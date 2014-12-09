《路透早报》--12月10日

12月9日希腊雅典股交所内显示的股指。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

[今日看点]

经济数据：

--中国公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)

--日本11月消费者信心指数；10月机械订单

--澳洲12月消费者信心

--法国10月工业生产

--英国10月对非欧盟地区和全球商品贸易收支

--美国11月联邦预算

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行执委科尔在一场题为“欧洲财政纪律和公共投资”的研讨会上发表讲话

--加拿大央行公布金融系统检视报告，央行总裁波洛兹就该报告举行记者会

--新西兰央行利率决定

以下为12月9日下午5:00至12月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月趸售库存表现坚挺，分析师上调经济成长预估

美国10月趸售库存增幅高于预估，部份分析师即因而上调对第四季成长的预测。商务部周二发布，10月趸售库存增加0.4%，尽管能源价格下滑，降低石油库存的价值。9月趸售库存则上修为增长0.4%。

但分析师称，9月整体趸售库存上修表明，第三季GDP增幅至少将上修0.1个百分点。政府本月稍晚将公布第三季GDP修正数据。[nL3S0TT56P]

--希腊无预警将总统选举提前至下周，欧股重挫

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周一晚宣布将总统选举提前，是次政治博弈加大了该国退出救助计划的不确定性。如果萨马拉斯提名的总统候选人未能赢得议会的支持，就可能引发提前大选。民意调查显示，如果现在就提前大选，左翼激进联盟党可能会获胜。该党誓言将结束与欧盟/IMF领导人的合作，并逆转国际金主夸赞的财政紧缩计划。总理萨马拉斯周二已提名前欧盟环境委员Stavros Dimas为总统候选人。

欧股重挫至两周低点，希腊股指暴跌12.8%，银行股指急挫14.7%。希腊证交所称，今日跌幅为1987年11月来最大。希腊公债收益率飙升。

--ECB执委普雷特称如果有可能，上次会议已经降息欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特表示，如果不是利率已经处于零极限水准，欧洲央行上周会议就可能已经降息。普雷特称，欧洲央行在1月22日举行的下次政策会议上将仔细检视经济的疲弱状况，尤其是通胀预期可能下滑的迹象。欧洲央行正在考虑是否扩大购买资产规模，藉以支撑困顿的欧洲经济，而普雷特称央行可能得要开始买进主权债。

--美联储将提议美国八家主要银行增加资本缓冲

美国联邦储备委员会(FED/美联储)提议，要求美国八家最大的银行持有额外的资本缓冲，并称如果这些银行严重仰赖短期批发融资的话，将必须增加更多股本。

官员称，根据新提议，对包括摩根大通和高盛在内多数银行的资本要求将超过国际监管机构的类似规定。联储官员估计，美国的银行将需要额外增加1-4.5%的资产。

[市场摘要]:

股市:

--标准普尔500指数周二收盘接近持平，因有关全球经济疲软以及政治动荡的担忧，与科技和能源股的涨势抵消。

道琼工业指数小跌51.28点，或0.29%，至17,801.2点；标准普尔500指数微挫0.49点，或0.02%，至2,059.82点；Nasdaq指数上扬25.77点，或0.54%，至4,766.47点。

--欧股重挫至两周低点，受希腊股市暴跌拖累，此前该国政府意外宣布提前举行总统选举，反对国际救助的左翼激进联盟党可能会有不俗的表现。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数重挫2.3%，报1,363.13点，触及11月底来最低，今日跌幅为10月中来最大。希腊股指暴跌12.8%，希腊证交所称，今日跌幅为1987年11月来最大。

德股DAX指数下挫2.21%，收报9,793.71点。英国富时100指数收低2.14%，收报6,529.47点；法国CAC指数下挫2.55%，收报4,263.94点。

汇市:

--美元重挫，兑日圆创八个月最大单日跌幅，因希腊局势不明朗以及油价跌势持续，投资人寻求在日圆避险。

美元兑日圆跌1.1%，报119.40日圆，进一步远离周一触及的七年高位。美元兑另一避险货币瑞郎跌0.6%，报0.9708瑞郎。欧元兑美元升0.5%，报1.2376美元，但离周一触及的28个月低点1.2247美元不远。

债市:

--美国公债价格上扬，30年期公债收益率降至约两个月最低，因股市和油价下挫，带动了对避险美债的需求。

指标10年期公债尾盘升8/32，收益率报2.23%，周一尾盘报2.26%。30年期长债升15/32，收益率由2.90%降至2.88%。

--希腊公债收益率飙升，股市创下逾25年来最大单日跌幅，此前希腊总理萨马拉斯宣布将总统选举提前，是次政治博弈加大了该国退出救助计划的不确定性。该决定令10年期希腊公债收益率飙升74个基点，报8.09%。

德国10年期公债收益率跌3个基点，报在0.688%的纪录低点。

油市:

--布兰特原油期货在触及五年低位后反弹收涨，之前连跌五日；美国原油期货也上扬，因在供应过剩忧虑困扰油市的情况下，市场人士寻找一个可持续的价格水准。

布兰特原油期货结算价上涨0.65美元，或1%，报每桶66.84美元，盘中跌至2009年9月以来最低65.29美元。美国原油期货上扬0.77美元，收报每桶63.82美元，盘中在日高64.20美元和日低62.25美元之间波动。

金属市场:

--金价攀升近3%，触及自10月底以来最高，因美联储官员基调谨慎的讲话拖累美元大幅回落。

现货金盘中急升2.9%，至每盎司1,238.10美元的高位，2030GMT，报每盎司1,227.90美元，上扬2.1%。美国期金收盘劲扬3.1 %，报每盎司1,232.00美元。

--期铜趁美元疲软而上涨逾1%。美元全线下跌也提振铝价格脱离稍早触及的数月低位。此前对供应过剩和更多中国经济疲软信号的担忧打压铝价下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.17%，报每吨6,480美元。不过较上周触及的四年半低位6,230.75美元仍然不远。期铝收涨0.36%，报每吨1,972美元。(完)

(整理 孙茉莉 审校 李婷仪)

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