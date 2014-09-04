《路透早报》--9月5日

[今日看点]

经济数据：

--香港8月外汇储备资产数字

--台湾8月消费者物价指数(CPI)

--台湾8月底外汇存底

--日本7月同时指标和领先指标

--德国7月工业生产

--法国8月消费者信心指数

--瑞士第二季工业订单

--欧元区GDP第二季修正值

--美国8月非农就业岗位

--加拿大8月就业数据

--加拿大第二季劳动生产率

--加拿大8月Ivey采购经理人指数(PMI)

重大经济事件及官员讲话：

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席活动

--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论

以下为9月4日下午5:00至9月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行意外出台振兴经济举措，并为进一步行动留出空间

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。欧洲央行出台多项举措，凸显出对于欧元区经济现状感到愈发担忧。该央行将指标再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率则进一步调降至负0.2%。欧洲央行最新经济成长预估显示，今年成长速度料放缓，增速仅为0.9%，2015年加速至1.6%。央行还把今年的通胀率预估下调至0.6%，并预计2015年升至1.1%，仍远低于央行接近但低于2.0%的通胀率目标。

德拉吉宣布了资产支持证券(ABS)和担保债券的购买计划，以帮助缓解欧元区的信贷状况。消息人士告诉路透，该计划的规模未来三年总计可能达到5,000亿欧元(6,500亿美元)。

--乌克兰政府与亲俄叛军均支持和平计划，拟从周五起停火

乌克兰总统波罗申科和主要亲俄叛军首领均表示，只要有关结束乌东部战争的的新和平计划的协议签署，他们都将在周五下令停火。波罗申科在英国威尔士北约峰会间隙称，停火将附带条件。乌克兰、俄罗斯和欧安组织的特使周五将按计划在明斯克举行会议。“如果明斯克会议举行，我将在当地时间1400(周五1100GMT)命令总参谋部达成双边停火，我们希望能从明天开始实施和平计划，”波罗申科对记者表示。亲俄的顿涅斯克人民共和国领导人Alexander Zakharchenko在声明中称，如果基辅代表在明斯克会议上签署和平协议，他的部下也将在一小时后下令停火。

--美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速，经济前景光明

美国8月企业雇聘人数以稳定步伐增长，并且服务业活动以六年半最快速度扩张，这保证了经济在第三季实现强健成长。周四出炉的其他数据还显示，美国上周初请失业金人数仅略微增加，且7月贸易逆差收窄至六个月最低，亦巩固了上述观点。民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，多个行业的就业人数均增加；7月增加的就业人数修订为21.2万人。

--英国央行维持利率在0.5%不变，符合市场预期

英国央行维持利率不变，尽管国内外经济复苏风险仍存，但英国经济持续升温。英国央行货币政策委员会(MPC)维持指标利率在0.5%不变，自金融危机最严重之际下调到该水准之后，利率已经维持不变逾五年时间。英国央行表示，将会维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，并将把本月到期的144亿英镑的公债进行再投资。

--美国克利夫兰联储新任总裁梅斯特呼吁调整利率前瞻性指引

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，美联储需要调整利率前瞻性指引，以更好地反映联储在其经济目标方面取得的进展。梅斯特表示，通胀迹象令人鼓舞，应预计薪资与物价同步上涨，不一定薪资上涨的速度快于物价。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收跌，标普500指数和道琼工业指数创新高后回软，因能源股下挫，令股市回吐稍早因欧洲央行推出新刺激措施后引发的升幅。标普能源股指数收低1.3%，在标普各板块中表现最差。道琼工业指数收跌8.70点，或0.05%，至17,069.58点；标准普尔500指数收挫3.07点，或0.15%，至1,997.65点.Nasdaq指数下跌10.278点，或0.22%，至4,526.287点。

--欧洲股市大涨，一指标股指触及六年半高位，因欧洲央行进一步降息，并推出购买资产计划以试图提振欧元区通胀。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.1%，报1,399.43点，稍早触及2008年初以来最高的1,400.99点。德股DAX指数收高1.02%至9,724.26点。法国股市CAC指数大涨1.65%至4,494.94点。英国富时100指数仅微升0.06%至6,877.97点。

汇市:

--欧元兑美元创下近三年最大单日跌幅，因此前欧洲央行降息，并宣布将推出购买资产计划以对抗通缩风险。美元兑一篮子主要货币录得去年8月来最大单日升幅。欧元兑美元跌穿1.3000美元，为14个月首见，今日跌幅也是2011年11月来最大。欧元兑美元纽约尾盘跌1.55%，报1.2946美元，略高于稍早触及的1.2921美元的14个月低点。美元兑日圆升0.31%，报105.11日圆，美元兑瑞郎大涨1.54%，报0.9316瑞郎。欧元兑瑞郎在电子交易平台(EBS)上挫至1.20450瑞郎的2012年11月来最低水准。美元指数纽约尾盘劲升1.08%，报83.760。

债市:

--美国公债收益率攀升，因欧洲央行意外宣布刺激停滞不前的欧元区经济的激进计划，另外，美国经济数据转强，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在明年年中升息的观点。指标10年期公债收益率攀升4个基点，报2.450%，略低于周三触及的两周半高位。8月中触及2.303%的13个月低位。30年期公债收益率攀升至3.209%，较周三上扬超过5个基点，在过去四个交易日中累积攀升14个基点，为三个月来最大四日涨幅。

--多数欧元区公债收益率和货币市场利率下滑，此前欧洲央行降息，并宣布计划购买资产，以试图刺激停滞的欧元区经济。西班牙和意大利10年期公债收益率下挫12个基点，分别报2.17%和2.36%。希腊10年期公债收益率急挫16个基点，报5.70%。多数最高评等欧元区公债收益率也下滑，较短期公债收益率在负值区域内进一步走低。德国10年期公债收益率一度跌向上周触及的纪录低点0.867%，之后反弹小幅收高。

油市:

--原油期价走低，因欧洲央行意外降息，提振美元，重创以美元计价的商品价格。美国10月原油期货跌1.09美元，结算价报每桶94.45美元。布兰特原油期货回落0.94美元，结算价报每桶101.83美元。

金属市场:

--金价下滑，因在欧洲央行意外降息至纪录新低，并称将推出购买资产计划以应对通缩风险后，欧元兑美元大跌。1858 GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,263.66美元，稍早触及1,276.50美元的高位。 美国COMEX-12月期金收低3.80美元，报每盎司1,266.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约20%。其他贵金属方面，现货铂金攀升0.1%，报每盎司1,403.49美元。 现货钯金大涨1.6%，报每盎司885.75美元。现货银跌0.3%，报每盎司19.08美元。

--镍价攀升至七周最高，投机客因担忧菲律宾可能效仿印尼限制矿石出口，随重返市场。LME三个月期镍收涨1.7%，报每吨19,395美元，盘中飙升至7月14日以来最高19,498美元，交易商称，受助于商品交易顾问(CTAs)基金和宏观基金的买盘。LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨6,930美元，前一日下跌1%，触及两周低位6,882美元。三个月期铝收涨1.3%，报每吨2,105美元。(完)

(整理 张荻； 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。