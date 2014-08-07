《路透早报》--8月7日

图为波兰RAJPOJ公司员工在包装苹果。俄罗斯新闻社报导称，俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口，全力回击西方国家对其采取的制裁行动。 REUTERS/Filip Klimaszewski

[今日看点]

经济数据：

--香港7月外汇储备资产

--台湾7月出口和进口

--澳洲7月就业报告

--瑞士第三季消费者信心指数

--德国6月工业生产

--法国6月贸易收支

--美国一周申领失业金人数报告及6月消费者信贷

重大事件及官员讲话：

--日本央行货币政策会议(至8月8日)

--英国央行公布利率决议

--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决议并举行新闻发布会

今日将公布业绩的主要企业有新闻集团等

以下为8月6日下午5:00至8月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--普京颁布进口禁令对欧美展开全面报复，北约担心俄入侵乌克兰

俄罗斯新闻社报导称，俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口，全力回击西方国家对其采取的制裁行动。这些措施将损及国内仰赖低价进口的消费者，以及西方国家的农民，因俄罗斯是其主要市场。莫斯科到目前看仍是欧洲蔬果最大买家，是美国家禽的第二大进口国。此外，北大西洋公约组织(NATO)发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的藉口派军队进入乌克兰。由于俄罗斯与西方国家间的紧张关系升级，德国10年期公债收益率跌至纪录低点，欧股重拾跌势，金价急升1.6%。

随着欧洲央行检视欧盟制裁俄罗斯将如何影响自己的市场操作，在欧元区市场业务活跃的俄罗斯主要银行业者从该央行借贷可能会受到限制，甚至被切断这一资金来源。欧洲央行内部就如何实施针对俄罗斯的制裁措施展开讨论，但尚不清楚制裁行动将如何影响欧洲央行的市场操作。欧洲央行管委会周四将讨论这个问题。

--中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

中国央行表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。央行下半年工作重点还包括，深化金融体制改革，进一步健全利率调控框架及传导机制，完善人民币汇率形成机制，推进政策性金融机构改革，加快建立存款保险制度。央行称，“要继续完善金融监管协调机制，加强对重点领域和行业金融风险的监测，及时化解和处置各类金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。”

--中国柴油需求今年或出现逾十年来首次下滑，受经济放缓影响

据中国大型炼油商的消息人士称，中国的柴油需求今年可能出现逾十年来首次下滑，因经济放缓影响到关键的工业部门。柴油是反映工业活动的风向标。柴油实际消费下滑可能说明中国经济的放缓程度比官方数据体现的情况还要差。两位知悉公司燃油销售情况的消息人士对路透表示，主要国有炼油商中石化和中石油的柴油销售在继上半年下降后，2014年全年预计出现下滑。中石化和中石油柴油供给占到中国市场的近90%。疲软的国内销售将迫使炼油商继续大量出口柴油，表现已然迟滞的亚洲油市将因此承压，位于近三年半低点的柴油裂解价差亦将受压。

--美银接近达成协议，支付逾165亿美元了结抵押债券调查--消息

一名了解情况的消息人士表示，美国银行接近与美国司法部达成协议，准备支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查。这名未获授权公开谈论此事的人士表示，美银已同意支付约90亿美元现金及付出其它代价，帮助陷入困境的房主。美银的一名代表未能立即发表评论。消息人士称，本周料不会宣布最终协议。美银股价在纽约证交所报收于15.20美元，盘后小升至15.27美元。

--美国6月贸易逆差收窄至五个月最低，为第二季经济成长助力

美国6月贸易逆差降幅超预期，因石油进口降至三年半低位，表明贸易对第二季度经济成长的拖累小于当初的预期。美国商务部公布，美国6月贸易逆差收窄7%，至415.4亿美元，为1月以来最低水平，低于上周公布的第二季国内生产总值(GDP)初值中假定的448亿美元。经通胀调整后，贸易逆差从5月的520亿美元收窄至488亿美元。因此，分析师预计，本月稍后第二季GDP增幅将被上修多达0.3个百分点。6月进口减少1.2%，为一年来最大月度降幅，至2,374亿美元。石油进口减少至274亿美元，为2010年11月以来最低，5月为283亿美元。6月出口小幅增加0.1%，触及1,959亿美元的纪录高位，受助于汽车、零配件以及发动机出口激增，触及历史高位。美元盘初一度受该数据提振。

--意大利第二季GDP意外萎缩，经济重陷衰退

意大利第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。此前路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%。第二季GDP较上年同期萎缩0.3%。预估中值为增长0.1%。这意味着如果第三季和第四季经济持平，则意大利全年经济会萎缩0.3%。由于数据显示意大利经济第二季意外重陷衰退，市场对欧元区经济复苏的担忧加剧，欧元稍早因此承压，避险投资需求受到提振。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周三收盘几无变动，因俄罗斯和乌克兰间的紧张局势，以及Sprint放弃收购T-Mobile，抵销必需消费品股的涨势。道琼工业指数收高13.87点，或0.08%，至16,443.34点。标准普尔500指数收高0.03点，至1,920.24点；Nasdaq指数上涨2.22点，或0.05%，至4,355.05点。

--欧洲股市重拾跌势，因乌克兰紧张局势升级和担心欧洲经济复苏力道。德国经济部公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅。德国DAX指数收低0.65%，报9,130.04点。该指数较7月初已下跌约9%。在该指数成份股企业中，很多都和俄罗斯能源息息相关。法股CAC指数收跌0.61%，收报4,207.14点，英国富时100指数收跌0.69%，收报6,636.16点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%，报1,323.65点，此为4月16日来最低收位。

汇市:

--美元下滑，兑欧元从九个月高位回落，交易商和分析师称，交投清淡令一波获利了结引发的走势被放大。纽约尾盘，欧元兑美元小涨至1.3379美元，盘中触及11月来最低的1.3333美元。欧元兑日圆跌0.55%，报136.55日圆。美元指数从11个月高位81.716回落，尾盘报81.427附近，仅升0.12%。英国公布6月工业和制造业产出增长不及预期，今年英国央行将升息的预期降温后，英镑下滑。英镑兑美元触及1.6819美元的日低，之后反弹至1.6847美元，跌0.22%。

债市:

--美国公债价格一度因乌克兰紧张局势升温而获得强劲提振，但收盘仅小涨，因美股在遭抛售后回稳。根据路透数据，指标10年期公债收益率一度跌至5月28日来低点2.43%，尾盘报2.47%，周二还在2.50%之上交投。10年期公债价格尾盘升3/32。30年期公债升2/32，收益率报3.27%，周二受美国经济数据强劲带动一度高见3.33%。周三收益率高位报3.29%。

--德国10年期公债收益率跌至纪录低点，因有迹象显示俄罗斯在与乌克兰接壤边境加大军事演习力度后，投资人抢进顶级债信评等资产。数据显示意大利经济第二季意外重陷衰退，加剧了市场对欧元区经济复苏的担忧，扶助带动对避险投资的需求。10年期德债收益率大跌8个基点，为去年9月来最大单日跌幅，至纪录低点1.097%，德债期货升89个跳动点，报148.90。意大利10年期公债收益率升6个基点，报2.82%，西班牙10年期公债收益率升3个基点，报2.59%。

油市:

--油价下滑，美国供应充裕拖累美国原油期货跌至六个月最低，而布兰特原油期货在近九个月低点徘徊。美国政府报告显示，上周美国原油库存减少180万桶，汽油库存大跌后，油价一度获得一些支撑。但库存降幅不及周二美国石油协会(API)公布的数据，且没有大到足以抑制近期部分因国内库存充裕引发的价格跌势。美国原油交割地库欣库存增加8.3万桶，也令油价承压。美国9月原油下滑0.46美元，结算价报96.92美元。为2月3日来最低结算价。布兰特原油下跌0.02美元，结算价报每桶104.59美元，为2013年11月7日来最低结算价。

金属市场:

--金价急升1.6%，受助于因担忧乌克兰军事冲突可能升级，以及全球股市潜在基调疲弱而引发的避险买盘。1804 GMT，现货金升1.6%，报每盎司1,308.15美元，录得6月19日以来最大单日升幅。今日的涨势推动金价升穿1,295美元附近的50日移动均线。美国COMEX-12月期金收涨22.90美元，报每盎司1,308.20美元。现货银上扬1.7%，报每盎司20.03美元。现货铂金攀升0.9%，报每盎司1,461.10美元。现货钯金小升0.3%，报每盎司846.78美元。

--期铜跌至五周低位，受累于美元强劲，以及数据显示，最大金属消费国中国的成长正逐步放缓。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.2%，报每吨6,970美元，盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。三个月期镍收涨1.7%，报每吨18,725美元，在稍早跌至6月25日以来最低18,256美元后反弹。三个月期铝收高0.6%，报每吨2,025美元。三个月期锌回落1%，收报每吨2,357.50美元。三个月期铅收涨0.2%，报每吨2,243美元。三个月期锡收跌1%，报每吨22,280美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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