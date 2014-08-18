《路透早报》--8月18日

[今日看点]

经济数据：

--中国公布7月70个大中城市房价报告、7月实际使用外资(FDI)

--香港5-7月失业率

--欧元区6月贸易收支

--全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房屋市场指数

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行助理总裁艾迪发表讲话

以下为8月15日下午5:00至8月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月制造业产出强劲，经济前景更趋亮丽

美国7月制造业产出全面上升，汽车生产创下五年来最大增幅，在第三季伊始起到提振美国经济的作用。尽管周五公布的纽约联储8月制造业指数显示纽约州制造业活动有些降温，但分析师称，这没有改变经济动能强劲的看法，8月是继行业活动在7月猛增后出现的回调而已。纽约联储8月制造业指数从7月的25.60降至14.69。新订单增长放缓，但库存进一步下降，暗示未来几个月制造业活动将提速。经济数据对市场未带来明显影响。

详细数据：

美国7月工业生产较前月增长0.4%，增幅高于预估。

美国7月最终需求生产者物价指数较前月上升0.1%，符合预估 纽约联邦储备银行8月制造业指数降至14.69，扩张速度放缓。

汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数初值为79.2，为去年11月来最低。

美国6月整体资本净流出1,535亿美元。

--乌克兰称政府军在叛军控制的重要据点取得突破

乌克兰周日表示，政府军队已在过去数月被叛军控制的卢甘斯克市一座警察局升起国旗。这可能是乌克兰扫荡亲俄分离份子行动的一项突破。乌克兰、俄罗斯、法国及德国的外长在柏林开会。德国外长史坦迈尔表示，会议焦点将是如何达成停火，以及防止武器和战士越境进入乌克兰东部。

不过在俄罗斯和乌克兰争论数日后，事情终于有了进展的迹象。俄罗斯救援车队中的16辆卡车已经离开主要车队，驶进俄乌边界附近的一处俄罗斯公交车停车场。红十字国际委员会(ICRC)称，俄乌官员已经同意，可能对这部分物资进行检查，不过尚未就安全方面的安排达成一致。

乌克兰周五时声称，已部分摧毁一支越过边境来自俄罗斯的装甲车队，突显出乌俄两国爆发战争的风险。该报导在当天导致全球股市下挫。但俄罗斯未威胁进行报复，仅表示，乌方在“幻想”俄方装甲车队进入了乌境内。

--美联储官员柯薛拉柯塔称，过早升息是个错误

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不应犯过早退出超宽松货币政策的错误，并警告称，通胀下行的风险可能将抑制美国经济复苏。他指出，只要通胀维持在低位，美联储就应维持其货币刺激措施，并认为美联储还没有实现自己的目标。

--惠誉将爱尔兰评级上调至“A-”，展望稳定

债信评级机构惠誉将爱尔兰主权债信评级上调至“A-”，成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A级别的信评机构。惠誉将爱尔兰评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为稳定，称因为过去一年来该国持续进行财政整固。惠誉还将爱尔兰评级上限从“AA+”上调至“AAA”。

--IBM称美监管机构已批准其将服务器业务售予联想集团

IBM表示，美国监管机构已批准其将低端服务器(伺服器)业务以23亿美元出售给联想集团，IBM将继续转向利润更高的软件及云计算和数据分析等服务。美国外资审议委员会(CFIUS)批准了这一交易；尽管今年稍早华尔街日报率先报导称，CIFUS委员担心美国国防部网络使用的IBM服务器可能被中国间谍远程访问和侵入。联想集团在声明中称，有望在今年底前完成对IBM服务器业务的收购。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互现，缩减稍早因乌克兰炮击俄罗斯装甲车队的消息引发的跌幅。道琼工业指数收跌50.67点，或0.30%，至16,662.91点。标准普尔500指数仅下滑0.12点，或0.01%，至1,955.06点，从盘中低位1,941.50点反弹；Nasdaq指数收升11.93点，或0.27%，至4,464.93点。本周道指升0.7%，标普500指数涨1.2%，Nasdaq指数攀升2.2%。

--欧洲股市扭转早盘涨势收低，在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌，因有消息称，乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队。FTSEurofirst 300指数在早盘上涨约1%后逆转走势，收盘下跌0.5%，至1,323.10点。德国DAX指数下挫1.44%，收报9,092.60点。法股CAC指数下跌0.74%，收报4,174.36点，英国富时100指数收高0.06%，收报6,689.08点。

汇市:

--美元走低，因本周美国经济数据普遍疲弱，以及乌克兰紧张局势加剧，推低美国公债收益率。投资者抛售美元兑避险的日圆和瑞郎。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.1%，报102.33日圆，盘中触及逾一周高位。美元兑瑞郎挫至三周低位，尾盘下跌0.4%，报0.9028瑞郎。美元兑欧元也走低，回落0.2%，报1.3393美元。美元的普跌之势拖累美元指数下跌0.2%，报81.44。

债市:

--美国指标公债和长期公债收益率跌至逾一年最低，收益率连续第二周下降，此前俄罗斯和乌克兰的紧张关系升级推动公债避险买需，且稍早公布的美国数据疲弱。指标10年期公债价格尾盘上涨15/32，收益率报2.34%，稍早触及2.30%的日内低位，此为2013年6月来最低，周四收报2.40%。30年期公债价格尾盘大涨1-10/32，收益率报3.14%，稍早触及3.11%的日内低位，为2013年5月来最低，周四报3.19%。

--德债收益率创下纪录新低，因乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队的消息进一步提振德债。之前有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期已推高德债。10年期德债收益率下跌5.6个基点，至纪录新低0.958%，本周收益率百分比跌幅为截至2013年9月27日该周来最大，较低评级的意大利和西班牙公债收益率也分别触及纪录低位2.579%和2.272%，因市场认为欧洲央行最终将不得不采取资产购买行动。

油市:

--布兰特原油和美国原油期货跳涨超过1美元，因乌克兰称该国军队在其领土上遭遇了俄罗斯装甲车队。近月10月布兰特原油上升1.46美元，结算价报每桶103.53美元，从日内高位103.76回落。该合约本周下跌1.7%。9月美国原油上涨1.77美元，结算价报每桶97.35美元，盘中触及97.41美元。美国原油本周下跌0.6%，为连续第四周下跌。布兰特原油较美国原油升水周五盘中走宽至8.82美元，为6月来最宽水平，但收盘时升水收窄至8.21美元。

金属市场:

--金价小幅收低，因股市下滑带动黄金避险买盘，令金价缩减跌幅，之前乌克兰称，该国军队在其领土上遭遇了俄罗斯装甲车队，看似两国间的军事冲突升级。钯金触及13年新高894美元，因担心供应，以及俄乌关系再趋紧张，带动一些避险需求。

1815GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,303.90美元。本周金价下滑0.4%，在过去四周中第三周下跌。COMEX-12月期金收跌9.50美元，报每盎司1,306.20美元。现货银跌1.4%，报每盎司19.52美元。现货钯金上扬1.1%，报每盎司890.25美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司1,450.99美元。

--期铜小涨，因部分投资者回补空头头寸，以便在周末前锁定获利，但涨幅受限，由于最大金属消费国中国经济成长前景低迷，引发对需求的忧虑。期铜本周下跌1.9%，为四周来最大周度跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至6,823美元的低位，为逾七周来最低，后反弹。收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,870美元，上涨0.7%。(完)

(整理 利棣儿/徐文焰; 审校 母红/龚芳)

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