《路透早报》--10月30日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲9月HIA新屋销售

--澳洲第三季进出口物价

--英国10月Nationwide房价指数

--瑞士9月UBS消费指标、10月KOF领先指标

--欧元区10月企业景气指数

--德国10月失业人数

--德国10月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值

--美国一周初请失业金人数

--新西兰9月建筑许可

重大经济事件及官员讲话：

--路透中国峰会(第四天)

--美联储主席叶伦在美联储主持的“经济专业多样性全国峰会”上致欢迎辞

--探索贸易、投资和就业新方法会议。发言者包括经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi、世界贸易组织(WTO)副总干事Yonov Frederick Agah和美国贸易代表弗罗曼

--美国商务部部长普里茨克、加拿大国际贸易部长法斯特和墨西哥经济部长瓜哈尔多出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)

--英国央行副总裁康利夫在商业早餐会上发表演说

--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论

--韩国央行向国民大会提交半年一度的金融稳定报告

以下为10月29日下午5:00至10月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储结束购债，展现对美国经济复苏信心

美联储周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置情况“显着”，展现了对经济前景的信心。美联储在声明中称，基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

声明公布后，美国股市扩大稍早跌幅，但之后有所反弹，终场仅小幅收低。美国五年期公债收益率(殖利率)跳升，有望录得3月中旬以来最大单日涨幅。指标10年期公债收益率几无变动。美元指数升至三周高位。利率期货走势显示，2015年9月加息的机率超过50%；此前则预示将在2015年10月加息。

--中国放开银行卡清算市场，推进消费扩大和升级

中国国务院总理李克强主持常务会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。不过中国政府网公布的新闻稿并称，仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构。

--欧洲央行委员韩伟森称应该暂时避免买进公共部门债券

欧洲央行管理委员会委员韩伟森表示，欧洲央行应该研究购买公共部门债券的选项，但未来数月不应购入这类资产。他向记者表示，“我们应该加以研究，知道必要时该如何执行，但我们目前需要一些时间，让那些我认为是非常庞大的政策方案随着时间过去展现效应。”

--OPEC秘书长认为不用对近期油价大跌感到慌张

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里表示，不用对近期油价大跌感到慌张，他称油价偏低将遏止其他供应来源，并带动OPEC在2020年之前扩大产出。巴德里指出，若油价维持在每桶85美元附近，页岩油等成本较高的原油供给就会受到抑制；在此同时OPEC国家享有较低的成本，中长期而言对OPEC原油的需求也将增加。这些评论进一步显示OPEC并没有减产以推动油价走升的计画。

--新西兰央行如预期维持利率在3.5%，暗示将继续暂停收紧政策

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。央行在声明中弃用进一步收紧政策的措辞，并表示随着经济继续扩张，通胀预计上升。央行表示，新西兰元所处的水准没有理据且无法持续，预计新西兰元将进一步大幅下滑。

--企业面消息：

> 中行将争取更多人民币海外清算行资格，保持跨境结算领先地位

> 工行新加坡分行人民币清算量今年料突破30万亿，为去年近12倍

> 海通国际将斥资近2,000万美元收购证券研究机构JAPANINVEST

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小幅收跌，但从日低反弹，之前美联储宣布结束月度购债刺激计划，并表达对美国经济前景有信心。道琼工业指数收低31.44点，或0.18%，至16,974.31点；标准普尔500指数收低2.75点，或0.14%，至1,982.30点；Nasdaq指数下跌15.069点，或0.33%，至4,549.226点。

--泛欧绩优股指小涨，南欧股市表现滞后，西班牙BBVA银行业绩疲弱，抵销美联储政策声明公布前市场的乐观情绪。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.17%，报1,319.34点，在过去七个交易日中有四日上升，但成交量低。英国富时100指数收高0.81%，报6,453.87点；德国DAX指数收涨0.16%，报9,082.81点；法国CAC指数收跌0.05%，报4,110.64点。

汇市:

--美元大涨，之前美联储表示对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心，且投资者开始押注升息时间将早于之前的预期。在美联储政策声明公布后，美元指数急升至三周高位。最新上涨0.64%，报86.041。投资者将欧元拉低至一周低位，欧元兑美元日内下跌0.75%，跌至1.2632美元。美元兑日圆盘中触及108.94日圆的三周高位，之后缩减升幅，至108.76日圆，上涨0.57%。

债市:

--美国指标10年期公债收益率升至三周高位，此前美联储一如预期结束了资产购买计划，且表示尽管全球多个地区经济表现疲弱，但美国经济复苏仍大致在正轨上。午后盘中，指标10年期公债跌10/32，收益率报2.321%，在美联储发布声明后，该收益率触及三周高位2.362%。

--意大利公债收益率下跌，引领信用评级较低的欧元区国家公债价格涨势，之前欧盟执委会暂时通过了意大利的2015年预算。10年期意大利公债收益率回落3个基点，报2.51%，跌幅超过可比西班牙公债，10年期西班牙公债收益率下跌1个基点，报2.15%。德国10年期公债收益率上扬2个基点，报0.89%，德国标售10年期新债需求仍然疲弱。

油市:

--油价连续第二日收高，此前数据显示上周美国原油库存升幅小于预期，终止之前连续两周升幅超预期向市场施压的情况。指标12月布兰特原油收高1.09美元，报每桶87.12美元，盘中触及87.94美元日内高位。近月美国原油收升0.78美元，报每桶82.20美元，盘中高见82.88美元。

金属市场:

--金价下挫逾1%，扩大稍早跌幅，因美联储宣布结束实施多年的购债计划，且表示对就业增长前景充满信心，紧张不安的黄金投资者降低多头押注。1837GMT，现货金下挫1.1%，报每盎司1,213.70美元，盘中触及1,212.35美元的三周低位。在美联储公布政策声明前，纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收跌4.50美元，报每盎司1,224.90美元。路透初步数据显示，成交量低于30日均值。

--期镍触及两周高位，因担心中国镍矿石库存不断减少，不过，期镍价格尾盘缩减升幅，因库存不断上升显示镍仍得到供应。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍盘中上升2.3%，至10月15日来最高的15,900美元，但之后缩减升幅，收升0.8%，报每吨15,670美元。LME三个月期铜收升0.3%，报每吨6,815美元。期铝收涨1.6%，报2,030美元，稍早触及两周半高位2,042美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)

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