《路透早报》--10月28日

图为美元现钞上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据：

--日本9月零售销售

--中国1-9月规模以上工业企业利润

--德国9月进口物价

--瑞银集团(UBS)9月瑞士消费指数

--意大利10月企业景气指数

--美国9月耐久财订单

--美国8月CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数

--美国10月消费者信心指数

--美国10月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议

--挪威央行公布金融稳定报告

--瑞典央行宣布利率决定

--西班牙财长Miguel Ferre在一次商业会议上发表演讲

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至10月29日)

以下为10月27日下午5:00至10月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业成长放缓，成屋待完成销售不及预期

美国10月服务业活动降至六个月低位，显示第四季初经济成长有所放缓。另一项数据显示，9月成屋待完成销售不及预期的强劲，暗示楼市复苏仍然缓慢。分析师对数据并不担忧，称经济基本面仍然强劲，尽管部分人士预期第四季成长放缓。

--欧洲央行刺激计划或不会达到理想规模，QE是可选项--消息

欧洲央行消息人士表示，央行买入民间资产的计划可能不会达到央行的目标，可能给明年初央行采取更大胆行动带来压力，购买政府公债成为可选项。欧洲央行上周开始买入有担保债券，且计划在今年稍晚买入有资产担保的证券(ABS)，两者均视为促进企业借贷的举措，从而支撑欧元区经济。不过，ABS市场流动性低，以及欧洲央行可购买的高质量ABS供应稀少，意味着央行目前的计划难以达到刺激经济的效果。

--英国央行副总裁夏菲克称没有明显证据显示物价压力上升

英国央行副总裁夏菲克表示，英国央行需要看到更多迹象显示物价压力上升，然后才会把利率从纪录低点调升。夏菲克在接受英国金融时报(FT)采访时表示，“没有明显证据”显示经济中的通胀压力不断增加，劳动市场仍然存在闲置。这是她8月上任以来最为明确的货币政策评论。

--习近平称自贸区试验经验要尽快开花结果，在更大范围内推广

中国国家主席习近平表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。习近平在中央全面深化改革领导小组第六次会议上指出，对自贸区试验取得的可复制可推广的经验，能在其它地区推广的，要尽快推广；能在全国推广的，要推广到全国。

--一名纽约男孩疑似出现埃博拉感染症状，留院观察

根据多家媒体报导，一名五岁男孩被留置在纽约市Bellevue医院观察，因他出现疑似感染埃博拉的症状。美国广播公司(ABC)新闻报导指出，这名男孩是在周六从几内亚抵达美国，体温高达华氏103度(摄氏39度)。ABC引述纽约市医疗部门官员谈话指出，这名男孩尚未进行病毒感染检测，且未被隔离。纽约邮报报导称，该名男孩曾出现呕吐症状，是由紧急医护人员从他在纽约布朗克斯(Bronx)住所送往医院。

--主要美国企业财报：

> 希捷获利及营收双双超越预期，受PC及云端储存需求支撑

> 默克第三季获利优于预估，成本下降抵销GARDASIL销量欠佳

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持稳，在标普500指数上周录得去年1月以来最大周度涨幅后稍作喘息，但油价续跌拖累能源股走低。道琼工业指数微升12.53点，或0.07%，至16,817.94点；标准普尔500指数小跌2.95点，或0.15%，至1,961.63点；Nasdaq指数小涨2.218点，或0.05%，至4,485.933点。

--欧洲股市下滑，在欧洲央行发布压力测试结果及德国公布的企业景气指数降至约两年最低后，投资人对近期升势获利了结。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1,305.03点。英国富时100指数收低0.4%，报6,363.46点；德国DAX指数收低0.95%，报8,902.61点；法国CAC指数收跌0.78%，报4,096.74点。

汇市:

--欧元兑美元反弹，但交投不旺。美国公布的楼市数据逊于预期提振欧元，但德国企业信心数据下滑，限制了欧元的升幅。德国数据令优于预期的欧洲央行压力测试结果失色不少。测试结果是在周日公布的，但在上周末市场已获悉了大部分结果。

欧元兑美元纽约尾盘报1.2706美元，升0.28%。欧元兑瑞典克朗大涨1%，报9.2803克朗，为7月初来最高。市场预计瑞典央行将降息至纪录低点，以消除通缩威胁。

债市:

--美国公债价格小涨，受助于避险买盘，因对美国经济数据不佳的担忧，以及巴西现任总统在周末大选中连任导致本国股市急跌等因素促使投资者寻求避险。指标10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报2.260%，上周五尾盘为2.275%。之后，美国公布9月成屋待完成销售指数增长不及预期，表明楼市复苏缓慢，10年期公债收益率跌至日低。

--欧元区二线公债收益率上涨，因德国企业信心调查结果疲弱，促使投资者将资金转向较安全的核心欧元区公债，尽管欧洲银行压力测试结果没有令人不安的意外让市场松了口气。10年期德债收益率下跌2个基点，报0.87%。10年期西班牙公债收益率跌4个基点，报2.14%；10年期意大利公债收益率升3个基点，报2.55%。

油市:

--美国原油价格跌穿80美元至28个月低位后反弹，因回补空头扶助缩减因稍早高盛下调油价预估引发的跌势。美国12月原油价格下挫至2012年6月来最低的每桶79.44美元，之后反弹，收跌0.01美元，报81.00美元。布兰特12月原油盘中跌至84.55美元的低位，后缩减跌幅，收低0.30美元，报每桶85.83美元。

金属市场:

--金价下跌，因原油价格下挫，但金价跌幅受限，因实货需求反弹，以及预期美联储将重申保持低利率一段长时间。1810 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,229.23美元，交投在不到6美元的狭窄区间内。金价连续下跌第四日。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收跌2.50美元，报每盎司1,229.30美元。路透初步数据显示，成交量低于平常。

--期铜价格上涨，因印尼和秘鲁计划罢工的消息，以及欧洲央行的银行压力测试结果公布后美元下跌。但铜价升幅受限，因预计明年供应急增。传闻中国国储局将恢复购买铜的消息也扶助支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收升0.6%，报每吨6,730美元，稍早触及10月来最高的6,752美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)

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