《路透早报》--9月18日

[今日看点]

经济数据：

--日本8月贸易收支(9月17日2350GMT公布)

--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告

--香港6-8月失业率

--韩国8月生产者物价指数(PPI)(9月18日2100公布)

--瑞士8月贸易收支

--英国8月零售销售和9月英国工业联盟(CBI)总工业订单差值

--美国8月房屋开工、一周初请失业金人数

重大经济事件及官员讲话：

--苏格兰开始独立公投

--日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话(0635)

--瑞士央行进行货币政策评估(0730)

--美联储主席叶伦发表演说，名为“中低收入家庭积累资产的重要性”。

--达拉斯联储总裁费希尔主持一场题为“论美联储在全球危机中的作用”的讨论会(2100)。

--20国集团(G20)财政及央行代表在澳洲举行会议(至9月20日)。

--挪威央行议息会议(0800)。

以下为9月17日下午5:00至9月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储重申近零利率承诺，但暗示将加快升息步伐

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。FOMC重申美国就业市场仍有“大量”闲置劳动力的判断，进一步表明央行不急于开始加息。

联储声明中最明显的改变在于新的利率预期。这些预估显示官员们作好准备未来升息速度可能较他们6月公布的预期来得快。决策官员的最新预期中值为，明年年底利率为1.375%，2016和2017年底分别为2.875%和3.75%。

美联储还公布了新的蓝图，说明其计划如何撤出2007-09年金融危机和衰退期间所推出的超常规货币刺激举措。美联储称，预计在开始升息后，联储会结束或逐步停止对所持公债收益的再投资，这要取决于经济形势。

美联储发表声明之后，股市少有波动，但美元兑日圆随着交易员预期未来利率上升的可能性，美国公债收益率上升至盘中高位。

--美国消费者物价近一年半来首度回落，美联储升息的迫切性降低

美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美联储升息的迫切性。

美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。这是CPI自去年4月以来首度回落，分析师原预计8月CPI持平。8月CPI同比增长1.7%，为五个月来最小同比增幅。核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次，同比增长1.7%，也是3月以来最低同比增幅。

数据公布后，美元兑一篮子货币走软，美国公债价格小幅攀升。美股走高。

另一项数据显示，9月建筑商信心跳升至近九年最高，他们报告自夏初以来，买家客流量大幅激增。

--苏格兰公投在即，60万民众仍未拿定主意

距离苏格兰独立公投只有几个小时，联合王国的命运决定在几十万尚未下定决心的苏格兰人手中。民调结果显示，支持继续留在英国的人数仅略微高于分裂派。五大调查表明，独立派和留英派的支持率分别为48%和52%。调查亦显示，有多达60万的选民仍未拿定主意。苏格兰公投将于周四0600GMT开始。

反独支持者略为领先的消息，促使英镑兑美元周三升至1.63美元以上的两周高位，西班牙公债收益率亦下滑。

--IMF认为全球经济可能受到金融市场过份押注风险的拖累

国际货币基金会(IMF)周三表示，全球经济可能受地缘政治紧张局势以及金融市场冒险增加拖累的风险上升。

该机构仍预测经济成长在2014年艰难开局后，将会在下半年加快脚步。但IMF警告称，金融市场指标暗示，投资者以借贷资金押注的情况看来“过度”，如果美国货币政策或乌克兰以及中东冲突出现意料之外的进展，市场可能迅速下挫。

IMF称美联储在明年年中首次升息是“合适的”，但意外改变政策路径可能引发市场抛售；美国企业信贷和保险市场以及多个较小发达经济体楼市的冒险行为可能过度。

此外，IMF表示担心欧元区迟滞的经济复苏可能出现停滞，“强烈欢迎”欧洲央行购买资产计划。

--中国决定扩大小微企业免征增值税和营业税范围，加大融资支持

中国国务院常务会议周三称，部署进一步扶持小微企业发展，包括加大税收支持，即从10月1日至2015年底，将月销售额2-3万元人民币的小微企业、个体工商户和其他个人也纳入暂免征收增值税和营业税的范围。中国政府网新闻稿显示，国务院总理李克强周三主持召开的国务院常务会议指出，鼓励银行业金融机构单列小微企业信贷计划，对吸纳就业困难人员的小微企业给予社会保险补贴，对小微企业从事国家鼓励类项目，进口自用且国内不能生产的先进设备，免征关税。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三在交投震荡中收高，道指触及纪录收盘高位，此前美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

道琼工业指数收高24.88点，或0.15%，至17,156.85点；标准普尔500指数收涨2.59点，或0.13%，至2,001.57点；Nasdaq指数上扬9.43点，或0.21%，至4,562.188点。

--欧洲股市上涨，交投审慎，因预计美联储在今日稍后仍将暗示在较长时间内保持低利率。不过，英国股市表现落后，因距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。

英国富时100指数收跌0.17%，报6,780.90点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.43%，报1,385.09点。德国股市DAX指数上升0.3%，报9,661.50点。法股CAC 40指数收涨0.5%，报4,431.41点。

汇市:

--美元兑日圆跳升至六年高位，而欧元从五个月高位回落，此前美联储的预估显示未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。

纽约尾盘，美元兑日圆大涨逾1%，至108.38日圆，约为六年高位，单日升幅为1月中来最大。欧元兑美元也跌至去年7月来最低。美元指数触及去年7月来最高，美元兑瑞郎升至一年高位。

债市:

--美国公债价格走低，因美联储保持旨在提振经济成长的近零利率以及其他超宽松货币政策。今日稍早公布的美国通胀数据意外温和，刺激公债价格上涨，但在美联储发布经济评估和政策声明后，公债价格回吐早盘的涨幅，转升为跌。

美联储政策声明公布后几分钟，10年期公债收益率跳升至2.616%的日高，后有所回落，尾盘报2.607%，日内价格下跌5/32。30年期公债价格尾盘回落11/32，收益率报3.372%。

--西班牙公债收益率(殖利率)下滑，此前苏格兰独立公投的新民调显示，支持留在英国的比例小幅领先。西班牙10年期公债收益率下滑11个基点至2.25%的日低。

欧元区其他地区公债收益率下跌，因预期本周欧洲央行提供的长期贷款部分资金将再投资到公债。德国发售33.4亿欧元两年期公债，得标利率为负0.07%，投标倍数为2.3。

油市:

--油价走低，因一份政府报告显示，上周美国原油库存猛增，以及美元强劲继续打压以美元计价的商品价格。美国能源资料协会(EIA)的报告显示，上周美国原油库存增加370万桶，预估为减少，炼厂产能利用率下降，且进口增加。

布兰特11月原油期货跌0.08美元，收报每桶98.97美元。美国10月原油期货回落0.46美元，收报每桶94.42美元，日低为93.74美元。

金属市场:

--金价由升转跌，因美联储发布政策声明，再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

在美联储声明公布后，现货金由升转跌，下滑0.5%，至每盎司1,229.73美元。美国12月期金持平在周二收报的1,236.70美元。

--铜价上涨，因报导称中国央行向该国大型银行提供新贷款，支撑全球最大金属消费国的经济。投资者也关注当日稍后美联储政策声明，美联储可能暗示对升息时机的想法。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,930美元，上涨0.4%。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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