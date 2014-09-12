《路透早报》--9月12日

[今日看点]

经济数据：

--日本7月工业生产

--新西兰8月公债外资持有比例

--德国8月趸售(批发)物价

--法国7月经常账收支

--意大利7月工业生产、8月消费者物价指数(CPI)终值

--欧元区第二季就业人口、7月工业生产

--美国8月进出口价格、8月零售销售、7月企业库存

--美国路透/密西根大学9月消费者信心指数初值

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行举行货币政策委员会会议

--中国国家主席习近平访问塔吉克斯坦、马尔代夫、斯里兰卡、印度，至19日

--中国国务院副总理马凯和英国财政大臣欧思邦出席第六次中英经济财金对话

--美国财政部副部长拉斯金出席一项名为“帮助屋主更负担得起购屋”的活动

以下为9月11日下午5:00至9月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟和美国即将对俄罗斯展开新一轮制裁

欧盟成员国政府周四达成一致，因乌克兰危机将于周五对俄罗斯实施新的制裁，但如果莫斯科方面遵守了停战协议，制裁可望在下月取消。与此同时，美国也准备了自己的新制裁计划。美国总统奥巴马称，将在周五拿出对俄最新制裁的细节。知情消息人士周四表示，美国计划对俄罗斯最大的银行Sberbank进行制裁，并进一步限制该国其它银行在美国的筹资渠道。

--苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派--民调

YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。调查显示，52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立，调查扣除了那些尚未打定主意的选民。YouGov总裁Peter Kellner在评论中称，“这是8月初以来反对独立的选民首次出现回升。虽然反对独立的一派重新领先，但独立阵营仍守住了大部分8月初以来取得的支持率。”苏格兰公投将在9月18日进行。

--美国上周初请失业金人数意外增加，但就业市场走强趋势未变

美国上周初请失业金人数意外上升，但这或许并不标志着就业市场状况的实质变化，因初请失业金人数仍接近经济衰退前水准。美国劳工部周四公布，9月6日止当周初请失业金人数经季节调整后增加1.1万人，至31.5万人，为6月底以来最高水平。路透调查的分析师此前预计，上周初请失业金人数降至30万人。初请失业金人数四周均值微升750人至30.4万人，距经济衰退前水平不远，而且符合就业市场不断走强的趋势。

--欧洲央行总裁德拉吉呼吁政府推出财政刺激政策配合

欧洲央行总裁德拉吉周四促请政府推出配合央行刺激经济的财政政策，推行投资和结构性改革，以扶助在挣扎中的欧元区经济增长。德拉吉表示，以增加公共投资为目的来讨论欧元区总体财政立场可能是有益的。

德拉吉并称，欧洲央行管理委员会“准备在需要时采取进一步行动”。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一份报纸发表的采访中称，央行不希望在不得已的情况下出资数十亿欧元购买公债，即所谓的量化宽松(QE)举措，但不排除推出QE的可能性。

--日本央行总裁黑田东彦称目前日圆走软并未损及日本经济

日本央行总裁黑田东彦表示，不认为目前日圆走软对日本经济不利，他还表示，汇率走向应反映经济基本面。黑田东彦指出，日本央行认为短期内没有进一步放宽货币政策的必要，如果央行认为在实现价格稳定目标方面并未取得稳步进展，将准备采取行动。

--IEA月报：石油需求增速“明显”放缓，供应稳定成长

国际能源署(IEA)表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。纵观整个2014年，IEA将日石油需求增长预估下调15万桶，至90万桶，而2015年则调降10万桶，至120万桶。IEA指出，全球第二大石油消费国--中国不太可能让自身石油需求的增幅超过2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四回吐稍早的跌幅，标普500指数勉力小幅收涨，因油股跟随油价上涨，且金融股提供支撑。道琼工业指数收跌19.71点，或0.12%，至17,049.00点；标准普尔500指数收高1.76点，或0.09%，至1,997.45点；Nasdaq指数收高5.284点，或0.12%，至4,591.806点。

--欧洲股市收在近一周低点，此前报告显示美国上周初请失业金人数增加，而对中国经济成长的担忧拖累矿业股走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,383.94点，在美国公布上周初请失业金人数意外增加后，该指数一度跌至一周最低的1,377.49点。英国富时100指数下滑0.45%，至6,799.62点。德股DAX指数收低0.09%至9,691.28点。法国股市CAC指数收低0.22%，至4,440.90点。

汇市:

--美元兑日圆从六年高位回软，美元指数小跌，因仍势将连升第九周。在美国总统奥巴马授权在叙利亚首次进行空袭，并在伊拉克进一步空袭后，美国公债收益率下滑，美元随之小跌。美元兑日圆纽约尾盘报106.94日圆，稍早升至107.19日圆的2008年9月来最高，欧元兑美元升至1.2932美元，高于周二触及的14个月低点1.2858美元。美元指数跌0.06%，报84.201，但仍有望连升九周，这将是1997年来最长升势。

债市:

--美国公债收益率小涨，投资人认为周五公布的美国零售销售数据如果强劲，可能提升美联储较预期更早升息的可能性。指标10年期公债收益率升至逾一个月最高，30年期公债收益率也徘徊在约一个月最高水准。美国10年期公债跌4/32，收益率由周三尾盘的2.54%升至2.55%，30年期公债跌6/32，收益率由周三尾盘的3.27%升至3.28%。

--西班牙公债收益率小升，在9月18日苏格兰独立公投前，惴惴不安的投资者继续缩减头寸，他们担忧若苏格兰民族主义者在独立公投中获胜，将鼓舞西班牙泰罗尼亚地区要求独立的决心。西班牙10年期公债收益率 上扬4个基点，至2.31%，早盘一度下跌最多7个基点。意大利10年期公债收益率升至2.44%，因市场吸纳了稍早意大利标售的69.6亿欧元三年期、七年期和15年期公债，收益率在纪录低位。

油市:

--布兰特原油期货上扬，结束五日连跌，从两年低点回升，对中东冲突可能限制产量的担忧盖过了供应增加和需求转弱的迹象。10月布兰特原油期货升0.04美元，收报每桶98.08美元，盘中跌至2012年7月来最低的96.72美元。美国原油期货升1.16美元，收报每桶92.83美元，盘中触及去年5月以来最低90.43美元。

金属市场:

--金价跌至七个半月最低水平，因美元徘徊在14个月高位附近，且乌克兰紧张局势缓解，拖累贵金属普跌。大规模获利了结重压铂金系金属价格，银价连跌第二日，触及14个月低位。1845 GMT，现货金回落0.7%，报每盎司1,240.30美元，稍早触及1月23日以来最低1,234.71美元。美国COMEX-12月期金收跌6.30美元，报每盎司1,239美元。现货银下跌1.7%，报每盎司18.58美元，盘中触及去年7月1日以来最低18.54美元。

--期铜和期锌领跌基本金属，此前中国通胀数据燃点对全球最大金属消费国经济增长的忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至6月20日来最低的每吨6,770美元，之后缩减跌幅，收报6,835美元，下滑0.5%。期铝收低0.9%，报2,040美元，稍早跌至8月20日来最低2,032.50美元。期锌收跌1.9%，报2,265美元，稍早下滑至7月10日来最低的2,254美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 李春喜)

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