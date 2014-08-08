《路透早报》--8月8日

[今日看点]

经济数据：

--中国7月外贸数据和商品进出口数据

--日本6月经常帐、7月服务业景气判断指数

--瑞士7月失业率

--德国6月贸易收支及进出口数据

--法国6月工业生产和预算收支

--英国6月全球贸易收支

--加拿大7月就业数据

--美国第二季非农生产率和单位劳工成本初值及6月批发(趸售)库存

重大事件及官员讲话：

--日本央行公布政策决定

以下为8月7日下午5:00至8月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行保持利率在纪录低位，称乌克兰危机威胁区内经济复苏

欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。总裁德拉吉指出，欧洲央行预计下月推出的旨在促使银行增加对企业放贷的低成本贷款将获强劲需求；并称欧元区实际利率保持在负值区域的时间将远长于美国，最长将达五年。欧洲央行管委会的决定与分析师的预期一致。很多市场人士将关注点转向明年，他们寄望欧洲央行届时会效仿美国联邦储备委员会(FED/美联储)和其他主要央行推出量化宽松政策。此消息推动欧元下挫，并打压德国10年期公债收益率触及新低，但对欧洲股市影响不大。

当日，英国央行亦一如预期决议维持利率在0.5%的纪录低位不变，让英国经济有更多的时间持续快速复苏，然而决策官员间的分歧已更加明显。英国央行结束为期两日的会议后并未发布声明，投资人将得等待近两周后才能获知是否有委员投票赞成加息。

--俄禁止进口西方多数食品，苏联时期以来罕见

俄罗斯禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。俄罗斯政府规定一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜。受影响商品去年的进口额为92亿美元。此外，俄罗斯总理梅德韦杰夫称该国考虑禁止欧盟、美国航空公司飞经其领空。俄罗斯支持的乌克兰叛军周四击落一架乌克兰米格－29战机以及一架军用直升飞机。北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。此消息扶助推动金价持续走高，但拖累欧股和美股走低，并扶助压低德国10年期公债收益率至新低，美国指标10年期公债收益率亦降至5月来最低。

--伊斯兰国武装扩大在伊北部和库尔德边境附近的攻占范围

伊斯兰教激进分子突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。纽约时报报导称，美国总统奥巴马在考虑采取空中打击或人道主义空投，帮助伊拉克受困的宗教少数派。白宫发言人Josh Earnest未证实美国政府是否在考虑实施空袭。他说，“没有利用美国军力解决伊拉克问题的方案。”美国考虑发动空袭的报导重燃对伊拉克供应受扰的忧虑，从而提振油价反弹，并扶助支撑金价攀升。

--美国上周初请失业金人数意外下降，四周均值创八年半低点

美国上周初请失业金人数意外下降，表明就业市场形势进一步好转。劳工部公布，8月2日止当周初请失业金人数减少14,000人，经季节调整后为28.9万人。此前一周初请失业金人数上修逾1,000人。路透调查分析师原本预计，8月2日止当周初请失业金人数增至30.5万人。报告还显示，四周均值降至2006年以来低点。

--阿根廷股市与债市上涨，因债务危机有望化解

阿根廷公债价格和股市上涨，因为有消息称，外国银行可能接近达成协议，从钉子户债权人手中买下该国债券，从而化解这场债务危机。汤森路透旗下IFR之前报导，钉子户债权人正在考虑花旗集团、摩根大通、汇丰控股和德意志银行提出的报价，即按照面值的80%买下他们手中大约16.6亿美元的阿根廷债券。阿根廷经济部长拒绝置评，不过先前曾表示，没有什么能阻止民间各方达成协议。美国地区法官Thomas Griesa表示，他将于周五1900GMT就阿根廷近期发表的公开声明举行听证会。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，延续近期跌势，因俄罗斯针对西方制裁实施意外严厉的报复性措施，令人忧虑全球经济增长。分析师表示，俄罗斯制裁的覆盖范围目前尚不得而知，但俄罗斯的紧张局势不断升级将可能继续刺激股市卖盘。道琼工业指数收低75.07点，或0.46%，至16,368.27点。标准普尔500指数下跌10.67点，或0.56%，至1,909.57点；Nasdaq指数收低20.09点，或0.46%，至4,334.97点。

--欧洲股市下跌，因担心葡萄牙银行体系，且西方和俄罗斯的关系紧张。欧洲央行宣布维持利率在纪录低位0.15%不变，但投资者普遍预期如此，消息对股市无甚影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑0.7%，报1,314.27点。德国股市DAX指数收低1%，报9,038.97点，从6月底触及的纪录高位继续回落。法股CAC指数收跌1.36%，收报4,149.83点，英国富时100指数收跌0.58%，收报6,597.37点。

汇市:

--欧元下挫，因欧洲央行称维持利率在纪录低点不变，并指经济复苏脆弱，将维持宽松政策一段长时间。美国公布的上周初请失业金数据优于预期，扶助了对美国经济的信心。纽约尾盘，欧元兑美元小跌0.12%，报1.3365美元，略高于日低1.3336美元。美元兑日圆回吐稍早因消息称日本公共退休基金拟提高日股投资比重后录得的升幅，纽约尾盘跌0.09%，报102日圆。美元指数保持在略低于周三触及的11个月高位的水平。英国央行也维持指标利率不变，英镑兑美元跌0.5%，报1.6832美元。澳元兑美元下滑，因澳洲公布失业率意外跳升。澳元兑美元下挫0.9%，报0.9268美元，稍早触及6月初来最低的0.9263美元。

债市:

--美国公债价格上涨，指标10年期公债收益率降至5月来最低，因消息称乌克兰战机被击落，令本已担心俄罗斯禁止进口西方食品的投资人更加不安。美国10年期公债升13/32，收益率报2.427%，为5月29日来最低，周二该收益率还在2.50%之上。报导称乌克兰一架米格-29战机被叛军击落后，公债价格跳升也令五年期公债收益率降至四周低点。30年期公债也跳升25/32，收益率报3.236%，盘中低见3.234%。

--德国10年期公债收益率创新低，因欧洲央行警告乌克兰危机以及同俄罗斯的相互制裁可能危及欧洲本已脆弱的经济复苏。德国公布6月工业生产仅增0.3%，远逊预估的1.3%，这是欧洲最大经济体第二季经济可能已经停滞的最新迹象。德国10年期公债收益率跌3个基点，报1.07%的纪录新低。葡萄牙和意大利10年期公债收益率升5个基点，分别报3.87%和2.85%，西班牙10年期公债收益率升3个基点，报2.61%。

油市:

--油价反弹，因有报导称，美国正考虑向不断逼近伊拉克北部油田的伊斯兰武装分子发动空袭，使对石油输出国组织(OPEC)第二大产油国供应受扰的忧虑重燃。布兰特原油期货上扬0.85美元，收报每桶105.44美元，盘后继续攀升超过1美元。美国原油期货收涨0.42美元，报每桶97.34美元，周三触及2月以来最低结算价96.92美元。

金属市场:

--金价上扬，延续昨日的涨势，因伊拉克和乌克兰紧张局势升级引发避险买盘。分析师称，金价在突破关键阻力位后可能进一步攀升。1805 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,310.74美元。美国COMEX-12月期金收涨4.30美元，报每盎司1,312.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。现货银跌0.4%，报每盎司19.92美元。现货铂金攀升1.4%，报每盎司1,473.70美元。现货钯金上涨0.6%，报每盎司852.47美元。

--期镍价格升至一周半高位，因巴布亚新几内亚镍矿停产以及西方扩大对产镍大国俄罗斯的制裁可能很快产生影响的前景。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍盘中高见19,160美元，大涨2.3%，收盘升0.7%，报18,850美元，周三收报18,725美元。LME期铜昨日触及五周低点后反弹，但仍对宏观经济数据和美元走势敏感。LME三个月期铜收高0.4%，报每吨6,999美元，周三盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。三个月期铝收高0.1%，报每吨2,027美元。三个月期锌回落1.2%，收报每吨2,329美元。三个月期铅收涨1%，三个月期锡收高0.4%。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。