《路透早报》--9月3日

[今日看点]

经济数据：

--中国官方及汇丰8月非制造业采购经理人指数(PMI)

--汇丰香港8月制造业PMI

--澳洲第二季国内生产总值(GDP)

--意大利8月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

--法国8月Markit服务业PMI、综合PMI

--德国Markit服务业PMI、综合PMI-8月终值

--欧元区Markit服务业PMI、综合PMI-8月终值

--英国8月Markit/CIPS服务业PMI

--欧元区月零售销售

--美国8月国内汽车销售年率

--美国抵押贷款市场指数

--美国8月ISM纽约企业活动指数

--美国7月工厂订单

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行货币政策委员会会议(至9月4日)

--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说

--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在法兰克福发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书

--加拿大央行利率决定

以下为9月2日下午5:00至9月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--乌克兰叛军声称有望很快夺回顿涅斯克机场

欧盟官员提议进行制裁，掐断俄罗斯企业的资金来源，以惩罚莫斯科在乌克兰内战中发挥的作用；乌叛军称，他们正在猛攻顿涅斯克机场，有可能夺得上周战势逆转以来的最大斩获。西方国家指责俄罗斯向乌克兰派遣装甲车部队，使持续五个月之久的乌内战在上周转为有利于亲俄叛军一方。叛军目前正在一条新战线上推进，目标直指一个重要港口。尽管西方国家和乌克兰声称掌握确凿证据，但俄罗斯仍矢口否认自己的军队参与乌克兰内战。据联合国称，亲俄分裂势力与乌政府军之间的战争已导致逾2,600人丧生，乌东部有近一百万人流离失所，无家可归。

--美国制造业指数和建筑支出触及多年高位，显示经济成长强健

美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，7月建筑支出亦强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。美国供应管理协会(ISM)公布，8月制造业指数攀升至59.0，触及2011年3月以来最高，7月为57.1。金融数据公司Markit称美国制造业采购经理人指数(PMI)升至57.9，为2010年4月以来最高水平，7月为55.8。另外美国商务部公布，7月建筑支出增长1.8%至五年半高位，增幅亦为2012年5月来最大。

美元指数上涨，美国公债价格下跌。标准普尔工业指数持平。

--欧元区PPI受能源成本下滑牵连而走跌，欧洲央行面临通缩难题

高度波动的能源价格下滑，令欧元区7月生产者物价受到波及，一如市场预期；在欧洲央行周四召开货币政策会议前，这一状况凸显出了欧元区的通缩压力。欧盟统计局公布，欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期下降1.1%，创下4月下跌1.2%以来的最高降幅。数据显示，能源成本按月和按年分别下跌0.6%和3.5%，是拖累PPI的原因。

--中国要控制能源消费总量，建立健全市场化能源价格机制--副总理

中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。新华援引他在亚太经合组织第十一届能源部长会议上致辞指出，面对日益严峻的能源安全和生态环境挑战，必须加快转变经济发展方式，探索多元、节约、绿色、低碳的可持续发展之路。要深入开展能源开发领域的协商和合作，大力促进能源投资和贸易。

--瑞士再被评为全球最具竞争力经济体，欧美日有改善

世界经济论坛年度调查显示，欧盟竞争力在提高，但瑞士、新加坡和美国这三个经济体更胜一筹。瑞士的高效、创新和宏观经济稳定性使其连续第六年拔得头筹，但美中不足的是招聘合格工人方面存在困难。美国位居第三，随后是芬兰和德国，日本超过香港和荷兰，排在第六位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二多数收跌，从前一个月触及的纪录高位回落，因原油期价回落拖累能源股走低，抵消了强劲制造业数据带来的提振。道琼工业指数收跌30.89点，或0.18%，至17,067.56点；标准普尔500指数收低1.09点，或0.05%，至2,002.28点；Nasdaq指数上扬17.92点，或0.39%，至4,598.19点。

--欧洲股市走低，受累于制药股跌势。之前药商阿斯利康(AstraZeneca)试图淡化辉瑞提出新收购提议的臆测，拖累大型制药股全线走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.1%，报1,375.93点，自8月中触及低位后反弹了近7%。德股DAX指数收高0.3%至9,507.02点。法国股市CAC指数跌0.03%至4,378.33点。英国富时100指数涨0.06%至6,829.17点。

汇市:

--欧元兑美元跌至一年新低，因投资人押注欧洲央行将进一步行动，扶助步履蹒跚的欧元区经济，而英镑兑美元跌至近五个月低点，因担心苏格兰独立。美元指数升0.3%，报82.99，盘中触及去年7月来最高。美元兑日圆八个月来首次升穿105日圆，因有迹象显示全球最大经济体美国的经济状况相对强劲。欧元兑美元在电子交易平台(EBS)触及1.3110美元的低点，为去年9月来首见，之后在纽约尾盘反弹至1.3127美元。美元兑瑞郎升至11月来最高的0.9212瑞郎，此前数据显示瑞士经济在第二季停滞。英镑兑美元跌0.8%，报1.6475美元的约五个月低点。

债市:

--美国公债收益率上涨，投资人不确定欧洲央行是否会在本周宣布更多刺激措施，交易商遂对上周升势获利了结。美国10年期公债尾盘跌20/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.35%，30年期公债跌1-18/32，收益率由3.09%升至3.17%。

--葡萄牙公债收益率上扬，该国准备在被迫对国内最大上市银行圣灵银行(BES)施救后首次发行公债。葡萄牙10年期公债收益率上扬5个基点，报3.25%，表现不及很多二线公债。西班牙和意大利10年期公债收益率分别上扬2和3个基点，报2.28%和2.46%。10年期德债收益率攀升6个基点，报0.944%。

油市:

--布兰特原油期货跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。10月布兰特原油期货大跌2.45美元，至每桶100.34美元，为去年5月1日来最低收位。美国原油期货重挫3.08美元至92.88美元，为1月14日来最低。

金属市场:

--金价放量急跌1.7%，录得7月中以来最大单日跌幅，美元走强、技术性卖盘和油价走低合力打压金价跌至两个半月低位。交易商称，在1030-1040GMT的10分钟内，金价跌幅如滚雪球般扩大。成交放量，有逾1万口合约易手，因金价跌穿了位于1,275美元和8月21日低位1,273.06美元的支撑位。1914GMT，现货金跌1.7%，报每盎司1,265.46美元。盘中触及6月中以来最低1,262.42美元。美国COMEX-12月期金收跌22.40美元，报每盎司1,265美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约50%。

--期锌攀升至四周高位，期铝接近18个月高点，受到动能投机商和电脑程式驱动的基金买盘带动。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收报2,378美元，升0.9%，盘中触及8月5日来最高的2,391.25美元。三个月期铝收高0.6%，报2,107美元，在触及日高2,116美元后缩减涨幅，这离上周触及的去年2月来高位2,119.50美元不远。三个月期铜收高0.5%，报每吨6,973美元，昨日跌0.6%，并一度接近6,913.25美元的支撑位，这是8月28日触及的低点，也是8月20日来最低水准。(完)

(整理 张荻； 审校 张若琪)

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