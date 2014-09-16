《路透早报》--9月17日

[今日看点]

经济数据：

--美国8月消费者物价指数(CPI)、第二季经常账收支、9月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数和上周抵押贷款市场指数

--英国8月就业数据

--欧元区8月通胀率终值

--瑞士9月ZEW投资者信心指数

--意大利7月贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议决定

--英国央行9月3-4日货币政策会议记录。

--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划(至9月18日)

--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录(0730)

以下为9月16日下午5:00至9月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月PPI表明通胀压力温和，美联储有更多时间考虑加息

美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。劳工部周二表示，汽油和食品价格下降抑制上月最终需求生产者物价指数(PPI)上升。该指数7月为上升0.1%。分析师原本预计8月PPI较前月上升0.1%。PPI较上年同期提高1.8%，高于7月1.7%的增幅。

虽然经济体质方面的数据大都乐观，但生产者物价数据温和，暗示美联储不需急着撤除其货币刺激举措。美国金融市场对该数据反应漠然，因交易员在美联储周三政策声明前退场观望。

此外，美国财政部公布的另一份数据显示，美国7月整体资本净流入577亿美元，外资7月净卖出8亿美元长期美国公债。

--德国经济：投资者信心重挫，受乌克兰危机和苏格兰公投拖累

德国分析师和投资者信心在9月下降至2012年12月以来最低，显示乌克兰危机正在影响欧洲最大的经济体，同时苏格兰公投的不确定性也造成拖累。

德国经济智库ZEW周二公布，9月ZEW经济景气判断指数跌至6.9，为连续第九个月下滑，低于8月的8.6，但高于路透调查预估的4.8。9月ZEW现况指数从8月的44.3骤降至25.4，为2013年8月以来最低，远低于40.0的分析师预估，甚至不及最低预估值30.0。

该数据公布后，德国公债收益率下跌，一度跌至1%下方。

--OPEC秘书长预计明年该组织原油日产量将降至约2,950万桶

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二同俄罗斯能源部长诺瓦克会晤后称，他预期OPEC会在11月底召开的会议上调降产量目标，这将是自2008年金融危机以来首次下调官方产量。当问及OPEC每日3,000万桶的产量目标是否仍适宜时，巴德里说道：“我认为2015年我们的产量目标可能会在2,950万桶，而不是每日的3,000万桶。我认为产量目标将会下调，可能下调50万桶。”

分析师称其言论反映了OPEC有些成员国的担忧。近期油价急跌引发市场臆测OPEC将减产以支撑价格，巴德里的讲话是首次官方证实可能减产，帮助在早盘提振油价。

--德国财长不担心欧元波动，称无需过度解读汇率走势

德国财政部长朔伊布勒周二向路透表示，欧洲央行已向德国保证不会试图操控欧元汇率，他并称不担心近期欧元汇率波动。“欧洲央行总裁(周末)当面向我证实，该行仍坚守我们在七国集团(G7)及20国集团(G20)框架下所达成的各项协议，”朔伊布勒在接受专访时表示，“没有操控汇率。”

朔伊布勒称地缘政治因素，诸如乌克兰危机、中东动荡、埃博拉疫情以及欧洲近邻的经济增长乏力，均令德国经济前景蒙阴，但“没有理由恐慌或沮丧”。

--加拿大总裁称近期国内经济数据鼓舞人心，但就业市场仍有闲置

加拿大央行总裁波洛兹周二表示，加拿大最近公布的经济数据鼓舞人心，尤其是出口数据；但他指出，就业市场仍有大量闲置劳动力。

波洛兹在之前的一次讲话中说，该央行不会尝试操纵加元汇率甚或引导汇市，并称这一立场让该央行无须跟随美国的加息步伐。

在波洛兹周二这番讲话和记者会后，加元小升；市场观察人士认为，加拿大央行不急于改变其中性政策立场。目前该央行的立场意味着，其下次调整利率时，加息和降息都有可能。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收涨，标普500指数录得一个月来最大单日涨幅，此前一则新闻报导转变了投资者对美联储周三发布的政策声明的预期。美股开盘下跌，之后三大股指反弹，市场人士表示，因华尔街日报报导称，美联储对通胀的立场可能没有市场所预期的强硬。

道琼工业指数收高100.83点，或0.59%，至17,131.97点；标准普尔500指数收涨14.85点，或0.75%，至1,998.98点；Nasdaq指数上扬33.856点，或0.75%，至4,552.758点。

--欧洲股市小跌，地区股指触及两周低点，因本周苏格兰独立公投和美联储政策会议令投资人紧张。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1,379.12点，盘中触及两周最低。法股CAC 40指数收低0.44%，报4,409.15点，收盘后法国总理重组后的政府赢得了议会的信任投票。英国股市富时100指数收低0.18%，报6,792.24点，德国股市DAX指数下滑0.28%，报9,632.93点。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎跌至近两周低点，因一报导称美联储在周三结束为期两日的货币政策会议后，不太可能改变对近零利率的温和立场。

美元指数跌0.2%，报84.071。纽约尾盘，欧元兑美元升0.2%，报1.2959美元，盘中升至9月4日来最高的1.2994美元。美元兑瑞郎跌0.3%，报0.9325瑞郎，稍早美元跌至0.9302瑞郎，为9月5日来最低。美元兑日圆跌0.1%，报107.11日圆。英镑兑美元升0.3%，报1.6281美元。

债市:

--美国公债价格小升，因全球市场的投资者降低对美联储将很快撤走超宽松政策的忧虑。

也因为苏格兰周四举行独立公投，10年期公债价格回吐部份升幅，周二尾盘小升1/32，收益率基本持平在2.582%。30年期公债价格下跌5/32，收益率报3.35%。

--德国10年期公债收益率一度跌回1%下方，因数据显示德国9月投资人信心触及近两年最低，表明俄罗斯和西方的紧张关系已经殃及欧洲最大经济体。

德国10年期公债收益率低见0.984%，之后反弹至1.02%，当日持平。欧元区二线公债收益率持平至小涨，西班牙10年期公债收益升0.5%，报2.354%。

油市:

--美国原油期价攀升近2美元，布兰特原油上涨超过1美元，因OPEC可能减产，美元走软，以及在一炼厂附近地区遭火箭袭击后，利比亚石油产量受限。

11月布兰特原油期货上扬1.17美元，收报每桶99.05美元。10月合约周一到期，当日收报每桶96.21美元。近月美国10月原油期货收涨1.96美元，报每桶94.88美元。10月合约将于9月22日到期。

金属市场:

--金价上扬，因美元走软和油价急升，促使金市投资者在美联储周三发布备受关注的政策声明前回补空头头寸。

1953 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,235.29美元。美国COMEX-12月期金收涨1.60美元，报每盎司1,236.70美元。

--期铜上涨逾1%，受助于美元下跌，美联储开始为期两天的政策会议，将可能导致有关将有多快升息的预期发生改变。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.19%，收报每吨6,901美元，上日小幅收跌。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。