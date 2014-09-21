《路透早报》--9月22日

图为纽约华尔街纽交所门前的街道标志。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--台湾8月外销订单及失业率

--香港8月消费者物价指数(CPI)

--意大利7月工业订单及工业销售

--欧元区9月消费者信心指数

--芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数

--全美不动产协会(NAR)8月成屋销售年率

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行执委普雷特出席一小组讨论，主题为“布雷顿森林协定后的70年--全球货币体系的未来”

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲议会经济及货币事务委员会会议，讨论货币政策制定以及经济情况。

--堪萨斯城联储总裁乔治在“转向创新：社区发展会议”上致欢迎词

--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“货币政策的目标”

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在CFA协会发表演说

以下为9月18日下午5:00至9月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20称全球仍在实现经济成长目标正轨，但欧洲需采取更多行动

二十国集团(G20)表示，非常有希望让全球经济规模再增加2万亿(兆)美元，并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。G20财长和央行首脑在澳洲凯恩斯开会，称在防范全球金融体系风险及弥补被大型跨国企业利用的税收漏洞方面取得进展。

会议提出近1,000项措施提议，旨在让全球经济到2018年增长1.8%，接近2月会议采纳的宏远目标2%。他们共同担心的问题是，欧洲经济窘境可能对其他地区造成拖累。美国财长杰克卢指出，与欧洲一些同僚存在理念分歧，尤其是在出台短期刺激措施的必要性方面。

--阿里巴巴纽交所上市首秀股价飙涨38%，有望成史上最大规模IPO

--中国电商巨头阿里巴巴周五在纽交所上市首日股价飙涨38%；该股在临近1600GMT时开盘报价92.70美元，之后迅速升至99.70美元的高位，收盘削减涨幅至93.89美元。成交约2.71亿股，是推特(Twitter)去年上市首日成交量的两倍多，不过低于通用汽车和Facebook IPO时的成交量。

阿里巴巴周四将首次公开发行价格定为每股68美元，筹资规模达218亿美元。纽交所全球上市业务部主管Scott Cutler对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，承销商将行使超额配售权增发4,800万股，将使筹资规模达到约250亿美元，从而成为史上最大规模的IPO。

--美国利率：达拉斯联储银行总裁费希尔称应在春季首次升息

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称，预计首次升息在春季。他希望升息一旦开始，将是缓慢及逐步的；升息应“每次上调25个基点。费希尔在路透专访中表示，当失业率降至6.1%以下，薪资将会增长。

* 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，其与美联储所谓的退出策略持不同意见，是源于对不动产抵押贷款支持证券(MBS)的态度上。此前拉克尔就反对美联储购买MBS，因其认为单独挑选一个领域出来，会给予该领域优势地位。他在周五重复这样的观点。

--美国评等：惠誉确认美国评等为"AAA"，展望为稳定

惠誉确认美国评等为"AAA"，展望为稳定。惠誉预计，美联储将在明年年中开始升息，今年10月完成缩减购买资产计划。

* 穆迪确认法国AA1公债评等，维持负面评等展望。

* 穆迪在苏格兰独立公投结果出炉后决定确认英国评等为AA1，展望为稳定。

* 惠誉称，苏格兰公投反对独立不会影响英国的AA+评级。

* 标准普尔将韩国主权信用评级展望从稳定上调至正面，目前评级为A+。

--G20会议：日财务大臣麻生太郎称同美国财长的会晤未谈及汇率问题

日本财务省官员称，预计汇率不会是周末G20会议的主要议题。财务大臣麻生太郎周五称，与美国财长杰克卢的会晤未谈及汇率问题。

--周五公布的重要经济数据：

* 美国经济谘商会公布，美国8月领先指标上升0.2%，至103.8，预估为上升0.4%。7月被上修为增长1.1%，前值为增长0.9%。[nZOSRY9Q02]

* 统计局公布，加拿大8月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期上升2.1%。8月核心CPI较前月上升0.5%，较上年同期上升2.1%。加拿大通胀率连续四个月超目标，央行改变政策立场压力加大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，此前阿里巴巴首日上市表现强劲，但被甲骨文和雅虎等科技股下跌所抵销，而道指勉力小升，连续第二日创新高。阿里巴巴IPO定价为68美元，在周五首日上市一度升至最高99.70美元，收盘暴涨38%，报93.89美元。道琼工业指数收高13.75点，或0.08%，至17,279.74点；标准普尔500指数收低0.96点，或0.05%，至2,010.40点；Nasdaq指数下跌13.64点，或0.3%，至4,579.79点。

--泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及逾六年高位，因苏格兰公投结果为反对独立，不过，该股指缩减涨幅，受累于获利了结和臆测法国评等将被下调。法国CAC 40指数下滑0.08%，报4,461.22点，表现落后于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者收高0.25%，报1,401.53点，之前触及六年半高位。

苏格兰人在公投中反对独立，支撑欧洲股市。英国富时100指数收涨0.27%，报6,837.92点，但收位低于日内高位。德国DAX指数微升0.01%，报9,799.26点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，本周连升第十周，因投资人预计美国升息的速度可能比之前预期更快。不过一些市场人士表示，美元走势过度，其升势会很快停歇。美元指数纽约尾盘报84.753，升0.5%，为约两周最大单日升幅。美元兑日圆升0.2%，报108.95日圆，盘中刷新六年高位109.45日圆，本周连升第三周。

英镑今日也出现大的走势，兑美元跳升至两周高位，兑欧元触及两年高位，此前苏格兰公投结果为支持留在英国。不过英镑在纽约汇市遭遇获利了结回落。稍早，英镑兑美元跳升至1.6525美元，为9月2日来最高，纽约尾盘跌0.6%，报1.6307美元。英镑兑欧元从两年高位0.7810英镑回落，报0.7867英镑。英镑兑日圆也升至六年高位后回软。

债市:

--美国公债价格上涨，因交易商利用近期收益率上升的机会买入，本周美联储政策会议主导债市走势，且苏格兰公投结果反对独立。30年期公债价格大涨1-5/32，收益率尾盘报3.295%。指标10年期公债收益率尾盘报2.581%，在海外市场触及2.655%的近三个月高位，因市场原本担心苏格兰公投可能赞成独立。10年期公债尾盘升13/32。

--西班牙公债跑赢欧洲其他地区公债，因市场认为苏格兰独立公投反对阵营胜出，降低了加泰罗尼亚脱离西班牙独立的可能性。西班牙10年期公债收益率下跌8个基点至2.20%，引领欧元区二线国家公债收益率全线下跌。10年期德债收益率也下跌，报0.997%。

油市:

--美国原油期货和布兰特原油期货走势不一，美国原油期货在近月合约周一到期前遭受卖压，而有关石油输出国组织(OPEC)将减产的讨论给布兰特原油期货注入力道。美国原油下滑0.66美元，收报每桶92.41美元，布兰特原油升0.69美元，收报每桶98.39美元。

金属市场:

--金价下滑0.8%，至1月来最低，银价重挫3%，至四年低点，因美元上扬，市场押注美国可能较预期提前升息。银价单日跌幅为去年12月12日来最大，铂金降至今年新低，钯金也触及三个月低点。1850GMT，现货金跌0.8%，报1,215.50美元，日低为1,213.61美元，为1月2日来首见。本周现货金跌1%，为连跌第三周。美国12月期金收低7.80美元，报1,219.10美元。现货银重挫3.4%，报17.84美元，稍早触及2010年8月月来最低的17.76美元。现货铂金跌0.9%，报1,331美元，现货钯金下滑2.1%，报809.46美元。

--铜价持稳，本周收平，结束三周连跌，因部分投资人预计美国经济复苏会提振金属需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.1%，报6,835美元，从日低6,784.75美元反弹。(完)

(整理 利棣儿/龚芳; 审校 李军/张明钧)

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