《路透早报》--12月9日

图中为不同面额的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

[今日看点]

经济数据：

--英国11月零售业联盟(BRC)零售销售

--瑞士11月失业率

--德国10月贸易收支

--法国10月贸易收支

--英国10月工业生产

--美国11月NFIB小企业信心指数；10月JOLTS职位空缺数

--美国10月批发(趸售)库存

重大经济事件及官员讲话：

--中国召开中央经济工作会议

--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为欧元区必须面对的货币政策问题

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在一个民间企业早餐会发表讲话

--欧盟财长会议

--美联储召开公开会议，讨论针对具有系统重要性的银行控股公司建立风险资本附加费制度的提议

以下为12月8日下午5:00至12月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储暗示目前将会保留利率指引

美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前仍将保持对维持近零利率“相当长一段时间”的承诺，联储将对十年来首次升息采取缓慢且稳定的策略。

美联储下周开会时将会讨论该承诺。非农就业数据强劲，使那些希望去除这项承诺的联储官员更有理由这么做。但其他人会认为该承诺会保留一段时间，即便联储官员放弃该承诺之时，他们也肯定会让金融市场确信离加息还有一段时间。

一旦这个措辞被舍弃，从政策制定会议的历史来看，这暗示联储将透过一连串渐进式的言辞来引导投资者至最终的升息，以避免市场过于动荡。

--欧盟列出1.3万亿欧元潜在投资项目清单，以振兴经济

欧盟已经列出一份总价值1.3万亿欧元(1.59万亿美元)的近2,000个项目清单，作为一项投资计划的潜在备选项目，在不增加各国债务情况下振兴经济和就业。

不过分析师们认为，这些项目并不一定会帮助拉低接近纪录水准的失业率、抵御欧元区通缩或提振疲弱的企业信心，而且迄今为止，各国在共同出资问题上也不情愿。

--日本央行下个月下调通胀率预估可能性增加--消息

据四位熟悉日本央行决策思惟的消息人士称，除非油价大幅反弹，否则日本央行可能小幅下调当前财年的核心通胀率预估。这让本财年达成2%通胀目标的计划显得更加不切实际。届时，距离央行上次放松货币政策、寄望接近通胀目标仅仅三个月。

央行将在1月21-22日的利率决策会议上发布新的季度预估报告，此前于10月31日发布的核心通胀率预估为1.2%，当时已经考虑进了推出新刺激举措的影响。

--中央经济工作会议将于周二召开

中国中央人民广播电台报导称，中央经济工作会议将于9日召开。但报导并未给出更多内容。

中央经济工作会议也是中国级别最高的经济工作会议，通常在12月召开，分析当年的经济形势并确定来年的政策基调等。

消息人士称，国家智库专家准备建议政府将2015年国内生产总值(GDP)增长率目标定在7%，今年为7.5%。

[市场摘要]:

股市:

--标准普尔500指数周一录得10月22日以来最大单日百分比跌幅，因原油重挫至五年低位，导致能源股大跌。标准普尔500能源股指数大跌3.9%，交投在2013年6月以来最低水平。

道琼工业指数下滑106.31点，或0.59%，至17,852.48点；标准普尔500指数收低15.06点，或0.73%，至2,060.31点；Nasdaq指数跌40.064点，或0.84%，至4,740.69点。

--欧洲股市下滑，回吐上周五的升幅。上周五较晚时候意大利信贷评等遭下调，而中国和日本周一公布的经济数据疲弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.7%，报1,395.44点，上周五在美国公布远胜预期的就业数据后，该指数急升1.8%。

德股DAX指数跌0.72%，收报10,014.99点。英国富时100指数收低1.05%，收报6,672.15点；法国CAC指数下挫1%，收报4,375.48点。

汇市:

--美元兑日圆从七年高位回软，兑欧元从两年高位回撤，因投资人对上周五美国公布强劲就业报告后美元录得的强劲升势进行整固，市场预计该就业报告会促使美联储在明年升息。

美元兑日圆升至121.84日圆，之后回落0.8%，报120.52日圆。美元指数一度升至2009年3月来最高的89.550，纽约尾盘报89.047，跌0.3%。欧元兑美元低见1.2247美元，之后反弹，纽约尾盘升0.4%，报1.2332美元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)曲线为六年来最平缓，因11月就业报告意外强劲，加强明年升息的预期。

两年期公债收益率最新报0.64%，从隔夜时段触及的三年半高位0.68%回落。三年期公债收益率报1.06%，隔夜时段触及三个月高位1.11%。五年期公债收益率报1.67%，低于隔夜时段触及的两个月高位1.73%。

--意大利借贷成本小幅上涨，此前该国债信评级被降至接近垃圾级别水平，不过欧洲央行可能采取激励措施的前景抑制升幅。

意大利10年期公债收益率升幅高达8个基点，至2.03%，随后回落至1.96%，爱尔兰10年期公债收益率则触及纪录低位。

油市:

--油价重挫逾4%，至五年新低，因华尔街预计明年油价进一步深跌，且科威特预计未来六、七个月油价保持在每桶65美元附近。

1月布兰特原油期货下跌2.88美元或逾4%，结算报每桶66.19美元，今日百分比跌幅为今年第三大，结算价为2009年10月来最低。美国原油期货大跌2.79美元或4.2%，结算价报每桶63.05美元，为2009年7月来最低。

金属市场:

--黄金跃升逾1%，尾盘因技术买盘短暂大涨，在美元从逾五年高位下滑很久之后，金价突破每盎司1,200美元。2001GMT，现货金涨1%，报每盎司1,203.51美元，此前一度升至1,208.19美元。金价上周五跌1.1%，因美国数据显示11月就业岗位增幅为近三年最高，且薪资也出现增长。美国2月期金涨0.4%，结算价报每盎司1,194.90美元。

--期铜和其他基础金属走低，因中国发布的贸易数据弱于预期，且欧洲央行就欧洲经济发出警告。不过，中国11月精炼铜进口较前月增长5%，触及七个月高位，这限制铜价跌幅。

LME三个月期铜收跌0.7%，报每吨6,405美元。三个月期铝下跌0.86%，收报每吨1,965美元。(完)

(整理 孙茉莉 审校 李婷仪)

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