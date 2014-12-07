《路透早报》--12月8日

[今日看点]

经济数据：

--日本第三季GDP修正值、12月路透短观制造业景气判断指数、11月银行放款余额、10月经常帐、11月服务业景气判断指数

--中国11月贸易数据

--台湾11月进出口数据

--澳洲11月ANZ报纸和网上招聘广告

--德国10月工业生产

--瑞士11月CPI和10月零售销售

--欧元区12月Sentix投资者信心指数

--加拿大11月房屋开工年率和10月建筑许可

--美国11月就业趋势指数

--新西兰11月电子卡零售销售

重大经济事件及官员讲话：

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说(1730)

--英国央行金融政策委员会季度会议

--欧元集团会议

--亚太经合组织(APEC)非正式高级官员会议

以下为12月5日下午5:00至12月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月就业岗位增幅为约三年来最大，可能促使美联储提前升息

美国11月就业岗位增幅为近三年来最大，且薪资也出现增长，数据显示出的经济力道可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)提前升息。美国11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最大增幅。11月失业率持稳在六年低位5.8%。9、10两月的数据被上修，就业岗位较初值累计再增加4.4万个，使报告锦上添花。

交易商周五押注美联储十年来首轮升息最早明年7月开始，此前报告显示11月非农就业岗位大增，提升了美国经济复苏力道的信心。

--专访：美联储需要传递升息时间将近的信息--克利夫兰联储总裁

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，美联储需要调整其政策声明，以反映美国经济力道的清晰迹象，特别是停止向外界传递利率在很长一段时间内不会上升的信息。梅斯特在接受路透专访时称，她要比美联储多数官员对经济持更乐观的看法，可能愿意提前收紧货币政策。但随着美联储12月16-17日政策会议临近，梅斯特尚未决定如果她认为传递的信息依然过于温和，是否会表示异议。

--德国坚决反对ECB印钞，但诺沃特尼转变立场支持德拉吉

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼支持ECB总裁德拉吉出台新刺激措施来重振欧元区经济，而德国依然坚决反对购买主权债。诺沃特尼的支持可能对德拉吉而言至关重要。德拉吉寻求明年扩大宽松规模，最可能的举措包括量化宽松(QE)，即印钞购买政府公债。德国央行总裁魏德曼重申了德国反对购买公债的立场。他称，尽管美国和日本采取了这类量化宽松，但在欧洲可能行不通。

--标普调降意大利评等至BBB-，总理伦齐的改革努力受打击

标准普尔调降意大利主权信贷评等，从BBB降为BBB-，只较垃圾级高出一个级距，指称经济成长疲弱和欠缺竞争力损及该国维持庞大公共债务的能力。这次遭到降评对意大利总理伦齐而言是一大打击。伦齐于2月上任，誓言要以大刀阔斧的改革来帮助意大利脱离衰退，但经济仍持续萎缩。数位分析师表示，对标普的降评行动感到意外，并指称由于预期欧洲央行将放宽货币政策，意大利的借款成本如今处于纪录低位。意大利财政部则不予置评。

--中国政治局：维持财政和货币政策基调不变，保持经济在合理区间

中国国家主席习近平主持召开的中共中央政治局会议指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--中共中央决定开除周永康党籍，移送司法机关依法处理--新华社

中国新华社周六报导，中共中央宣布决定给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

--加拿大11月就业岗位减少1.07万个，远逊于分析师预估

加拿大统计公布，11月就业市场降温，就业岗位在前两个月大幅增加后减少了1.07万个，失业率则从10月的6.5%小升至6.6%。分析师原本预估为增加5,000个，10月和9月分别为增加4.31万个和7.41万个。尤其受到加拿大央行关注的就业参与率则维持在66.0%，为2001年11月以来最低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收涨，道指和标普500指数收在纪录高位，且本周连涨第七周，因强劲的就业数据表明美国经济稳步增长，但同时也暗示，升息的时间可能较预期提前。

道琼工业指数上扬58.69点，或0.33%，至17,958.79点；标准普尔500指数收高3.45点，或0.17%，至2,075.37点；Nasdaq指数攀升11.319点，或0.24%，至4,780.755点。

--欧洲股市上扬，德股DAX指数创下纪录收盘新高，美国公布11月非农就业岗位增幅为约三年最多后，市场受到提振。

德股DAX指数劲升2.39%，收报10,087.12点的纪录新高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.8%，报1,405.17点。英国富时100指数收高0.95%，收报6,742.84点；法国CAC指数大涨2.21%，收报4,419.48点。

汇市:

--美元触及多年新高，此前美国公布的11月就业报告强于预期，美联储可能提前升息的预期升温。纽约尾盘，美元兑日圆报121.42日圆，升1.37%。欧元兑美元跌0.70%，报1.2290美元。美元指数触及89.467高位，为2009年3月初来首见，尾盘升0.86%。

债市:

--美国公债价格下挫，因此前数据显示美国11月非农就业岗位增幅创近三年最高，提升美联储将在明年年中升息的预期。两年期公债收益率升至2011年5月来最高。三年期公债跌11/32，五年期公债跌14/32，两年期公债收益率尾盘报0.643%，较周四尾盘大涨10.3个基点。指标10年期美国公债尾盘跌14/32，收益率报2.3047%，30年期公债收益率一度升穿3%，尾盘报2.9659%。

--葡萄牙和意大利公债收益率(殖利率)触及纪录新低，因市场摆脱周四欧洲央行会议缺乏实质行动的失望情绪。意大利10年期公债收益率触及1.95%，葡萄牙10年期公债收益率重挫至2.76%，当日均下挫5-7个基点，扭转了周四的升势。德国10年期公债收益率升1个基点，报0.78%。

油市:

--美国原油价格收于2009年7月以来最低点，因布兰特原油期货一周均价自2010年来首次跌破每桶70美元。美国就业数据强劲，未能扭转油市的看空情绪。1月布兰特原油期货下跌0.57美元，结算报每桶69.07美元。美国原油期货下滑0.97美元，结算价报每桶65.84美元。两者都是10周内第九次周线下跌。

金属市场:

--金价下挫逾1%，此前美国公布的11月非农就业岗位增幅远胜预期，助燃了对美联储将提前而不是推迟升息的预期，并提振美元。1942 GMT，现货金跌1.2%，报1,190.90美元。美国期金GCcv1跌1.4%或17.30美元，结算价报每盎司1,190.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属下滑，因在美国公布强劲就业数据后，美元大涨及市场担心美国可能提前升息。LME三个月期铜收低0.2%，报6,450美元。期铜本周升约1.5%，为8月底来最大周度升幅。

三个月期镍收低1.8%，报每吨16,825美元，稍早攀升至逾两个月最高的17,200美元后回吐升幅。三个月期铝收低0.6%，收报每吨1,982美元。期锌收平，报2,237美元，期铅收报2,038美元，跌0.1%。期锡小跌1%，报20,200美元。(完)

(整理 杜明霞；审校 李婷仪)

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