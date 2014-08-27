《路透早报》--8月28日

[今日看点]

经济数据：

--中国1-7月规模以上工业企业利润

--澳洲7月HIA新屋销售、第二季资本支出

--瑞士第二季非农就业岗位

--德国8月失业率、失业人数变化

--欧元区7月M3货供额及民间贷款

--意大利6月零售销售、8月制造业企业信心指数

--欧元区8月企业景气指数

--英国工业联盟(CBI)8也零售销售差值

--意大利7月薪资通胀

--德国8月消费者物价调和指数(HICP)及CPI初值

--美国第二季企业获利、一周初请失业金数据

--美国第二季GDP环比年率修正值

--美国7月成屋待完成销售指数

--加拿大第二季经常帐

重大经济事件及官员讲话：

--2014年中国-捷克投资论坛(至8月29日)。发言人包括：捷克总理Bohuslav Sobotka、总统Milos Zeman、前澳洲总理陆克文、捷克副财长Martin Pros、捷克央行理事Jiri Rusnok以及中国副总理张高丽。

--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。

以下为8月27日下午5:00至8月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行下周不太可能采取新举措，除非通胀明显下降--消息

欧洲央行的消息人士表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

自央行总裁德拉吉上周在杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议上发表温和论调以来，认为欧央行可能更接近实施量化宽松或印钞购买资产的揣测升温。

新的通胀数据，加上最新的欧洲央行人士预测，均可能导致9月4日政策会议热烈讨论是否要加快现有的政策举措。届时采取新举措的可能性不大，但并非不可能。

--乌克兰指责俄罗斯再次发动军事入侵，危机化解希望迅速消散

乌克兰周三指责俄罗斯对乌东部发起新一轮军事入侵，外界对两国总统周二会谈或成为五个月来乌克兰危机转折点的期望迅速消散。

尽管俄罗斯一再否认，但对该国直接支持乌克兰亲俄分离主义份子的指控，已促使西方政府制裁俄罗斯，并将俄罗斯与北约组织(NATO)之间的紧张关系提升至冷战以来未见的高度。

--IMF总裁拉加德因涉政治丑闻遭到调查--消息

接近国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的消息人士称，曾任法国财长的拉加德周三已经受到法国司法当局正式调查，因其牵涉一桩持续很久的政治丑闻案。

拉加德之前是以证人身份在巴黎接受问询。消息人士称，拉加德认为当局调查她的决定毫无根据且将提出申诉。法国司法界一位消息人士也证实了当局的举措。

--阿里巴巴第二季营收猛增46%，利好IPO

中国电商巨头阿里巴巴集团公布第二季营收加速成长，得益于移动业务增长强劲。第二季营收较上年同期猛增46%至25.4亿美元，增幅超过第一季的38.7%。归属普通股股东的季度净利增长近两倍至19.9亿美元，合每股盈余0.84美元。在阿里巴巴首次公开发行(IPO)之前，这为投资者提供了可能是最后一窥其财务状况的机会。

--欧洲占全球人民币支付总额已达一成--SWIFT

欧洲陆续建立起来的多个人民币离岸中心正在发挥积极作用，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前公布，欧洲占全球人民币支付价值的10%。

过去一年，四个欧洲国家已跻身十大人民币离岸中心，当中以英国领先，包括英国、法国、德国及卢森堡，排名分别为第二位、第六位、第八位及第九位。

报告显示，由去年7月至今年7月，欧洲与中国和香港直接以人民币兑换支付的金额增加了105%，显示人民币的使用呈可观的上升趋势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持平，标普500指数再创纪录新高，尽管多只零售股在公布季度业绩后成交放量，但今日成交总体清淡。

蒂芙尼(Tiffany)和服装零售商Express公布的季度营收胜预期，且上调全年盈利预估后股价均走强。蒂芙尼收高1%，报101.75美元，Express猛涨12.7%，报16.45美元，成交量轻松超过50日均值。

道琼工业指数收高15.31点，或0.09%，至17,122.01点；标准普尔500指数微升0.10点，或0.01%，至2,000.12点；Nasdaq指数下跌1.016点，或0.02%，至4,569.621点。

--欧洲股市持稳在一个月高位，在连续两周半上扬后稍作喘息，因德国消费者信心回落，和企业消息负面限制投资者对股市的胃纳。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘小涨1.36点，或0.1%，报1,378.19点，盘中触及一个月高位。法国股市CAC指数小涨0.04%，收报4,395.26点。英国富时100指数升0.12%，收报6,830.66点。

汇市:

--美元走软，因交易商关注风险较高货币。受创欧元兑瑞郎触及19个月低位，因市场臆测欧洲央行将采取量化宽松举措。

在稳步攀升，并在本周多次触及年内新高后，美元指数在纽约时段回落0.25%，报82.440，稍早触及13个月峰值82.727。欧元兑美元稍早触及13个月低位1.3151美元，但稍后反弹，触及日高1.32美元，因有报导称，欧洲央行看似不可能在下周调整政策。欧元兑瑞郎盘中触及去年1月以来最低1.2059瑞郎，之后反弹，尾盘小跌0.08%，报1.207瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人预期欧洲央行将很快采取行动应对增长迟滞和通胀回落，欧元区公债收益率持续下跌至纪录低位。

欧洲央行总裁德拉吉周五称，如果欧元区通胀进一步下降，央行准备动用一切可获得的工具作出回应，德拉吉讲话后，公债一路攀升。投资者认为德拉吉的意思是欧洲央行可能开始采取资产购买计划或其他经济刺激措施。

指标美国10年期公债价格最新上涨8/32，收益率从周二尾盘的2.39%跌至2.37%。

--德债收益率触及纪录低位，因有进一步证据显示区内经济成长放缓，使欧洲央行将采取进一步刺激举措的预期升温。

德债期货盘中攀升至纪录高位151.47，上扬65个跳动点。10年期德债收益率降至纪录低位0.896%，自年初以来累积下跌逾100个基点。

10年期西班牙和意大利公债收益率连续第三日触及纪录低位，分别为2.087%和2.346%。

油市:

--原油期货收盘基本持平，之前公布的报告显示，美国汽油需求减少，但库欣库存增加。美国原油期货小涨0.02美元，收报每桶93.88美元。10月布兰特原油期货攀升0.22美元，收报每桶102.72美元，盘中交易区间为102.05-103.07美元，区间幅度为1美元左右。

金属市场:

--现货金小涨，因美元下跌和地缘政治紧张关系持续，扶助抵消美股创纪录高位对金市带来的卖压。

1933 GMT，现货金小升0.1%，报每盎司1,282.36美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金表现逊于现货金，收低1.80美元，报每盎司1,283.40美元。

--期铜下滑，因美元上涨和供应不断上升的前景，抵消对美国经济增长的信心增强所带来的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌，收报7,028美元，周二收盘价为7,054美元。

LME三个月期铝上涨，收报每吨2,086美元，周二收报2,083美元。期锌收报2,360美元，周二收报2,358美元。期铅从2,254美元上涨至2,264美元。(完)

(整理 白云; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。