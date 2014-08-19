《路透早报》--8月20日

[今日看点]

经济数据：

--日本7月贸易收支

--台湾7月外销订单及第二季经常帐

--德国7月生产者物价指数(PPI)

--英国工业联盟(CBI)8月总工业订单差值

--美国8月13日当周抵押贷款市场指数

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行货币政策委员会(MPC)8月会议投票结果

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录

--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证

--中兴通讯公布中期业绩

以下为8月19日下午5:00至8月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月房屋市场复苏重返正轨，通胀压力温和

美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。此外，7月消费者物价指数(CPI)报告显示通胀大致在可控范围之内，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的超宽松货币政策可望维持略长一段时间。美国股市受经济数据推动走高，美元兑主要货币以及美国公债收益率均攀升。

详细数据：

美国7月房屋开工上涨15.7%，建筑许可增加8.1%

美国7月CPI较上年同期上涨2.0%，符合预估

--加沙停火协议破裂战火重燃，以色列从开罗召回谈判代表

加沙地带(加萨走廊)的停火破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。以色列指责加沙伊斯兰武装分子违反停火协议，并立即召回其正在开罗协商的谈判代表，使得埃及居中协调想确保长久和平的努力岌岌可危。停火协议原本在周一延长一日，但在协议失效前约八个小时，加沙发射了火箭弹。加沙方面有目击者称，以色列飞机发动35次攻击，包括击中加沙市一栋房屋，医院官员说有一名妇女及两岁女童遇害。

--中行上半年净利增11%符预期，下半年信贷资产压力较大

按市值计中国第四大银行--中国银行上半年净利润同比增长11%，符合市场预期；不良贷款率则攀升。中行高层称，下半年该行信贷资产面临很大压力，要特别加强对房地产、地方政府融资平台和过剩产能行业的信贷资产质量管理。中行半年报显示，上半年实现净利润897亿元人民币，同比增长11.15%，基本符合此前路透的预估值902亿；6月末不良贷款率1.02%，比上年末上升0.06个百分点，今年3月末则为0.98%。

--家得宝季度营收成长5.7%，因寒冬过后修缮支出增加

全球最大家庭修缮连锁店业者--家得宝季度营收成长5.7%，因北美历经严冬过后，家庭修缮支出增加。该公司在8月3日止当季净利升至20.5亿美元，每股获利1.52美元，上年同期分别为17.9亿美元及1.24美元。营收从225.2亿美元成长至238.1亿。该公司股价终场劲升5.55%报88.23美元，帮助提振美股大盘走势。

[市场摘要]:

股市:

--美股周二连续第二日上涨，因楼市数据良好和道指成份股家得宝(Home Depot)业绩强劲，盖过对乌克兰的持续忧虑。道琼工业指数收涨80.85点，或0.48%，至16,919.59点。标准普尔500指数上涨9.86点，或0.50%，至1,981.61点；Nasdaq指数收升19.20点，或0.43%，至4,527.51点，此为2000年3月31日来最高收位。

--欧洲股市延续上日涨势，德国DAX指数表现出色，受助于交易商认为乌克兰危机持续缓和。尽管乌克兰局势仍然脆弱，但在交易商眼中乌克兰情势没有实质恶化的事实，令他们感到安慰。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,346.97点。德国DAX指数上涨0.96%，报9,334.28点。法股CAC指数上涨0.56%，收报4,254.45点，英国富时100指数收高0.56%，报6,779.31点。

汇市:

--美元兑欧元触及九个月高位，对一篮子主要货币攀升，因美国强劲的楼市数据强化美联储将提前升息的预期。欧元兑美元尾盘回落0.33%，报1.3318美元。美元兑日圆盘中触及两周高位102.91日圆，尾盘上扬0.32%，报102.89日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.26%，报0.9088瑞郎。美元指数尾盘攀升0.37%，报81.880。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前美国公布的房屋开工数据强于预期，但7月消费者物价仅温和上升，令公债收益率从上周触及的14个月低位回升。指标10年期公债价格跌4/32，收益率报2.40%。30年期公债价格下滑10/32，收益率升至3.21%。

--欧元区货币市场利率跌至新低，德债收益率跌至1%之下，因欧元区经济复苏疲软，使欧洲央行面临保持超宽松货币政策的压力。10年期德债收益率再度跌至1%之下。上周触及纪录低位0.952%。

油市:

--美国原油期货下跌近2美元，连跌第二日，尾盘卖盘使该合约跌至1月以来最低水平。美国近月9月原油期货在周三到期前急跌，随后缩减跌幅，结算价报每桶94.48美元，跌幅为1.93美元。美国10月原油合约跌0.89美元，结算价报每桶92.86美元。布兰特10月原油合约小跌0.04美元，结算价报每桶101.56美元。

金属市场:

--黄金期货走低，因在向好的美国经济数据公布后，股市攀升，美元走强。因交易商锁定获利，钯金从周一触及的13年高位回落。现货金盘初上扬，而后转升为跌，1816GMT时下跌0.1%，报每盎司1,296.15美元，成交不旺。美国12月期金下跌0.2%，收报每盎司1,296.70美元，连跌第三日。

--铝价受助于短期供应短缺攀升；期铜走低，因预期将有更多供应入市，令市场的担忧挥之不去。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝攀升1%，收报每吨2,039美元。三个月期铜跌0.6%，收报每吨6,865美元。。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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