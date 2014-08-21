《路透早报》--8月21日

[今日看点]

经济数据：

--路透短观调查日本制造业8月景气判断指数

--日本8月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--汇丰中国8月制造业PMI初值

--香港7月消费物价指数(CPI)

--瑞士7月贸易收支

--法国、德国与欧元区8月制造业、服务业和综合PMI初值

--英国7月公共部门净借款与公共部门收支短差

--英国7月零售销售

--欧元区8月消费者信心指数

--美国8月16日当周初请失业金人数

--美国8月Markit制造业PMI

--美国7月成屋销售与领先指标

--美国8月费城联邦储备银行制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议

--中国交通银行公布中期业绩

以下为8月20日下午5:00至8月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储考量到美国就业增长，商讨提早升息的好处

美联储周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。根据美联储7月29-30日会议记录，多数美联储官员希望有更多的证据后，才改变其对何时应升息的看法。美联储在7月会议的会后政策声明中表示，劳动市场“明显”闲置，但会议记录则显示，许多决策小组委员认为这种情况不久后可能会改变。美联储公布会议记录后，10年期美国公债收益率上涨，美元兑欧元和日圆走坚。利率期货继续暗示，联储将在明年7月首次升息，不过提前升息的机率略微有所上升。

--中国国务院称再取消和下放87项审批事项

中国周二召开的国务院常务会议表示，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。中国政府网周三刊登会议内容称，审批事项要做到能取消的尽量取消，同时尽快彻底废止非行政许可审批；降低准入门槛，将营利性医疗机构设置审批、养老机构设立许可等90项工商登记前置审批事项，改为后置审批。会议并提出发展科技服务业，要有序放开市场准入，发挥市场机制作用，引导社会资本积极参与，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展等。

--惠普第三季营收意外增长，得益于个人电脑销售上升

惠普公布季度营收意外增加，受惠于个人电脑部门营收上升12%；但其他部门的表现为持平至下滑，显示惠普重现成长的努力还要面对一番挑战。惠普第三财季营收较上年同期小幅成长1%至276亿美元，分析师预估为下滑至270.1亿美元。第三季非GAAP每股盈余为0.89美元，符合分析师预估。惠普股价盘后下跌0.8%，至34.84美元，纽约证交所收低约1%至35.12美元。

--俄罗斯部分放宽食品禁运规定

俄罗斯政府已经部分放宽针对西方国家的食品禁运规定，允许进口可用于促进本国农业发展、以及降低邻国芬兰一些企业成本的原材料。该国政府周三称，将允许进口三文鱼(鲑鱼)和鳟鱼的鱼苗，用于种植的土豆(洋芋)、洋葱和杂交甜玉米种子，以及用于种植的豌豆。此外，禁令中将不包括无乳糖牛奶及其制品等，此举受到了芬兰乳制品企业Valio的欢迎。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周三连涨第三日，标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘，因美联储7月会议记录让投资者有理由相信，美联储不急于升息。道琼工业指数收涨59.54点，或0.35%，至16,979.13点。标准普尔500指数上涨4.91点，或0.25%，至1,986.51点；Nasdaq指数收低1.03点，或0.02%，至4,526.48点。

--欧洲股市下跌，结束两日涨势，嘉士伯警告称，今年获利可能下降，因俄罗斯市场状况不断恶化，消息令投资者感到不安。FTSEurofirst 300指数跌0.1%，报1,346.02点，之前两日累计上涨1.8%。德国DAX指数收低0.21%，报9,314.57点。法股CAC指数下跌0.32%，收报4,240.79点，英国富时100指数收跌0.35%，收报6,755.48点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及数月高位，此前美联储7月会议记录暗示升息将可能早于预期。欧元兑美元触及11个半月低点1.3256美元，尾盘跌0.45%，报1.3258美元。美元兑日圆触及四个月半高点103.84日圆，尾盘上升0.87%，报103.81日圆。美元兑瑞郎触及七个月新高0.9138瑞郎，尾盘涨0.46%，报0.9133瑞郎。

债市:

--美国公债收益率升至一周高位，因美联储会议记录称，决策者对美国就业市场快速改善感到意外，暗示可能提前，而非推后升息。指标10年期公债价格尾盘回落6/32，收益率攀升至2.433%，盘中触及一周高位2.446%。30年期公债价格跌2/32，收益率报3.223%，美联储会议记录公布后触及一周高位3.243%。

--德国两年期公债收益率持于略低于0%的15个月低点附近，货币市场利率处于纪录低位和对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期，支持两年期德债标售需求。在二级市场，两年期德债收益率为负0.004%。

油市:

--美国原油期货在交投震荡中上升，因9月合约今日到期，且政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。10月布兰特原油期货升0.72美元，结算价报每桶102.28美元。该合约周二触及去年6月26日来最低的101.07美元。到期的9月美国原油上升1.59美元，结算价报每桶96.07美元。交投更活跃的10月美国原油收升0.59美元，结算价报每桶93.45美元。

金属市场:

--金价走低，因美联储会议记录显示，联储认为美国就业市场状况改善，由此引发的经济乐观情绪推高美元。1842GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,290.21美元。美国COMEX-12月期金收跌1.50美元，报每盎司1,295.20美元。

--期铜价格升至一周高位，因上日美国楼市数据强劲提振市场人气，且全球最大金属消费国中国的买家利用价格回落的机会买入，补充库存。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中一度触及一周高位7,019美元，之后缩减升幅，收报7,010美元，上涨2.1%。三个月期铝触及去年2月底来最高2,083,75美元，收报每吨2,076美元，攀升1.8%。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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