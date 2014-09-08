《路透早报》--9月9日

[今日看点]

经济数据：

--日本8月消费者信心指数

--澳洲8月国民银行(NAB)企业现况指数、7月房屋融资

--法国7月预算收支、7月贸易收支

--英国7月工业生产、7月对非欧盟国家贸易收支

--美国8月NFIB小企业信心指数

--加拿大8月房屋开工年率

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”

--英国央行总裁卡尼在英国职工联合工会(Trades Union Congress)就薪资问题发表讲话

以下为9月8日下午5:00至9月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称央行还有可利用的工具

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称不排除任何我们认为合法的工具，有更多我们能使用的工具。冈斯坦西欧称谈到成长，很显然，不能仅靠货币政策。欧洲央行管委诺沃特尼则称央行应专注于现有措施，拒绝对大规模购债前景置评。

路透对货币市场交易商的调查显示，欧洲央行最终将购买主权债以刺激欧元区经济的机率只有25%。

--美国7月消费者信贷增加260.1亿美元，为2001年11月来最大升幅

美联储周一公布，7月美国消费者信贷增长幅度多于预期，升幅为2001年11月来最大。7月消费者信贷增加260.1亿美元，至3.24万亿美元，预估为增长173.5亿美元。6月消费者信贷被上修至增加188.1亿美元。

--7月OECD领先指标稳定在100.49，德国成长动能有所减弱

经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，多数主要发达国家的经济增长势头稳定，尽管德国显示一些动能减弱的迹象，且日本经济扩张前景也在恶化。OECD称，覆盖33个成员国的领先指标7月为100.49，较前月略有下降，高于长期均值100。但OECD也再度强调，欧洲最大经济体--德国的经济增长失去动能，德国7月领先指标从前月的100.24降至99.98。日本领先指标也从100.12跌至99.86。

--阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜

阿里巴巴集团创始人马云周一并未对潜在投资者透露什么有关这家电子商务巨头的新讯息；但他谈及公司治理方面的事情，包括2010年颇具争议的剥离在线支付服务交易，却出乎投资者意料。阿里巴巴希望在这宗美国历史上规模最大的科技业IPO中筹资逾210亿美元，公司价值估计超过1,630亿美元。预计该公司招股价将为每单位美国存托股份(ADS)60-66美元，本月稍晚在纽约证交所开始挂牌交易。

--9月欧元区投资者信心降至逾一年来最低

研究机构Sentix周一公布调查显示，9月欧元区投资者信心连续第二个月下滑，降至逾一年来最低，显示欧元区经济将会再度陷入衰退。9月Sentix欧元区投资者信心指数降至负的9.8，为2013年7月以来最低，8月时为2.7。这也远低于路透调查分析师给出的2.0的预估值。

[市场摘要]:

股市:

--美股道指和标普500指数周一收跌，受累于能源股跌势，Nasdaq指数在雅虎的带动下小涨。道琼工业指数收跌25.94点，或0.15%，至17,111.42点；标准普尔500指数收低6.17点，或0.31%，至2,001.54点；Nasdaq指数上扬9.39点，或0.2%，至4,592.29点。

--德国股市DAX指数是周一欧洲股市中唯一收高的股指，因乌克兰停火的不确定性和苏格兰独立公投前景未明朗，使投资者态度谨慎。德国DAX指数收高0.11%，报9,758.03点，较6月底触及10,050.98点的纪录高位仍低约3%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.24%，报3,267.54点；法国CAC指数回落0.26%，报4,474.93点；英国富时100指数下滑0.3%，报6,834.77点，受苏格兰公投的不确定拖累。

汇市:

--美元普涨，兑日圆触及六年高位，兑欧元创下逾一年高位，市场缺乏重大数据及央行消息。美元指数尾盘升0.65%，报84.301，为去年7月来最高。欧元兑美元纽约尾盘跌0.42%，报1.2893美元的去年7月来最低。美元兑日圆升至2008年来最高的105.94日圆。

债市:

--美国指标公债收益率持稳，此前旧金山联储发布的研究结果重燃对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能会较市场预期更早升息的担忧，且交易商关注本周的公债供应。美国10年期公债跌2/32，收益率报2.47%，上周五尾盘报2.46%。30年期公债升9/32，收益率由3.24%跌至3.22%。

--西班牙公债盘中多数时间表现不及欧元区其他公债，部分交易商和分析师表示，苏格兰即将举行独立公投可能重燃对西班牙加泰罗尼亚(Catalonia)地区可能也会试图独立的担忧。西班牙10年期公债收益率升3个基点，报2.09%，脱离上周触及的2.05%纪录低点。意大利10年期公债 也升3个基点，报2.30%，离纪录低点2.255%不远。

油市:

--布兰特原油期货跌至100美元之下，为16个月来首次，后反弹收在100美元之上，但仍然收跌，因对石油输出国组织(OPEC)减产的忧虑扶助市场在受疲弱的中美数据拖累走低后反弹。布兰特原油期价收跌0.62美元，报每桶100.20美元，稍早跌至99.36美元，为去年5月1日以来最低。美国原油期货收挫0.63美元，报每桶92.66美元。上周录得七周来第六周下跌，因令人失望的美国就业数据令人质疑美国的经济成长速度。

金属市场:

--金价大跌逾1%，至三个月新低，因美元兑一篮子主要货币上扬，殃及黄金作物货币对冲的吸引力。在乌克兰同亲俄叛军达成的停火协议周五生效后，对黄金的避险买盘也减少。1906GMT，现货金重挫1.2%，报每盎司1,253.91美元，稍早触及1,251.24美元的6月10日来最低。美国COMEX-12月期金收低13美元，报每盎司1,254.30美元。路透初步数据显示，成交较30日均值相当。

--伦敦期铜上涨，因中国进口数据疲弱促使市场臆测当局可能会放宽货币政策，而期镍触及两个月高位，因担心菲律宾可能限制供应。自上周菲律宾可能禁止出口矿石的消息发布后，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 已升超过7%，周一盘中触及两个月高位19,940美元，收报19,930美元，升1.9%。LME三个月期铜升0.2%，报6,990美元，上周收平，8月下滑1.9%。(完)

(整理 戴素萍 审校 李春喜)

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