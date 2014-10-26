《路透早报》--10月27日

[今日看点]

经济数据：

--德国10月Ifo企业景气判断指数

--欧元区9月M3货供额

--英国10月工业联盟(CBI)零售销售差值

--美国9月建筑许可修正值

--美国10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值

--美国9月成屋待完成销售指数

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说

--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长和Caisse执行长将发表讲话

--澳洲央行金融稳定委员会主席Luci Ellis将出席澳洲住房与都市研究协会小组讨论

--瑞典央行召开货币政策会议(至10月28日)

以下为10月24日下午5:00至10月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--25家银行未通过欧洲央行压力测试，但多数资金缺口已补上

欧洲央行表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。欧洲央行认为意大利、塞浦路斯和希腊银行业的问题最大，但表示银行多数资金缺口已经补上，目前仅需再筹资100亿欧元；这样的结果比原本的预期要好。虽然欧元区130家大型银行中有25家未能通过去年底的测试，资金总缺口达到250亿欧元，但其中十几家银行今年已筹措到150亿欧元。

--美国新屋销售年率升至六年高位，楼市复苏仍不稳定

美国9月新屋销售年率上升至六年高位，但8月新屋销售增幅被大幅下修，显示美国房市复苏仍不够稳定。美国商务部公布，9月新屋销售较前月增长0.2%，经调整后新屋销售年率为46.7万户，为2008年7月来最高。8月新屋销售年率被下修至46.6万户，前值为50.4万户。

--ECB总裁德拉吉警告，若无结构性改革将有重陷衰退之虞

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉向立场分歧的欧元区领导人提出警告，若未能推动结构性经济改革，将有“重新滑入衰退”之虞，他的看法获得德国总理梅克尔支持。许多经济学家认为，必须要有类似美国的大规模买债计划，才能重振欧洲经济。但德拉吉在欧盟峰会向欧元区领袖表示，不能只依赖欧洲央行。他提出一项包含四大重点的策略，他强调，货币政策只是重振经济计划的一部分，其他重点包括改革、稳健公共财政、及整顿欧元区体质不良银行。

--日本高层政府官员呼吁首相延后调升消费税

日本政府一名高层官员指出，首相安倍晋三应该延后调升消费税计划。在即将作出是否增税决定之前，这是目前为止，安倍晋三亲近人士对经济疲软感到忧心的最强烈信号。这名高官在要求匿名的情况下，近日在一次谈话中对少数人表示，认为应该延后一年半，延至2017年4月增税。他担心继4月调高消费税后，若太快二度调升，可能使经济复苏脱离轨道。

根据周日公布的一项民调，日本安倍晋三内阁上周爆发两名阁员请辞风波后，政府的支持率大跌。

--标普确认俄罗斯主权评级BBB-/A-3，较垃圾级别高一个级距

评级机构标准普尔确认俄罗斯评级，仅比垃圾级别高一个级距，标普并警告称，如果西方对俄制裁升级，其评级可能被下调。标普4月下调俄罗斯的评级后，周五确认俄罗斯的长期和短期外币主权评级为BBB-/A-3。标普称，如果俄罗斯的货币政策或汇率灵活性削弱，可能再次下调评级。标普维持俄罗斯的评级展望为负面不变。

--主要美国企业财报：

> 福特第三季获利优于市场预估，营收因推出F-150而下滑

> 联合包裹季度获利因需求强劲而增长，表现优于分析师预估

> 宝洁季度营收略降，将分拆Duracell电池业务

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，本周录得近两年来最大单周涨幅，受助于微软和宝洁(宝硷,P&G)的业绩，以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。道琼工业指数收高127.51点，或0.76%，至16,805.41点；标准普尔500指数收高13.76点，或0.71%，至1,964.58点；Nasdaq指数上扬30.923点，或0.69%，至4,483.715点。本周，道指上涨2.6%，标普500指数升4.1%，Nasdaq指数大涨5.3%。

--欧洲股市回落，因奢侈品集团Kering和德商巴斯夫(BASF)公布业绩后股价下跌，且对埃博拉病毒的新忧虑向市场施压。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.34%，报1,312.74点。英国富时100指数收低0.47%，报6,388.73点；德国DAX指数收低0.66%，报8,987.80点；法国CAC指数收跌0.69%，报4,128.90点。

汇市:

--欧元上涨，投资人继续空头回补趋势，买入欧元兑美元，市场聚焦周日出炉的欧元区主要银行压力测试结果。尽管周五走软，但美元本周有望收高。策略师表示，周四阻碍美元升势的对纽约确诊首例感染埃博拉病毒患者的忧虑已经减轻。纽约尾盘，欧元兑美元升0.17%，报1.2666美元，从周四触及的两周低点反弹。欧元兑日圆持平，报136.89日圆。美元兑日圆跌0.18%，报108.05日圆。美元指数跌0.16%，但本周势将收高0.70%。

债市:

--美国公债价格几无变动，因最新消息表明，埃博拉病毒并未在美国扩散，且未损及经济，削弱了稍早对公债的避险需求。指标10年期公债尾盘升1/32，收益率报2.271%，较周四尾盘低0.4个基点。路透数据显示，10年期公债收益率周四触及约两周高位2.300%。30年期公债下跌5/32，收益率报3.053%，日内上升约1个基点。

--欧元区公债收益率多数持稳至下滑，经历了两周波动走势后市场沉寂下来，等候本周末出炉的银行业压力测试结果，以及下周的美联储利率会议。德国指标10年期公债收益率小跌1个基点，报0.89%，而欧元区只有奥地利和意大利10年期公债收益率小涨，因担心未能通过压力测试的银行主要来自这两个国家。

油市:

--布兰特原油期货走低，本周基本持平，交易商在连跌数月后稍作喘息，尽管全球供应持续增加，美国油市将出现远月合约溢价的迹象可能导致油价进一步走低。与此同时，美国原油期货续跌。12月合约收挫1.08美元，报每桶81.01美元，本周下跌1.74美元。12月布兰特原油期货收报每桶86.13美元，日内回落0.70美元，较上周五收盘价低0.03美元，脱离今日日低85.29美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，本周势将下滑，因美股上涨和美国经济数据强劲，削弱对黄金的避险需求。1709 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,230.80美元。纽约商品期货交易所(COMEX)期金表现好于现货金，上涨2.70美元，报每盎司1,231.80美元。现货银小升0.1%，报每盎司17.16美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,246.74美元。现货钯金下跌0.10美元，报每盎司777.10美元，本周上升4%，成为本周表现最好的贵金属。

--期铜基本持平，因中国房价连跌五个月而承压，但欧元兑美元走强限制跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.1%，报每吨6,690美元。(完)

(整理 利棣儿/戴素萍; 审校 母红/王兴亚)

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