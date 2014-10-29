《路透早报》--10月29日

[今日看点]

经济数据：

--日本9月工业生产初值

--法国10月消费者信心指数

--英国9月消费者信贷

--加拿大9月生产者物价指数(PPI)

--新西兰国民银行(NBNZ)10月企业展望指数

--韩国央行11月制造业景气判断指数

--韩国9月工业生产

重大经济事件及官员讲话：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定

--新西兰央行利率决定

--路透中国峰会(第三天)

--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)参加大西洋月刊和阿斯彭研究所主办的华盛顿思想论坛会议

--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Carolyn Wilkins在参议院金融委员会就货币政策报告发表证词

--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等

--菲律宾央行总裁泰谭柯就货币政策讲话

以下为10月28日下午5:00至10月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月资本支出疲弱，但10月消费者信心创下七年高位

9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅，看来对经济颇有警告意味，目前经济似乎正以稳定速度前行。周二公布的8月房价增幅温和，也进一步暗示经济可能稍有降温，不过10月消费者信心跳升至七年高位。

商务部表示，9月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.7%，这是所谓的核心资本财需求自1月以来最大降幅，让原本预估成长0.6%的分析师大感意外。

--英国可在更长时间内维持低利率--央行副总裁康利夫

英国央行副总裁康利夫称，由于薪资增长乏力和通胀低迷，而且全球前景更加黯淡，英国央行可以在比预期更长的时间内维持利率在当前纪录低位。他表示，有迹象显示，英国经济在经历了一年的快速追赶式增长后，现已开始放缓；与此同时，薪资和生产率持续疲软的情况非常突出。康利夫的言论与英国央行首席经济学家霍尔丹和副总裁夏菲克相仿，表明近期支持升息的另外两名决策者不太可能很快获得更多支持。

--欧洲央行管委诺亚称市场对公债的担忧是政府面临的主要风险

欧洲央行管理委员会委员诺亚表示，不会接受通胀远低于央行目标；欧元区未陷入通缩，预期不会出现通缩，但风险一直存在。他并称，欧洲各国政府面临的主要风险是市场认为他们的债务水平不再可持续，央行购买公债在欧洲是很复杂的。

欧央行执委兼首席经济学家普雷特称，欧元区的通缩风险有限，欧洲央行数据显示通缩可能性远低于国际货币基金组织(IMF)的估计。不过他还称，决策者需要对通缩保持警惕。

--近九成香港示威者表示要坚持一年以上--路透非正式调查

周二出炉的路透非正式调查显示，将近九成香港示威者表示，准备留在街道上坚持一年以上时间，以推动全面民主化进程，反对中国政府对香港越来越严格的控制。调查发现，87%的回覆者表示，他们将继续示威达一年以上；93%的人称，即便警察强行清场，他们也会在别的地方聚集，重新占领街道。在路透收回的121份书面调查中，有38%的回覆称，“贫富不均”是推动他们民主诉求的一个重要原因。

--主要企业财报：

> FACEBOOK警告明年支出将大幅上升，股价盘后下挫逾10%

> 康宁季度净营收大增23%，电视及智能手机用玻璃需求扩张

> 辉瑞第三季获利及营收均优于预期，但未暗示任何收购计划

> 自由港第三季获利下滑32%，受金属价格下滑拖累

> 杜邦第三季获利优于预估，因缩减成本奏效

> 惠而浦公布第三季获利升高，但调降全年财测

> 手袋制造商COACH第一季度营收下滑10%，北美市场不振

> 平安保险第三季净利同比大增九成，个人寿险业务增长较快

> 中国人寿第三季净利升22%，受益投资收益增和资产减值降

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二跳升逾1%，标普500指数约一个月来首次收在50日移动均线之上，因强劲的企业获利缓解了对美国企业前景的担忧。道琼工业指数收高187.81点，或1.12%，至17,005.75点；标准普尔500指数收涨23.42点，或1.19%，至1,985.05点；Nasdaq指数上扬78.361点，或1.75%，至4,564.294点。

--欧洲股市上涨，扭转上日下跌的走势，因诺华制药和瑞银等多家绩优股公布好于预期的业绩，扶助提振市场人气。欧洲股市上涨，受助于德股DAX指数上升1.9%，以及二线欧元区市场跳涨，其中西班牙IBEX指数急升2%，意大利FTSE MIB指数劲涨2.4%。

法国CAC指数仅收升0.4%，英国富时100指数仅收高0.6%。企业季报普遍较强劲，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.9%，报1,317.09点。

汇市:

--美元走软，因美国耐久财订单以及房价数据令投资者失望，引发对经济状况的担忧。美联储开始为期两天的会议，市场等待周三公布的政策声明。美元兑多数主要货币走软，但兑瑞典克朗走强，之前瑞典央行采取了零利率政策，以抗击通缩，投资者倍感意外。瑞典克朗兑美元盘中跌至四年低位。美元指数尾盘回落0.1%，报85.40，盘中触及四日以来最低。

债市:

--美国公债价格下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的美联储政策声明。10年期美债价格尾盘下跌7/32，缩减盘中的跌幅，收益率报2.28%。30年期公债收益率报3.061%，价格下跌16/32，早盘高见3.068%。

--欧洲公债收益率持稳，在美联储政策会议结束之前投资人态度谨慎。欧洲无重大经济数据公布，10年期德债收益率陷于狭窄区间内，因美国数据喜忧参半。葡萄牙公债是表现最好的区内二线公债，10年期葡萄牙公债收益率回落约6个基点，报3.36%。10年期意大利公债在周一走低后收复部分失地，收益率回落2个基点，报2.53%。

油市:

--油价收涨，布兰特原油期货在连跌两日后收在略高于86美元的水平，受助于美元走软和美股上扬。但美国原油库存连续第三周增加的担忧限制涨幅。12月布兰特原油期货收涨0.20美元，报每桶86.03美元。美国原油期货收涨0.42美元，报每桶81.42美元，周一触及逾两年低位79.44美元。

金属市场:

--金价小升，因弱于预期的美国资本支出数据令美元受压，市场静待美联储将公布的政策声明。1849 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,228.47美元，稍早触及两周低位1,222.20美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收高0.10美元，报每盎司1,229.40美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

--期铜价格触及两周高位，因两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，另外，中国需求上升的预期扶助巩固市场乐观情绪。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收升0.97%，报每吨6,795美元，稍早触及两周高位6,797.75美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)

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