《路透早报》--8月19日

[今日看点]

经济数据：

--欧元区6月经常帐收支

--英国7月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)

--美国7月CPI与房屋开工

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行8月会议记录

--中国银行与中国平安保险中期业绩

以下为8月18日下午5:00至8月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--乌克兰称难民车队遇袭致数十人丧生，叛军否认攻击

军方发言人说，数十名包括妇孺在内的难民周一在乌克兰东部逃难时遇袭身亡，当时他们所乘坐的巴士车队遭到火箭弹射击。乌克兰指责亲俄叛军攻击该车队，并称车队挂有白旗，但在行经卢甘斯克市附近时遭遇攻击。分离主义份子拒绝为此事负责，一位叛军甚至暗示，这起意外可能根本是捏造的。美国国务院谴责这宗导致该车队数十人死亡的致命炮击，但无法证实谁该为攻击案负责。

--库尔德族在美国空袭掩护下夺回摩苏尔水坝

伊拉克库尔德族及美国官员表示，伊拉克政府军及库尔德族在美国空袭掩护下，已从伊斯兰激进份子手中夺回一座具有重要战略地位的水坝。美国国防部表示，美方战斗机、轰炸机和无人侦察机参与了轰炸摩苏尔水坝附近伊斯兰国据点的空袭行动，摧毁了六辆武装车辆、一辆轻型装甲车和其他设备。美国总统奥巴马说，伊拉克及库尔德族军队在美国协助下已夺回这座水坝。伊拉克官员将重获大坝控制权称为战略性胜利，并宣布下个目标将是夺回伊拉克北部最大城市摩苏尔。

--美国8月NAHB房屋市场指数升至七个月高位

全美住宅建筑商协会(NAHB)数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至1月来最高。8月NAHB/富国房屋市场指数从7月的53上升至55，连续第三个月上升，且高于接受路透访问的分析师预期的53。NAHB首席经济师David Crowe表示，该指数的三项分类指数过去三个月连续攀升，是正面迹象，显示在春季建筑商的信心经历了一段时期的摇摆后开始逐步增强。良好的数据提振美股和美元表现，并打压美债下跌。

--习近平指出应抓紧实施创新驱动发展，形成几个区域性创新平台

中国国家主席习近平在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。中央电视台报导引述他的话并称，要加快研究提出创新驱动发展顶层设计方案，研究提出中央财政科技资金管理改革方案，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目和重大工程攻关。

--德国央行称欧元区今年余下时间增长料慢于预期

德国央行表示，在今年余下时间，欧元区经济的增长速度料慢于此前预期，因乌克兰等地的冲突打压了企业信心。欧洲央行6月将利率削减至纪录低点，并推出新一轮超廉价贷款。德国央行称这些措施“基本合理”。但德国央行还对金融或房地产市场过热，以及使政府改革经济的激励最小化的风险提出警告。该央行称，欧洲对俄罗斯的制裁，以及俄罗斯的回应，尤其打压信心，但贸易禁令只会对欧盟出口的一小部分产生直接影响。

--复星国际正洽购瑞士再保险的美国寿险业务-彭博

彭博援引知情人士报导，香港上市的复星国际正就收购瑞士再保险的美国寿险分支Aurora National Life Assurance Co与后者展开磋商，交易价值可能为4至5亿美元。不过彭博援引消息人士表示，双方尚未达成协议，谈判仍可能破裂。报导称，加拿大退休金计划投资委员会支持、在百慕大注册的再保险公司Wilton Re Holdings也表达了对Aurora的兴趣。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一上涨，Nasdaq指数收在14年高位，因美国住宅建筑商信心不断增强，且对俄罗斯和乌克兰紧张局势将持续缓和的希望，激励股市投资者。道琼工业指数收涨175.83点，或1.06%，至16,838.74点。标准普尔500指数上涨16.67点，或0.85%，至1,971.73点；Nasdaq指数收升43.386点，或0.97%，至4,508.313点，为2000年3月31日以来首次收在4,500点以上。

--欧洲股市上涨，因周末针对乌克兰的外交努力和乌克兰局势缓和，令投资者感到宽慰。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.2%，报1,339.35点。德国DAX指数上涨1.68%，报9,245.33点；法股CAC指数上涨1.35%，收报4,230.65点；英国富时100指数收高0.78%，收报6,741.25点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走强，因乌克兰紧张局势升级的风险看似减弱，且美国楼市数据正面，支撑美元。欧元兑美元下跌0.28%，报1.33615美元。美元兑日圆上升0.19%，报102.53日圆。美元兑瑞郎升0.47%，报0.9062瑞郎。美元指数尾盘上扬0.18%，报81.570。不过英镑兑美元攀升0.2%，报1.6728美元，之前英国央行总裁卡尼表示， 他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。

债市:

--美国公债价格下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋指数强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和后，风险意愿抬头。指标10年期公债价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。30年期公债价格下滑超过一个大点，收益率报3.195%，上日报3.129%。

--爱尔兰10年期公债收益率跌至2%之下，为史上首次，之前惠誉成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A的信评机构。另外，德国公债收益率小幅上涨，因投资者对乌克兰冲突进一步升级的担忧缓解。但德债收益率依然接近1%的纪录低位。

爱尔兰10年期公债收益率早盘触及1.96%的纪录低位，后反弹至2.02%。德国10年期公债收益率上涨4个基点，报1.015%，周五一度创出纪录低位0.952%。

油市:

--布兰特原油期货下跌近2美元，至逾一年来最低，因投资者对乌克兰和伊拉克冲突的担忧缓解，且利比亚石油产量增加，使本已充裕的供应进一步增加。布兰特原油期货回落1.93美元，结算价报每桶101.60美元；美国9月原油期货回落0.94美元，结算价报每桶96.41美元。

金属市场:

--金价走低，因乌克兰紧张局势升级的可能性看似暂时消退，且全球股市上涨以及美元走强打压金价跌至1,300美元之下。分析师称，金价因避险需求引发的升势未能持续，这可能限制其上行动能。1817 GMT，现货金回落0.4%，报每盎司1,299.34美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收跌6.90美元，报每盎司1,299.30美元。

--伦敦期铜小涨，因部分投资者认为近期的跌势过度；但涨幅受限，因数据显示全球最大金属消费国中国7月房价连续第三个月回落。LME三个月期铜收涨0.5%，报每吨6,905美元，从本月下跌最高达5%的跌势中反弹。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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