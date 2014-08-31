《路透早报》--9月1日

[今日看点]

经济数据：

--日本8月制造业采购经理人指数(PMI)

--中国8月官方及汇丰PMI数据

--韩国8月HSBC/Markit制造业PMI

--韩国8月贸易收支

--德国第二季国内生产总值(GDP)详细报告、8月Markit/BME制造业PMI

--欧元区Markit制造业PMI-8月终值

--瑞士8月PMI

--法国8月Markit制造业PMI

--英国7月消费者信贷、8月Markit/CIPS制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--2014年布莱德战略论坛。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等

以下为8月29日下午5:00至9月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯总统普京呼吁就乌克兰东部“国家地位”进行会谈

俄罗斯总统普京周日呼吁立即就乌克兰南部和东部的“国家地位”进行会谈，但他的发言人称这并不意味着莫斯科现在支持亲俄分离势力所控制区域的独立诉求。两天前，普京在一次公开露面中将基辅政府与纳粹相提并论，警告西方国家不要“干涉我们”。而欧盟和美国则准备对俄罗斯进行进一步的制裁，以阻止俄方行动，在他们看来俄罗斯正在直接军事介入乌克兰内战。

欧盟扬言，如果俄罗斯不开始改变在乌克兰的行动，将对其采取新的贸易制裁；但参加布鲁塞尔欧盟峰会的领导人之间存在明显分歧，使得实施新制裁措施的时机变得不确定。

--美国对被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装进行空袭

美国国防部称，美国周六对伊拉克北部被困城镇Amerli附近的伊斯兰国武装分子进行了空袭，并向当地平民空投人道救援物资。 美国总统奥巴马批准了这次空袭，以阻止伊斯兰国势力对Amerli居民发动袭击。美国防部发言人Mark Wright在声明中称，这次空袭由美国、英国、法国和澳洲飞机共同完成。[nL3S0R102G]

--美国消费者支出下降，但消费者信心攀升至七年高位

美国7月消费者支出下降，为六个月来首次，但8月消费者信心攀升至七年高位，表明消费者减少支出可能只是暂时的。周五公布的另一项数据显示，中西部制造业活动扩张速度大大加快，表明经济基本面较为强劲。

* 一份报告显示，8月美国消费者信心上扬，消费者现况指数触及2007年7月以来最高。汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为82.5，高于上月的81.8。

* 美国商务部公布，美国7月个人支出较前月减少0.1%(预估为增加0.2%)。7月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)。7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)。

--消息人士透露，阿里巴巴计划在9月初上市

一位知情消息人士周六对路透表示，中国电商巨擘阿里巴巴集团正计划于9月8日当周在纽约证交所挂牌上市。这宗广受期待的首次公开发行(IPO)有望筹资逾200亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。消息人士称，阿里巴巴仍在等待美国证券交易委员会(SEC)最后的上市批准，具体上市日期仍未确定。

--加拿大Athabasca完成向中石油旗下出售Dover油砂项目权益交易

加拿大油企Athabasca Oil称，已完成将其Dover油砂项目40%权益按11.8亿元出售给中石油旗下一公司的交易。Athabasca称，其获得6亿元现金，以及三张由中石油旗下凤凰能源(Phoenix Energy Holdings Ltd)开具的总额为5.84亿元的附息本票。目前暂不清楚这笔交易价值是以加元计算，还是以美元计算。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五为8月表现强劲划上句号，日内交投清淡，标普500指数小升，创下纪录最高收位，因最新的正面经济数据扶助股市扩大涨幅，盘中短暂因海外忧虑而承压。周五的升势令标普500指数创下2,003.37点的纪录收盘高位，为本周第三次收在两千点之上。

道琼工业指数收高18.88点，或0.11%，至17,098.45点；标准普尔500指数上涨6.63点，或0.33%，至2,003.37点；Nasdaq指数收升22.577点，或0.5%，至4,580.271点。本周，道指升0.6%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数攀上升0.9%。为三大股指连升第四周。本月，道指上涨3.2%，标普500指数升3.8%，为2月来最佳月度表现，Nasdaq指数攀升4.8%。

--欧洲股市在交投清淡中小升，扶助一关键欧元区绩优股指本月录得2月来最大月度升幅。不过，多数欧洲股市收位低于早盘触及的日内高位，之前欧元区通胀数据令对欧洲央行将推出新的货币刺激计划的臆测略为降温。

欧元区绩优股指Euro STOXX 50指数上涨0.3%，连升第三周，且令8月录得1.8%的升幅，为2月来最大的月度涨幅。泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,373.82点，在欧元区数据公布前，该指数稍早升至1,376.58点高位。法国股市CAC指数上涨0.34%，收报4,381.04点。英国富时100指数升0.2%，收报6,819.75点。德股DAX指数收高0.08%，报9,470.17点。

汇市:

--美元上涨，交易商摆脱疲弱的美国消费者支出数据影响，而投资人对欧洲央行很快将进一步放宽货币政策的预期降温，稳步下滑的欧元赢得喘息的机会。另外，俄罗斯卢布兑美元触及历史低点，因对乌克兰危机可能令俄罗斯遭致更多经济制裁的担忧加重。在本周不断刷新今年高位后，美元指数纽约尾盘升0.26%，报82.689，在美国政府数据显示7月美国个人支出意外减少0.1%后，美元指数一度下滑。

美元兑日圆升0.33%，报104.08日圆，本周日圆受到乌克兰危机引发的避险买盘带动。欧元兑美元纽约尾盘跌0.3%，报1.3142美元，在欧元区发布通胀报告后触及1.3195美元日高，盘中曾跌至一年低点1.3137美元。俄罗斯卢布兑美元大跌1%，报37.1225卢布，盘中触及37.207卢布的历史低点。

债市:

--美国公债持稳，持续一周的升势暂竭，因投资者将焦点放在下周倍受关注的欧洲央行政策会议上。美国公债上涨，也受助于月末买盘和避险买盘，此前英国将恐怖主义警报上调至第二高等级。指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报2.33%。

--德债收益率从纪录低点小幅反弹，因在欧元区公布通胀仅小跌后，投资人对欧洲央行可能在下周放宽政策的预期降温。数据显示，欧元区8月通胀仅小跌至0.3%，符合分析师预估。德国10年期公债收益率升1个基点，报0.89%，周四触及0.86%的纪录低点。西班牙10年期公债和意大利10年期公债分别持稳在2.24%和2.45%。

油市:

--原油价格在8月录得连续第二个月下跌，但周五上涨，因担忧乌克兰危机不断升级将可能引发进一步制裁，且美国经济数据预示全球最大石油消费国美国需求强劲。10月布兰特原油上升0.73美元，结算价报每桶103.19美元，美国原油上涨1.41美元，结算价报每桶95.96美元。美国和布兰特原油均连跌第二周，在8月，布兰特原油跌2.8%，美国原油挫跌2.3%。

金属市场:

--钯金价格升至13年半新高，因担心全球最大的钯金生产国俄罗斯供应不明朗。金价下滑，因美元和美股上涨。本周钯金价格势将升超过2%，但钯金支持上市交易基金(ETF)本周下挫了5%。1754 GMT，现货钯金升1%，报901.50美元，纽约商业期货交易所(NYMEX)12月钯金期货结算价升11.45美元，报909.55美元。

现货金跌0.3%，报每盎司1,286.26美元。纽约商品期货交易所(COMEX)美国12月期金跌3美元，报每盎司1,287.40美元。金价8月升0.3%。现货银周五跌0.8%，报每盎司19.39美元，现货铂金跌0.1%，报每盎司1,418.99美元。

--期铜小涨，因欧元回稳，但铜价仍可能录得3月以来最大月度跌幅，因担忧乌克兰紧张局势不断升级可能拖累全球成长，并进而损及金属需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,982美元，过去三个交易日累计下跌超过1%，周四收报6,934美元。期铜8月累积下跌2%左右，为四个月来首月收低，且为3月以来最大月度跌幅。(完)

(整理 张荻； 审校 张若琪)

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