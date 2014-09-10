（更正）《路透早报》--9月10日

(更正：重大消息第三则苹果产品名称“iWatch”应为“Apple Watch”；油市报导布兰特原油周二结算价应为“2013年”4月18日以来最低结算价，非今年4月18日以来)

[今日看点]

经济数据：

--日本8月企业物价指数、7月机械订单

--澳洲9月澳洲消费者信心指数

--法国第二季非农就业岗位修正值、7月工业生产

--美国9月5日当周抵押贷款市场指数

--加拿大第二季产能利用率

--美国7月批发(趸售)库存

重大经济事件及官员讲话：

--中国总理李克强在夏季达沃斯论坛开幕式上致辞

--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话

--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话

--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)

以下为9月9日下午5:00至9月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行：可能于明年春季开始升息--总裁卡尼

英国央行总裁卡尼周二表示，如果就业市场持续从金融危机中复苏，英国央行可能会在明年春季开始升息。卡尼称，央行上月预测显示，如果央行像市场当时预期的那样，在2015年春季开始升息，通胀率将在三年内稳定在接近央行2%目标的水平。

卡尼并表示，央行官员设定货币政策“完全不受”政治事件影响。八个月后英国将举行大选。卡尼还表示，若苏格兰独立并与英国其他地区组建货币联盟，可能会与主权相互冲突。

--中国总理不担心全年经济目标，详解保持定力及有所作为

中国是否摆脱经济下行压力？政策取向是否改变？中国总理李克强周二利用夏季达沃斯论坛解疑释惑：今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策定力同时，在结构性改革方面有所作为。李克强表示，虽然7、8月份有一些指标，比如用电量、货运量、贷款供应量出现一些波动并引起世界上的关注，但是依然在合理区间。而政府最关注的就业指标显示，前八个月城镇新增就业已经接近1,000万，接近全年的目标。

--苹果发布智能手表与大屏IPHONE，欲重振创新之王声望

苹果周二推出一款智能手表、两款屏幕更大的iPhone以及一项移动支付服务。执行长库克(Tim Cook)希望借此重振苹果作为创新之源的声望。

库克接掌苹果以来研发并推出的首款产品Apple Watch，是一款与iPhone连接的可穿戴设备，兼具健康追踪与通讯功能。该款产品售价349美元，将于2015年初上市。

--日圆下跌激不起日股热情，市场观点出现转折

日本正警觉到恩典可能变成诅咒的现实：决策当局所追求的日圆贬值，对于部分企业及整体经济而言有其负面效应。进口燃料价格已上涨，波及经济并推动日本在3月止财年创下有史以来最大的贸易赤字--13.75万亿日圆(1,293亿美元)。商业群体最近的表态，反映出对日圆购买力下降的担忧。瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama在客户报告中指出，商业领袖们对日圆走软带来的好处产生质疑，表明日本经济已进入一个新阶段。

--EIA下调今明两年全球石油日需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2014年全球石油日需求增长预估下调8万桶，至104万桶。EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估下调6万桶，至134万桶。

EIA并称，8月美国原油日产量平均达860万桶，为1986年7月来最高水平。EIA还称，将美国2014年原油日产量预估上调至约853万桶，之前预估为846万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，因苹果下滑，且担忧美国升息将较一些投资者预计的更早，导致公债收益率触及一个月高位。道琼工业指数收跌97.55点，或0.57%，至17,013.87点；标准普尔500指数收低13.10点，或0.65%，至1,988.44点；Nasdaq指数下滑40.00点，或0.87%，至4,552.29点。

--欧洲股市连跌第三日，交易诸如原油等以美元计价商品的企业下跌，因投资者认为美国提早升息的机率增加。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,385.51点，从周四触及的六年半高位进一步回落，该水平是FTSEurofirst 300指数连续四周上涨触及的峰值。德国DAX指数收跌0.49%，报9,710.70点。法国CAC指下滑0.5%，报4,452.37点；英国富时100指数下滑0.08%，报6,829.00点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及14个月高位，因投资人预计美国经济增速可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年开始升息。欧元走软也令美元得益，自欧洲央行上周降息至新低，并推出购买资产计划以对抗通缩风险后，欧元走势恶化。美元指数纽约尾盘升0.09%，报84.312，稍早高见84.519。欧元兑美元在欧洲交易时段跌至14个月新低，报1.2860美元，之后小幅反弹至1.2912美元，当日略有上涨。

债市:

--美国三年期公债收益率周二势将收在逾三年最高水准，因投资人对美联储在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场的预期增强。美国10年期公债跌8/32，收益率由周一尾盘的2.47%升至2.5%，盘中稍早触及8月5日来最高的2.51%。三年期公债跌3/32，收益率报1.03%，周一尾盘报0.99%，势将收在2011年4月来最高水准。

--西班牙公债收益率攀升，因投资者担忧，在苏格兰公投前拥独阵营的支持率快速攀升，可能促使诸如西班牙加泰罗尼亚地区等欧洲其他国家的分离主义者再掀独立热潮。西班牙10年期公债收益率攀升12个基点，报2.21%，从上周触及的2.045%的纪录低位进一步反弹。德国10年期公债收益率重返1%之上，日内上扬6个基点。

油市:

--布兰特原油期价在震荡交投中跌穿100美元，触及17个月低位，布兰特原油期货连续第四日走低，因供应充裕。美国原油期货攀升，因预期燃料库存减少。布兰特原油期货跌1.04美元，收报每桶99.16美元，为2013年4月18日以来最低结算价。美国原油期货攀升0.09美元，收报每桶92.75美元，结束三日连跌。

金属市场:

--金价跌穿1,250美元，挫跌至三个月低点，因技术性卖盘和臆测美联储和其他主要央行将较市场预期更早升息，拖累金价下跌。1822GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,249.34美元，稍早触及1,247.15美元，此为三个月新低。COMEX-12月期金收跌5.80美元，报每盎司1,248.50美元，路透初步数据显示，成交量和其30日均值一致。

--伦敦期镍周二重挫超过5%，因对菲律宾供应减少的担忧减轻，其他金属则受到美元升至14个月高位打压。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收报18,925美元，重挫5.04%，跌幅为5月15日来最大。LME三个月期铜大跌2.15%，报6,840美元，盘中触及6月底来最低的6,821.75美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 李春喜)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。