《路透早报》--12月12日

图中为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

--中国国家统计局公布11月工业、投资和消费数据，以及房地产投资和销售情况月度报告

--香港公布11月外汇基金境外资产数据

--日本10月工业生产修正值

--德国11月趸售(批发)

--法国10月经常帐收支

--意大利11月消费者物价指数(CPI)

--欧元区第三季就业人口；欧元区10月工业生产

--美国11月生产者物价指数(PPI)

--美国路透/密西根大学12月消费者信心和现况指数

重大经济事件及官员讲话：

--“欧洲投资”会议(至12月13日)，演讲者包括波兰财长Mateusz Szczurek、法国财长萨潘和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎

--德国央行副总裁Claudia Buch发布讲话

--印度央行总裁拉詹在Bharat Ram纪念馆发表演说

--挪威央行总裁奥尔森就地区网络举行讲座。

以下为12月11日下午5:00至12月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--稳增长仍为中国第一要务，平稳应对“新常态”政策更有灵活性

引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。

对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。

--美国零售数据显示假日购物季开局喜人，经济即将挂上加速档

美国商务部公布，扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售上月增长0.6%，10月为增长0.5%。11月的增幅超过市场预期的增加0.4%。11月核心零售销售较上年同期增长4.4%，为2012年初以来最大同比增幅。这也暗示，占美国经济活动三分之二的消费者支出在7-9月当季放缓后，在第四季开始加速。

近期公布的就业报告异常强劲，且有迹象显示薪资即将开始增长，再加上零售销售数据，可能在美国联邦储备委员会(FED/美联储)讨论升息时机和步幅时，提振决策者对经济复苏可持续性的信心。

其他数据方面：

表格: 美国10月企业库存较前月增长0.2%，与预期一致

表格：美国11月进口物价较前月下降1.5%，出口物价下降1%

表格：美国12月6日止当周初请失业金人数为29.4万人，低于预估

--1.1万亿美元的支出议案前途未卜，美国政府可能停摆的担忧加剧

向美国政府拨款1.1万亿美元的支出议案前途未卜，因民主党对该议案的附带条款提出异议。众议院将该议案投票的时间推迟至周四晚些时候，目前为联邦机构支出授权的法案在周四午夜到期。

共和党已准备将最终期限延后一或两天，好让美国联邦机构在周四午夜之后能继续运营，但他们不愿就法案中多项附带条款进行退让。

--欧洲银行业在欧洲央行定向长期再融资操作中借入1,298亿欧元

多家银行在定向长期再融资操作(TLTRO)中从欧洲央行借入1,298亿欧元(合1,610亿美元)四年期贷款，在欧元区经济持续处于挣扎态势之际，将欧洲央行今年提供的总贷款借走逾一半。

1,298亿欧元的借贷额与路透调查交易商的预估差不多完全一致。欧洲央行今年总共提供了4,000亿欧元贷款，但银行只借入了2,124亿欧元。

--奥巴马称将继续在汇率及智财保护等议题上向中国施压

美国总统奥巴马表示，美国将继续就汇率、智财保护(知识产权保护)以及国企等议题向中国施压。奥巴马及中国官员下周将在芝加哥进行中美商贸联委会会议，预料与会人士将就一项投资协定深入交换意见。

美国财政部的最新汇率报告称人民币“被大幅低估”，但也称中国显然正减少干涉汇率。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，因乐观的零售销售等数据显示美国经济增强，提振对消费支出的乐观看法。不过各指数收盘时远脱离日高，尾盘回吐涨幅。布兰特原油期货结算价下跌0.9%，给能源股施压，而且有关美国政府可能停摆的担忧加剧。

道琼工业指数收升63.19点，或0.36%，至17,596.34点；标准普尔500指数上扬9.19点，或0.45%，至2,035.33点；Nasdaq指数收涨24.136点，或0.52%，至4,708.161点。

--欧股结束三日连跌收涨，跟随美国股市涨势，因美国消费者支出数据强于预期。不过，希腊股市连跌第三日，该国总统选举将近，引发市场担忧政治动荡可能使该国重陷危机。

欧元区绩优股指数Euro STOX 50收涨0.3%，报3,159.11点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数持平在1,357.43点。希腊综合指数今日急跌7.4%，本周迄今累计暴跌20%。

德股DAX指数上涨0.64%，收报9,862.53点。英国富时100指数收挫0.59%，收报6,461.70点；法国CAC指数下挫0.05%，收报4,225.86点。

汇市:

--美元在下跌三日后反弹，受助于美国零售销售数据强劲，以及初请失业金人数下滑，暗示该国经济有可能在明年升息。美元最近下跌后，随时准备反弹，所以强劲数据只是加强了美元的涨势。

纽约汇市尾盘，美元兑日圆上扬1.2%，报119.16日圆，盘中触及两周低点。美元在周一触及七周高位后连跌三日。欧元兑美元跌0.5%，报1.2380美元，因美元买盘扩散。希腊再度成为焦点，限制欧元升势。

债市:

--美国长期公债价格上涨，收益率(殖利率) 曲线为六年来最平缓，此前政府标售30年期公债吸引强劲需求，得标利率为2012年以来最低。

三年期公债跌4/32，收益率报1.06%，周三尾盘报1.02%。五年期公债跌6/32，收益率由1.57%升至1.60%。

指标10年期公债尾盘跌4/32，收益率报2.18%，周三尾盘报2.17%，美国30年期公债升5/32，收益率由2.84%降至2.83%。[US/NCN]

--最高评等欧元区公债收益率小跌，此前欧元区银行对欧洲央行进行的第二轮针对银行业的长期贷款标售需求不振，令欧洲央行需要实施更激进的刺激措施的可能性增加。希腊公债等较高风险公债价格逆势下滑，因希腊政局不稳令投资人却步。

德国10年期公债收益率收低约1个基点，报0.68%，脱离稍早触及0.657%的纪录低点。

油市:

--美国原油价格跌破每桶60美元，为五年来首次，跌破重要心理支撑位。供应过剩的担忧挥之不去，令油市本周跌势扩大。

美国原油近月合约结算价下跌0.99美元，或1.6%，报每桶59.95美元，此前跌至2009年7月以来最低点59.56美元。布兰特原油近月合约收跌0.56美元，报63.68美元，此前跌至五年半低位63.48美元。6月时布兰特原油在115美元上方。

金属市场:

--金价震荡交投，现货金上扬但期金收低，因经济信号有好有坏，美元走强带来压力，但部分美国经济数据疲弱刺激了避险买盘。

1949GMT，现货金升0.7%，报每盎司1,227.53美元，盘中一度下挫约1%，至1,219.90美元。金价本周有望上扬3.1%，录得3月来最大周度升幅，因得益于美元在过去几日下滑。

美国期金跌0.3%，结算价报每盎司1,225.60美元。

--期铝下滑，但部分其他基本金属则小涨，此前中国和美国经济成长的信号迥异。期锌跌至近六个月低点后反弹收高，期铝则触及八周低点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝触及10月17日来最低的1,945美元，之后收低0.7%，报1,946.50美元。期铜升0.8%，报6,460美元，昨日大跌1%。三个月期锌盘中触及6月19日来最低的2,153,50美元，之后反弹收高0.7%，报2,195美元。(完)

(整理 孙茉莉 审校 李婷仪)

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