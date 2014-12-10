《路透早报》--12月11日

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

[今日看点]

--英国11月皇家测量师学会(RICS)房价差值

--澳洲11月就业人口

--德国11月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值

--法国11月HICP终值

--瑞士第四季三个月LIBOR利率目标

--意大利10月工业生产

--加拿大第三季产能利用率；10月新屋价格

--美国11月进出口价格；12月6日当周初请失业金人数；11月零售销售；10月企业库存

--新西兰11月制造业表现指数(2145GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行12月利率决议

--美国财长杰克卢发表演说

--英国央行总裁卡尼、副总裁布罗德班特与前美国联邦储备理事会(FED)理事瓦尔许举行记者会

--加拿大央行总裁波洛兹在纽约经济俱乐部发表讲话

--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会

--瑞士央行货币政策评估

--挪威央行货币政策委员会召开议息会议

以下为12月10日下午5:00至12月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC调降明年原油需求预估，供应过剩局面或加剧

石油输出国组织(OPEC)表示，2015年全球对OPEC原油的需求料降至逾十年来最低水准，并远低于当前的产出，表明若OPEC不减产或美国页岩油开采热潮不降温，供应将严重过剩。

OPEC在月报中称，预计2015年全球对OPEC原油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估低28万桶，比当前产出少逾100万桶。

周三布兰特原油在每桶66美元下方交投，接近五年低点，6月以来降幅超过40%。

此外，委内瑞拉外交部长拉米雷斯表示，委内瑞拉考虑支持OPEC举行紧急会议的呼吁，这将取决于2015年第一季的油价表现。

--安倍胜选可能带来灾难性后果：日圆崩盘及通胀失控

日本首相安倍晋三看来很有可能在本周末的大选中大获全胜，但部分人士认为他的胜选将为日本带来灾难性的后果：日圆崩盘及通胀失控。他们指出，安倍经济学、也就是大量印钞并通过举债支出以拉抬日本走出长达20年的通缩与停滞，不但毫无成效，并正在迈向灾难。

部分投资人预期日圆兑美元将跌至200日圆、甚至300日圆。虽然日圆大贬，而股市将会受惠于低成本流动资金涌入而受到提振，可以对冲通胀风险。受安倍政策影响，日圆兑美元过去两年已经下跌约三分之一，目前报120。

--新西兰央行如预期维持利率在3.5%

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示预计将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。

新西兰央行称，进一步政策行动取决于数据，利率将缓慢攀升至中性水平附近。并表示汇率仍然偏高，新西兰元汇率仍是出口商面临的阻碍之一。利率声明公布后新西兰元走强。

--英国央行总裁卡尼称利率终将调升

英国央行总裁卡尼在周三刊出的报纸专访中表示，英国利率将必须调升，以控制通胀，但确切升息时间并不确定，而且升息脚步应该是缓和渐进。卡尼在伯明罕邮报专访的言论，接近上个月公布最新经济预测时传达的讯息，他并表示，仍预期未来几个月通胀率将小跌至1%以下，之后再开始上升。

--路透调查显示美联储料仍会在明年第二季加息

路透调查结果显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在明年第二季上调利率，尽管能源价格下滑降低了国内通胀压力。

由于11月就业岗位增长强劲，且2015年经济成长前景看好，一些经济分析师相信，联储可能在下周会议后暗示有意在明年中期开始升息，但预期升息步伐将是缓慢的。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三跌逾1%，标准普尔500指数录得10月13日以来最大跌幅，因油价再次下跌重挫能源股。标准普尔能源股板块跌3.1%，领跌标普500指数。

道琼工业指数重跌268.05点，或1.51%，至17,533.15点；标准普尔500指数下滑33.68点，或1.64%，至2,026.14点；Nasdaq指数下挫82.44点，或1.73%，至4,684.03点。

--欧股连续第三日收低，油价进一步下挫重创荷兰皇家壳牌等石油巨擘以及Fugro等石油服务集团股价。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,357.21点。本周迄今重挫了3.4%。

德国DAX指数微升0.06%，报9,799.73点。英国富时100指数收低0.45%，收报6,500.04点；法国CAC指数下滑0.84%，收报4,227.91点。

汇市:

--美元兑日圆连跌第三日，因对希腊政局和全球第二大经济体中国经济前景的担忧打压风险意愿。

纽约汇市尾盘，美元兑日圆回落0.8%，报118.70日圆。周二一度下跌超过2%，至117.90日圆，在周一触及121.86日圆的七年高位后出现了180度大逆转。

欧元兑美元上扬0.5%，报1.2433美元，仍低于周二触及的高位1.2447美元。美元指数回落0.4%，报88.312，仍接近上周一触及的略低于89的五年高位。

债市:

--美国公债价格上涨，此前美国财政部续发的210亿美元公债获得强劲需求，受到股市和油价下挫引起的厌恶风险情绪升温扶助。今日标售的10年期公债得标利率为2.214%，为去年6月来最低。认购倍数为2.97，为去年3月来最高。

美国10年期公债尾盘升8/32，收益率报2.19%， 周二尾盘报2.22%。30年期公债升13/32，收益率由2.88%降至2.85%。

--希腊短期公债收益率超越长债，透露出投资人忧心希腊政局不确定性可能使国家重陷违约危机。

希腊三年期公债收益率飙升逾130个基点至9.85%，为该券种在7月发行以来的最高位，10年期公债收益率仅升65个基点，报9.025%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点至纪录低点0.673%。

油市:

--油价重挫达5%，美国原油期货跌至五年低点，逼近每桶60美元，此前数据显示美国库存攀升，且沙特油长重申没有计划减产。

布兰特原油期货结算价下挫2.60美元，或3.9%，报每桶64.24美元，盘中跌至2009年7月以来最低63.56美元。美国原油期货大跌2.88美元或4.5%，收报每桶60.94美元，盘中跌至近五年半低点60.43美元。

金属市场:

--金价小跌，受到油价重挫打压，此前金价一度升至七周高位，因股市由升转跌，而美元指数延续跌势。

2039GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,228.00美元，此前在海外市场一度升至1,238.20美元的10月23日来最高，周二金价已经大涨超过2%，因美元和股市下挫。

美国2月期金跌0.2%或2.60美元，结算价报每盎司1,231.80美元。

--期铜从昨日触及的两周高位下滑，对主要消费国中国进一步放宽货币政策的希望被对全球经济成长疲弱和供应不断增加的担忧所盖过。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜买盘最后跌1.08%，报每吨6,410美元。回吐昨日触及11月28日来最高位6,532美元时的升幅。今年迄今，铜价下挫约12%。(完)

(整理 孙茉莉 审校 李婷仪)

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