《路透早报》--9月2日

9月2日 -

[今日看点]

经济数据：

--韩国8月消费者物价指数(CPI)

--日本7月加班工资

--澳洲7月建筑许可

--澳洲7月经常帐收支

--瑞士第二季国内生产总值(GDP)

--英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

--欧元区7月生产者物价指数(PPI)

--美国8月Markit制造业PMI

--美国7月建筑支出

--美国9月IBD经济乐观指数

--美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行9月利率决定

--秘鲁央行总裁Julio Velarde在马德里一活动上，就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

--西班牙预算部长蒙特罗出席议会会议，讨论财政欺诈问题。

以下为9月1日下午5:00至9月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--乌克兰指责俄罗斯进行“毫无掩饰的侵略”

乌克兰总统波罗申科周一指责俄罗斯进行“直接且毫无掩饰的侵略”，导致乌东部战局巨变，乌政府军在与亲俄武装的交战中情势愈发不利。俄罗斯总统普京则谴责乌克兰拒绝与东部分离主义者进行直接政治谈判。欧盟消息人士透露，欧盟准备开始讨论新的对俄制裁措施，其中可能包括禁止购买俄罗斯政府公债。

--欧盟起草能源应急计划，防备俄罗斯天然气供应中断

消息人士对路透表示，欧盟可能会在能源应急方案中禁止天然气出口并限制工业使用，以保证这个冬季的家庭能源供应，预防乌克兰危机可能会导致俄罗斯天然气供应中断。

--德国总理称若经济保持增长，政府将重点考虑投资

德国总理默克尔表示，如果政府有可用资金，则投资将成为政策关注重点，但在此之前政府要先观察一下经济发展情况。今日稍早出炉的数据显示德国2014年上半年录得161亿欧元的预算盈余，在欧洲成长依赖德国拉动之际，这突显出德国良好的财政状态。

--日本首相顾问称，下次消费税上调应该延迟一年半

日本内阁官房参赞本田悦朗表示，下次消费税上调应该延迟一年半，因4月消费税上调对经济的冲击大于预期。本田悦朗称，近期一系列疲软的经济数据，包括家庭支出、企业产出和出口，使得他认为经济明显“弱于”他几个月前的预期。

[市场摘要]:

美国市场因劳工节休市。

股市

--欧洲股市周一小涨，收在近一个月高位；英国电视台ITV购并揣测提振媒体类股，而诺华制药则引领制药类股上扬。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%至1,376.83点，略低于上周所及一个月高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数则上涨0.1%。德股DAX指数 收高0.09%至9,479.03点。法国股市CAC指数跌0.03%至4,379.73点。英国富时100指数涨0.08%至6,825.31点。

汇市

--欧元兑美元触及一年低点，因在欧洲央行(ECB)本周举行月度政策会议之前，投资者增持欧元空仓。市场担心乌克兰危机对欧元区脆弱复苏的影响，这也打击了欧元走势。欧元兑美元在亚洲市场最低跌至1.3119美元的2013年9月以来低位，在欧洲市场报1.3130美元，日内持平。欧元兑英镑亦触及五周低位0.7892英镑，在英国公布弱于预期的制造业数据后回升。

债市

--低评级的欧元区公债收益率大多走低，因数据显示制造业增长低迷，点燃了欧洲央行将在周四会议上加强经济扶持力度的猜测。政策制定者和各国领导人周末呼吁欧洲央行总裁德拉吉进一步放松政策，但很多人认为德拉吉本周可能倾向于做口头文章，而非付诸行动，因为他在等待已有政策措施发挥效力。意大利和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)双双下跌3个基点，分别报2.41%和3.20%，希腊10年期公债收益率跌8个基点，至5.78%。德国10年期公债收益率持平于0.88%，略高于上周触及的0.867%历史低点。

油市:

--布兰特原油期货下跌，因在市场供应充裕之际，欧洲和中国制造业增长蹒跚，不过利比亚生产受挫的风险仍然很高。1702GMT，布兰特原油期货跌0.47美元，报每桶102.72美元。美国原油期货跌0.1美元，报每桶95.86美元。美国市场周一逢劳工节休市。

金属市场:

--钯金升至13年半高位每盎司910美元，因市场担忧西方可能因乌克兰危机对俄罗斯施加更多制裁，或冲击到钯金最大生产国俄罗斯的供应。同时金价小幅上扬。1449 GMT，现货钯金攀高1%至每盎司907.97美元，此前触及2001年2月以来高位910美元。现货金报每盎司1,286.90美元，日内持稳，暂时延续上周录得的微小涨幅。

--期铜价格下滑，中国疲弱制造业数据引发外界对该国需求前景的疑虑，施压铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.6%至每吨6,942美元。三个月期镍收低0.3%至每吨18,745美元。三个月期铝收低0.1%至2,095美元，距离上周所及18个月高点2,119.50美元不远。(完)

(整理 张荻； 审校 张若琪)

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