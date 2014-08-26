《路透早报》--8月26日

[今日看点]

经济数据：

--美国7月耐久财(耐用品)订单

--美国6月房价、房价指数

--美国8月消费者信心指数

--美国8月里奇蒙联储综合制造业指数、达拉斯联储服务业收入指数

--美国建筑许可年率7月修正值

--韩国8月消费者信心指数

--新西兰7月食品价格指数

重大经济事件及官员讲话：

--奥地利Alpbach经济论坛(至8月29日)。演讲嘉宾：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。

以下为8月25日下午5:00至8月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--乌克兰指责俄罗斯派兵伪装成叛军越境，开辟内战新战场

乌克兰周一指责俄罗斯派兵越境，为内战开辟新战场；这场战争席卷乌克兰东部，引发东西方出现苏联解体后最严重的危机，导致逾2,000人丧生。乌俄两国领袖周二将举行会谈，期能结束亲俄叛军和乌政府军的冲突，会谈有所进展的希望本就渺茫，这一指责又带来冲击；俄方对此予以否认。

乌克兰总统波罗申科发言部门称，他对俄罗斯的行动表示“极其担忧”，可能为他与俄罗斯总统普京的会面奠定不友好的基调。波罗申科和普京将在白俄罗斯首都明斯克进行会晤，为6月初以来首度会面。

--美国7月新屋销售下降，8月服务业活动增长小幅放缓

美国7月新屋销售连续第二个月减少，但市场上的房屋库存增加和房价涨幅放缓应扶助刺激未来数月的需求。周一公布的另一项数据显示，8月服务业活动再度放缓。但这两份报告并未改变经济正在强劲增长的看法，因就业增长和制造业活动相对强劲。

美国7月新屋销售年率为41.2万户，为3月以来最低。预估为43.0万户，6月修正后为42.2万户，前值为40.6万户。[nZOS1D9104]

美国8月服务业增长步伐连续第二个月放缓，降至5月来最低。8月美国服务业采购经理人指数(PMI)初值为58.5，低于7月的60.8，亦低于分析师预估的59.5。

--独家：葡萄牙最大家族企业今年在濒临破产最后关头发债求生--消息

据知情消息称，葡萄牙Espirito Santo家族的商业帝国在2014年上半年濒临破产的时候发行了50亿欧元(66亿美元)新债。消息人士称，这些债券是通过一份复杂的跨洋计划发售的，其中包括巴拿马和欧洲的企业。其中多数债务都落到圣灵银行(BES)及其客户名下，加重了导致该行在本月早前接受国家援助的财务困境。该事件正受到葡萄牙金融监管当局的审查，当局试图确定这么做是否合法。

--亚马逊以9.7亿美元收购TWITCH，突显执行长转型决心

美国电子商务公司--亚马逊(Amazon.com)以约9.7亿美元现金收购直播流游戏网络公司Twitch Interactive，这是亚马逊20年历史以来最大的一笔交易。两家公司在周一宣布了此项交易。对于一贯倾向于自己创建业务或进行小型收购交易的亚马逊而言，此项交易不同寻常，表明执行长贝佐斯决心将亚马逊转型为互联网终端，而不仅仅局限于核心零售业务。

--中石化将如期完成销售公司增资，加快页岩气开发

亚洲最大炼油商--中国石化周一称，公司将如期完成旗下销售公司增资扩股的计划，因投资者反应积极；此外，页岩气开发成本料将进一步下降，故公司会加快第二阶段开发进度。

作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收涨，标普500指数盘中升穿2,000点大关，为有史以来首次，虽然收盘时失守该关口，但仍创下收盘新纪录，受助于金融和生物科技股涨势。道琼工业指数收涨75.65点，或0.44%，至17,076.87点。标准普尔500指数上涨9.54点，或0.48%，至1,997.94点；Nasdaq指数收高18.80点，或0.41%，至4,557.35点。

--欧洲股市大涨，因对欧洲央行追加刺激措施的预期令股市摆脱疲弱德国数据和法国政府辞职的影响。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高2.2%，报3,165.47点。德股DAX指数升1.8%，报9,510.14点，离6月底触及的历史高位10,050.98仍约差5.4%。

法国总统奥朗德的办公室发表声明称，总理瓦尔斯周一已经向总统提交其政府辞呈。新政府将在周二成立。不过法国股市CAC指数大涨2.1%，报4,342.11点。伦敦股市因公众假期休市一天。

汇市:

--美元兑欧元升至约一年高位，因德国经济数据疲弱，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资者对欧元区将进一步放宽政策的预期增强。对美联储更接近升息的臆测更加普遍，提振美元指数在纽约尾盘上涨0.25%，盘中触及今年高位82.588。

德国Ifo数据公布后，欧元兑美元下滑至1.3184美元，为2013年9月来最低。在德拉吉讲话后的首个交易日，欧元兑瑞郎也一度跌至19个月低位1.208瑞郎。

债市:

--美国公债价格小涨，交投清淡，跟随欧债升势，因市场预期欧洲央行将祭出更多刺激措施，以激活欧元区日渐疲弱的经济成长。

欧洲央行总裁德拉吉上周五表示，如果欧元区通胀进一步下滑，该行准备动用所用可得工具予以回应。德拉吉的讲话令欧元区多数公债收益率都跌至纪录低点，美国公债也从欧债升势中得益。指标10年期美国公债升3/32，收益率报2.40%，低于上周五尾盘的2.41%。

--多数欧元区公债收益率(殖利率)大幅下滑至纪录低点，因对欧洲央行准备购买资产应对通胀下滑的臆测升温。

德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、爱尔兰等国公债收益率均挫至纪录低点。德国10年期公债收益率触及0.926%的纪录低点，之后反弹至0.95%。分析师表示，伦敦银行假期令市场交投清淡，走势可能被夸大。

法国10年期公债收益率低见1.29%。西班牙及意大利10年期公债收益率均重挫超过10个基点，分别报2.22%及2.44%，葡萄牙10年期公债收益率急挫25个基点，至3.01%。

油市:

--布兰特原油期货小幅上升，美国原油则下跌，日内交投清淡，因乌克兰和利比亚紧张地缘政局提供的支撑，抵销了原油供应充裕及一系列令人失望的美国和欧洲经济数据公布后市场预期需求疲弱所产生的影响。

布兰特原油期货收高0.36美元，收报每桶102.65美元。该合约在8月19日触及14个月低位101.07美元。美国原油期货下跌0.30美元，收报每桶93.35美元。

金属市场:

--金价走低，徘徊在两个月低位附近，受累于美元走强和全球金融市场涨势。1752 GMT，金价跌0.3%，报每盎司1,277.19美元。美国期金收跌1.30美元，报每盎司1,278.90美元。电子交易周一因技术故障暂停交易四小时。

美元走强，导致持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加，令这些商品价格承压。美股标普500指数盘中升穿2,000点大关，为有史以来首次。因有关欧洲央行将采取措施提振经济的预期推动全球金融市场走高。

--伦敦金属交易所(LME)逢英国公众假期休市一天。(完)

(整理 白云; 审校 李春喜)

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