《路透早报》--9月15日

图为台北一家银行的职员在点数人民币现钞。 REUTERS/Stringer

[今日看点]

经济数据：

--瑞士8月生产者/进口物价

--欧元区7月贸易收支

--美国9月纽约联储制造业指数

--美国工业生产

--韩国贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘，在法国主持第二届中法高级别经济财金对话

以下为9月12日下午5:00至9月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国8月工业增速骤降，经济下行压力沉重

中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳，但周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。

中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。分析师纷纷表态称政府 应加大宽松力度，否则一旦经济下滑趋势形成，实现全年7.5%左右的经济增长目标堪忧 。而政府能否真的能“保持定力”，与过往老的刺激模式告别将是接下来的关注重点。

--美国零售销售全面增长，消费者信心增强

美国8月零售销售全面增长，9月消费者信心触及14个月高位，这将有助于缓解对消费者支出的担忧，并支持第三季经济强劲增长的预期。

美国商务部周五公布，8月零售销售较前月增加0.6%,与分析师的预期一致，因美国人购买汽车和其他商品。7月数据被上修至增长0.3%。7、8两月核心零售销售稳健增长对本季经济成长而言是个好兆头，部分分析师预计，第三季GDP增长可能超过3.5%。另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，8月终值为82.5。

此外，美国劳工部公布，8月进口物价录得九个月来最大月度降幅，因石油产品价格急跌，盖过了食品价格上涨造成的影响，使进口通胀压力保持在较低水平；8月进口物价较前月下降0.9%，与预期一致。

--欧美对俄罗斯的制裁加码

美国和欧盟周五针对俄罗斯实施了新的制裁措施，进一步加强了对俄罗斯的金融打击力度，尽管乌克兰政府军与叛军之间的停火已经持续了一周。

欧盟的新制裁措施将限制俄罗斯石油企业的融资渠道。美国的制裁举措则以俄罗斯最大的银行和一家军火商作为打击目标，并禁止美国企业帮助五家俄罗斯大型石油公司勘探难以到达的石油沉积层。美国官员表示，如果俄政府从乌克兰撤回所有军队、释放俘虏并在俄乌边界两侧地区建立缓冲区以防止出现越境炮击活动，那么新的制裁措施有可能取消。俄罗斯外交部称，将迅速回应“敌意的行动”。

--德拉吉称ABS购买规模将“很大”，但结构改革是关键

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五承诺，该央行计划中的资产购买计划规模将十分“庞大”，但他也强调只有成员国政府推进结构性改革，才可能重振停滞不前的欧元区经济。

德拉吉重申，欧洲央行准备好在必要时采取更多措施，以抵御欧元区的通缩威胁。不过他强调，由于利率已经处于“区间下端”，现在要靠成员国政府改革经济，以改善增长能力了。德拉吉还警告称，欧元区财政规定“不应被打破”，这对于重建市场信心而言相当关键，即便成员国围绕就财政整顿采取更灵活态度的可能范围问题争论不休。

此外，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周六表示，该央行预计欧元区经济在第三季将恢复温和增长，但全年增长率将低于1%。

德国央行总裁暨欧洲央行管理委员会成员魏德曼周六指出，欧洲央行认为欧元区出现通缩的风险并不大，并称欧元区经济增长疲弱的势头将一直持续至明年。

--最新民调显示有53%苏格兰民众赞成续留大英联合王国

英国观察家报周六公布调查结果显示，支持苏格兰续留大英联合王国的民众比例，较支持独立者高出六个百分点，分别为53%，支持独立者为47%。苏格兰民众将在周四进行独立公投。

--分析师称美联储下周会议将扬弃“相当一段时间”措辞

摩根大通分析师Michael Feroli周五表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在结束购债计划后，将会扬弃在“相当一段时间内”维持利率于近零水准的措辞，为2015年6月首次升息铺路。他称，“这样的想法已算不上是激烈，因此美联储主席叶伦在会后记者会上只要用上一些温和的字句，或许就可以全身而退。”

不过对于美联储是否会在下周改变辞令，分析师间的看法不一。根据一份周五发表的报告，由美联储前经济学家Vincent Reinhart带领的摩根士丹利分析师团队认为，美联储扬弃该措辞的机率只有三分之一。他们说美联储这么做风险很大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，因能源股延续近期的跌势，而公债收益率攀升拖累高息股票走低。道琼工业指数收跌61.49点，或0.36%，至16,987.51点；标准普尔500指数收低11.91点，或0.6%，至1,985.54点；Nasdaq指数下滑24.208点，或0.53%，至4,567.599点。三大股指在之前五周连升后，本周下跌，道指跌0.9%，标准普尔500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.3%。

--欧洲股市小幅收低，投资者不愿大举押注，静待下周苏格兰独立公投和美联储政策会议。FTSEurofirst 300指数收跌0.1%，报1,382.98点，德国指数下跌0.41%，报9,651.13点，表现落后，此前美国和欧盟因俄罗斯干预乌克兰而扩大对俄罗斯的制裁。英国富时100指数上升0.11%，至6,806.96点。法国股市CAC指数收高0.02%，至4,441.70点。

汇市:

--美元指数连升第九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美联储可能在下周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。美国近期公布一系列强劲经济数据，提升了对美联储可能提前升息的预期，多数投资人目前预计美联储将在明年开始升息。美元指数纽约尾盘跌0.08%，报84.227，连升第九周，为1997年来最长升势。美元兑日圆触及107.39日圆，创2008年9月以来新高，最新报107.30日圆，日内上涨0.18%。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标公债收益率创下逾一年最大周度升幅，因此前美国公布的零售销售数据稳健，巩固了对下周美联储货币政策声明基调会更为强硬的预期。美国10年期公债跌22/32，收益率升至2.61%，略低于日高2.62%，这是7月8日来最高水准。本周10年期公债收益率猛涨约15个基点，为去年8月来最大周度升幅。

30年期公债跌1-24/32，收益率升至3.35%，为8月1日来最高。周五该收益率的升幅为约10个月最大。三年期公债收益率触及约1.1%的日高，为2011年4月27日来最高水准。

--西班牙公债收益率攀升，本周录得逾一年来最大单周升幅，因预期美国可能会提前升息，以及担忧苏格兰独立公投将鼓舞西班牙加泰罗尼亚分离主义者的独立意愿。10年期西班牙公债收益率盘中攀升11个基点，报2.42%，稍后公债价格回吐部分跌幅。欧洲市场收盘时，10年期公债收益率本周上扬29个基点，为去年6月以来公债价格表现最差的一周。10年期德债收益率攀升5个基点，至一个月高位1.097%，跟随美国公债跌势，因数据显示，美国8月零售销售增长。其他可比欧元区公债收益率也走高。

油市:

--原油价格下跌，因需求疲弱、供应充足和美元强劲向油市拖压。洲际交易所(ICE)布兰特10月原油下跌0.97美元，收报每桶97.11美元，本周跌幅为7月11日当周以来最大。10月布兰特原油将在周一到期，交易商展期也向该合约施压。11月布兰特原油下跌0.90美元，收报每桶97.96美元。美国原油下滑0.56美元，收报每桶92.27美元。

金属市场:

--金价下挫1%至八个月低位，因缺乏实货和投资需求，且商品价格普跌向金价施压。现货金盘中下跌至1月10日来最低的1,227.25美元。在1842 GMT，下挫1%，报每盎司1,228美元。黄金在过去两周累计下跌4.5%，为3月来最大的两周跌幅。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货收低7.50美元，报1,231.50美元。

现货银下跌0.4%，报每盎司18.56美元，稍早触及14个月低位18.42美元。现货银本周下跌，为过去九周内第八周下滑。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,362美元。现货钯金小升0.1%，报829.30美元，但本周大跌6%，是本周表现最差的贵金属。本周跌幅为去年6月来最大。

--伦敦金属交易所(LME)期铜微幅收高，但本周录得近两个月来最大单周跌幅，此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元并挫伤金属。三个月期铜收高0.04%，报6,838美元，周四收跌0.5%，触及6月20日以来低位每吨6,734美元。本周铜价料录得2%跌幅，为7月18日该周以来最大单周跌势。(完)

(整理 利棣儿/郑茵; 审校 母红/孙茉莉)

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