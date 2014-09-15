《路透早报》--9月16日

图为欧元现钞和拉脱维亚现钞及硬币。 REUTERS/Ints Kalnins

[今日看点]

经济数据：

--中国8月外商直接投资(FDI)数据

--英国8月消费者物价指数(CPI)和PPI

--欧元区第二季劳工成本与薪资

--德国9月ZEW经济景气判断指数

--美国8月生产者物价指数(PPI)、7月国际资本报告

重大经济事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)

--日本央行总裁黑田东彦将于大阪发表演说

--澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话(0000)

--澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。(0130)

--加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话(1630)

--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济状况举行记者会(0800)

以下为9月15日下午5:00至9月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业产出受汽车业拖累下降，但经济强劲增长的大趋势不变

美国8月制造业产出七个月来首次下降，但总体趋势仍与制造业稳步扩张的势头相一致。美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一公布的数据显示，8月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.3%。8月制造业产出较前月下降0.4%，预估为增长0.3%。扣除汽车行业，制造业产出8月增长0.1%。第三季迄今，制造业产出按年增长4.6%，显示该行业将继续支持经济成长。

另一项数据显示，纽约联邦储备银行9月制造业指数从8月的14.69跳升至27.54，为2009年10月以来最高，也巩固了上述观点。

包括零售销售和楼市数据在内的一系列经济指标继续表现强劲，分析师称，这可能促使美联储在本周三结束两日会议后发布的声明中，持偏强硬的立场。数据公布后，美元兑欧元和英镑走强，美股涨跌互现。美国公债价格攀升。

--阿里巴巴提高IPO参考价区间，投资人买需强劲

阿里巴巴周一将首次公开发行(IPO)参考价区间提高至66-68美元，反映投资人对于这一今年最受期待、且可能为全球史上最大规模的IPO需求强劲。

根据新的IPO参考价区间，该公司及打算释出股票的股东如今最高可以筹得近220亿美元。若承销商执行额外售股选择权以满足需求，则阿里巴巴料将创下史上最高IPO记录，超越中国农业银行于2010年上市时的221亿美元。

熟知流程的消息人士上周表示，阿里巴巴从上周开始就IPO展开路演，两天内所吸引到的需求足已完成整笔交易。预料本周将开始挂牌交易。

--OECD下调主要发达经济体成长预估，敦促ECB出台强力措施

经济合作暨发展组织(OECD)下调主要发达经济体的成长预估，敦促欧洲央行(ECB)出台更加激进的刺激政策，以抵御欧元区的通货紧缩风险。

OECD大幅下调对欧元区的预测，预计经济今年仅会增长0.8%，明年略微加速，增长1.1%，5月时预测今明两年分别增长1.2%和1.7%。鉴于低增长的经济前景、以及若通胀继续接近于零可能进一步削弱需求，甚至使增长为负值，OECD建议欧洲央行对欧元区采取更多货币支持措施。

相比之下，OECD预计美国经济今年增长2.1%，明年提高至3.1%；今明两年日本经济料分别增长0.9%和1.1%，经济将走出4月消费税上调的影响；中国今年经济增长料稳定在7.4%，明年料为7.3%。

--卡梅隆利用最后机会挽留苏格兰

英国首相卡梅伦周一在本周苏格兰公投前最后一次到访，恳请苏格兰人投票支持统一，警告若苏格兰投票决定独立，将覆水难收。

民调结果仍暗示公投双方势均力敌，卡梅伦呼吁选民不要将此次公投搞成抗议性投票。他表示，从现在开始将无法回头，如果苏格兰人投票支持独立，英国将会分裂，英格兰与苏格兰将自此分道扬镳。

此外美国表态，白宫称将尊重苏格兰独立公投结果，但希望英国将保持“强劲、稳固和统一”。

--巴黎及北京当局合作提升法国人民币投资

中国银行周一获派接下巴黎人民币结算服务，另外有两家法国机构取得投资中国有价证券的执照，这些举动将扩大人民币的市场。在中国副总理马凯访问巴黎之际，法国宣布法国巴黎银行旗下资产管理事业BNP Paribas Investment Partners以及Carmignac成为首波取得人民币合格境外机构投资者(RQFII)执照、可投资中国有价证券的法国业者。

法国财长萨潘表示，他认为之后将取得更多授权，而马凯则称法国投资人通过RQFII投入中国的数量可能增加。

马凯还表示，中国和法国将共同努力提升欧元和人民币的国际作用，同时加强在核能和铀矿领域的合作。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一涨跌互见，科技股拖累Nasdaq指数录得7月来最大单日跌幅，而标普500指数基本持平，投资者为阿里巴巴本周稍后计划上市作准备。阿里巴巴的上市可能成为历来最大规模的IPO，已经获得“势不可挡”的需求，这意味着雅虎所持的23%股份的价值下周也将不可同日而语。雅虎股价从14年高位回落，跌0.8%，报42.55美元，有7,170万股易手，为其10日均值3,420万股的两倍多。Facebook和Netflix都放量下挫约4%，标普科技股指数跌0.6%，在标普10大类股中表现最差。

道琼工业指数收高43.63点，或0.26%，至17,031.14点；标准普尔500指数收低1.41点，或0.07%，至1,984.13点；Nasdaq指数下滑48.696点，或1.07%，至4,518.902点，今日跌幅为7月31日来最大。

--欧洲股市小跌，在本周苏格兰独立公投和美联储政策会议前，市场陷于窄幅区间内交投。

欧绩优股FTSEurofirst 300指数微跌0.05%，报1,382.32点；英国股市富时100指数微跌0.04%，报6,804.21点，德国股市DAX指数微升0.09%，报9,659.63点，法国股市CAC指数收挫0.29%，至4,428.63点。

汇市:

--美元兑主要货币走强，因预期美联储本周将承认美国经济进一步改善，并将提供即将开始的收紧政策周期的新细节。美元指数最新报84.259，日内小涨，之前已连涨九周。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元跌0.2%，报1.2938美元。美元兑瑞郎上扬0.2%，报0.9353瑞郎。英镑仍处于守势，英镑兑美元跌至1.6228美元，且有可能进一步走软。澳元兑美元跌至六个月低位，因担忧中国成长放缓，澳元兑美元3月20日以来首次跌穿0.90美元，至0.8984美元，后反弹至0.9030美元。

债市:

--美国公债价格结束跌势上涨，因低吸买家入市，因部份美国经济领域增长疲弱的迹象，将可能放慢美联储结束宽松政策的步伐。

美国10年期公债上涨8/32，收益率报2.585%；30年期公债价格上升10/32，收益率报3.33%，美国公布8月制造业产出下降后，该收益率跌至3.31%低位。较短期公债价格周一也上涨。

--希腊公债收益率小涨，因标准普尔上周上调该国评等，称经济继续从持续六年的衰退中复苏。希腊10年期公债收益率开盘时回落3个基点，报5.70%， 在下午的交易中价格缩减部分涨幅。

在上周录得逾一年来最大单周跌幅后，西班牙公债收复部分失地。10年期西班牙公债收益率回落1个基点，报2.35%。爱尔兰公债收益率早盘小跌，因分析师预计，该国政府在今后一年内将从债市筹借更多资金，以提前偿还IMF提供的救助贷款。爱尔兰10年期公债收益率早盘触及1.90%的高位，日内上扬约3个基点，后逆转价格跌势。

油市:

--布兰特原油几无变动，此前中国经济数据疲弱，令油价稍早挫跌至26个月低点，而美国原油上涨，在上周触及约16个月低位寻获技术支撑，令价格反弹。

10月布兰特原油下跌0.46美元，收报每桶96.65美元，之前跌至2012年7月2日来最低的96.21美元。11月布兰特原油下滑0.08美元，收报每桶97.88美元。美国10月原油上升0.65美元，收报每桶92.92美元。

金属市场:

--金价上涨，此前中国公布的工业数据疲弱，但金价徘徊在八个月低点略上方，因投资人担心美联储可能开始暗示将较预期提早升息。

现货金在1911 GMT上扬0.4%，报每盎司1,233.20美元，盘初一度跌至1月来最低的1,225.30美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货收高3.60美元，报1,235.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍跌至三个月低位，因库存升至纪录新高，且中国工业增速疲弱，令人担心全球最大金属消费国的经济成长。

三个月期镍下挫1.9%，收报每吨18,050美元，为6月13日来最低。三个月期铜收低0.26%，报每吨6,820美元。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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