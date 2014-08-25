《路透早报》--8月25日

[今日看点]

经济数据：

--台湾7月工业生产指数及M2年增率

--香港7月进出口及黄金贸易数据

--德国8月Ifo企业景气判断指数

--美国Markit综合采购经理人指数(PMI)8月初值

--美国7月新屋销售年率

重大经济事件及官员讲话：

--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”

以下为8月22日下午5:00至8月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦仍主张慎重对待升息，德拉吉誓言准备行动对抗物价下滑

美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔全球央行会议上表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。而鹰派政策官员则呼吁近期内升息。

在叶伦讲话之后，欧洲央行总裁德拉吉也发表了演说，他表示如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。不过他还说打压物价的大多数因素看起来是暂时性的。

整体而言，叶伦和德拉吉的讲话突显出两大央行都在努力应对就业市场的复杂形势，2007-2009年金融危机对就业市场的影响还在。

--美联储对2015年初至年中升息进行“实质性”讨论

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周六表示，美联储正在集中考虑在明年第一季和年中之间的首次升息，并最早下个月可能对政策声明做出修改。洛克哈特在杰克森霍尔接受路透专访时表示：“由于数据在改善，很自然开始预期指标利率政策发生改变，因此讨论到底是在2015年初或年中甚至更晚升息也非常合理。”他并称“讨论是实质性的。

--日本央行可能将宽松政策一段时间以完全击败通缩

日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩。他在全球央行会议上表示，日本央行透过大规模资产买进来刺激日本经济以克服通缩的努力，证实是有效的。他并称，民众仍不相信日本央行将达成其2%通胀目标。有必要创造这样的预期，好让企业调高薪资。他称，加薪是日本长久以来通缩之役的重要一步。

--专访：美联储“陷入”就业市场边缘问题的讨论之中

以鹰派言论着称的费城联储总裁普洛瑟周五表示，美联储“陷入”对美国就业市场边缘问题的争论中，这些问题改善的机率不大，相反，美联储应该让公众为升息做好准备。普洛瑟在接受路透专访时表示，收紧货币政策过早要比太晚好。他说在进入收紧政策的轨道时，联储需要首先承认，它无力解决就业市场的边缘问题。若非这些问题，就业市场看起来要好得多。

--中蒙决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币

中国国家主席习近平周五在蒙古国发表演讲时称，中蒙双方决定将双边本币互换规模扩大至150亿元人民币，并同意研究在中国二连浩特-蒙古国扎门乌德等地建立跨境经济合作区。

--高盛宣布与联邦住房金融局达成31.5亿美元和解协议

高盛周五宣布，与联邦住房金融局(FHFA)达成协议，以31.5亿美元回购住宅抵押贷款支持证券(RMBS)，了结FHFA根据联邦和州证券法提起的所有索赔要求。高盛称，和解支出将主要由2014年第二季之后提留的准备金来支付。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大多收低，因乌俄局势再度趋紧，且叶伦讲话未能给投资人提供有关升息的更多线索。道琼工业指数下滑38.27点，或0.22%，至17,001.22点。标准普尔500指数收低3.96点，或0.2%，至1,988.40点，Nasdaq指数收高6.45点，或0.14%，至4,538.55点。尽管今日下滑，所有三大股指本周均收高。本周道指升2%，标普500指数升1.7%，Nasdaq指数升1.6%。道指和标普500指数本周升幅为4单月来最大，三大指数都是连升第三周。

--欧洲股市下滑，受到乌克兰紧张局势升温的拖累，但交易商表示美联储主席叶伦对通胀温和的讲话限制了跌幅。欧股此前连升两周。但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数勉力收复盘中部分失地，收低0.3%，报1,351.38点，盘中交投震荡，一度下挫0.7%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.8%，报3,098.50点。德国DAX指数收低0.66%，报9,339.17点。法股CAC指数跌0.93%，收报4,252.80点，英国富时100指数微跌0.04%，收报6,775.25点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至逾11个月高位，此前美联储主席叶伦对美国经济和货币政策的看法较预期更为均衡。叶伦讲话后，美元兑欧元攀升至11个月高位，兑日圆升穿104日圆至逾四个月高位。美元指数升至82.456的去年9月来最高，纽约尾盘升0.2%，报82.315。美元兑日圆高见104.18日圆，为4月初来首见，尾盘升0.1%，报103.90日圆。另外，在欧洲央行总裁德拉吉表示，准备进一步调整货币政策，以支撑脆弱的欧元区经济后，欧元兑美元保持疲弱。欧元兑美元稍早跌至1.3221美元，为11个月最低，尾盘报1.3246美元，跌0.3%。

债市:

--美国公债价格早盘下跌后反弹，因美联储主席叶伦对就业市场状况持谨慎态度，且拖累欧元区经济成长的乌克兰危机再度升级，导致地缘政治风险加剧。短期公债回吐升幅，至平盘水平，30年期公债小涨，因市场预期美联储短期内不会升息，而受影响最大的是两年到五年期公债。美国指标10年期公债价格上扬2/32，收益率报2.40%。30年期公债价格上涨22/32，收益率报3.15%，受助于欧洲经济疲弱、地缘政治忧虑，以及预期美国成长并非那么强劲。

--德债收益率跌至接近1%下方的纪录低点，此前乌克兰当局表示，俄罗斯救援车队的90辆卡车在未经允许的情况下越过边境。乌克兰的局势盖过了美联储主席叶伦在杰克森霍尔美联储年会上的讲话。德国10年期公债收益率一度跌约3个基点，报0.964%，接近0.952%的纪录低点。1530GMT，收益率转跌为升。其他欧元区公债收益率也在历史低点附近相对持稳，西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率分别持稳在2.40%和2.59%。

油市:

--美国原油期货走低，本周连跌第五周，而布兰特原油期货仍然承压，因为美元走强且供应充裕，俄乌间的紧张关系进一步升级未能提振油价。美国10月原油期货收跌0.31美元，报每桶93.65美元，稍早下跌超过1美元，至92.92美元。该合约本周收跌3.9%，连跌第五周，为去年11月以来最长跌势。布兰特原油期货回落0.34美元，收报每桶102.29美元，本周连跌第二周。在过去九周中，布兰特原油期货有六周收跌。

金属市场:

--金价小涨，因美股下滑，但在美联储主席叶伦称美国就业市场仍受到经济大衰退的牵制后，金价升幅受限。本周金价大跌约2%，为五周来最大周度跌幅。1922GMT，现货金升0.3%，报每盎司1,280.29美元，离周四触及的两个月低点1,273.06美元不远。本周金价下挫1.9%，为截止7月18日当周以来最大周度跌幅。美国COMEX-12月期金收高4.80美元，报每盎司1,280.20美元。

--期铜触及两周最高，且本周可能录得近一年来最大周度涨幅，因美国经济前景不断改善，且预期美国利率将在较长时间内保持在低位。LME三个月期铜上扬0.9%，收报每吨7,080美元，盘中触及8月5日以来最高7,087美元。本周期铜累计攀升3.1%，为去年9月以来最大周度升幅。(完)

(整理 白云; 审校 李春喜)

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