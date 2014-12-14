《路透早报》--12月15日

日本首相安倍晋三与自民党成员在自民党总部举行的活动上合影，摄于2014年12月14日。 REUTERS/Issei Kato

[今日看点]

--日本央行第四季短观报告

--台湾央行公布11月底人民币业务相关数据

--瑞士11月生产者/进口物价

--英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值

--美国11月工业生产、纽约联储12月制造业指数、全美住宅建筑商协会(NAHB)12月房屋市场指数

重大经济事件及官员讲话：

--瑞典央行召开货币政策会议(至12月16日)

--奥地利央行公布半年度金融稳定报告

以下为12月12日下午5:00至12月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--安倍政府众院选举大获全胜，但投票率创下纪录低点

日本首相安倍晋三的执政联盟周日在众院选举中大胜，确保其可坚持刺激通胀的经济政策和采取有力的安全立场。但投票率创下纪录低点，显示民众普遍对其执政表现不太满意。

日本放送协会(NHK)表示，在475席的众议院，安倍的自由民主党和友党公明党肯定获得317个以上席位，保持三分之二的“绝对多数”，使其可顺利在国会通过各种法案。但自民党的席位肯定会略少于原来的295席。

--中国明年GDP增速料放缓至7.1%，主因房地产投资减速--央行报告

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际国内生产总值(GDP)增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

该2015年中国宏观经济预测报告并预计，明年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅为2.2%，出口增长加速到6.9%，经常项目顺差与GDP的比值为2.4%。

--美国参议院通过支出法案，解除政府关门威胁

美国参议院周六通过1.1万亿美元的支出法案，解除政府可能被迫关门的威胁。参议院以56-40的投票结果通过支出法案，随后将送交总统奥巴马签署。预计他将在联邦支出权在周三午夜到期前签字，使该法案正式成为法律。

--美国消费者信心触及近八年高位，预示未来支出将强劲增长

美国12月消费者信心攀升至近八年高位，暗示汽油价格回落，及就业市场改善的预期可能提振经济。汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为93.8，是2007年1月以来最高。

消费者信心数据强于分析师预期，且周四公布数据显示11月零售销售强劲，表明进入假日购物季后消费者的购物热情高涨。数据巩固了美国经济好转，薪资增长可能开始加速的观点，这为美联储开始升息奠定了基础。

此外，美国11月最终需求PPI较上年同期上升1.4%(预估为+1.4%)，扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.1%)，10月为上升0.4%。

强劲的消费者信心数据公布后，美国股市一度缩减跌幅，但仍然大幅收低。美国公债价格上扬，美元兑欧元缩减跌幅。

--国际能源署称油价明年会继续下跌；OPEC秘书长称维持产量不变很重要

国际能源署(IEA)表示，全球油价明年会继续下跌，因需求增长停滞，这给今年已经下跌超过40%的油价再添压力。IEA称，美国页岩轻质石油和其他产油国产量的“不断增长”，超过消费需求增速，推高库存。该消息拖累国际油价续挫至少3%。

OPEC秘书长称维持产量不变很重要，油价大跌并非由于基本面原因，可能是投机客造成的。

--标普对英国减赤目标提出质疑，称可能需要增加税收

债信评级机构标准普尔周五表示，英国公共借款规模可能高于政府的预估，该国可能需要找到办法提高税收来达成预算平衡。标普称，大选后不论谁掌权，最终可能都需要扩大税基。标普是唯一一家没有将英国AAA评级调降的主要机构。

标普确认英国评等为'AAA/A-1+'，预计今年英国经济成长逾3.0%，明年成长2.7%。惠誉称英国的评级上限被确认为AAA，短期外币发行人违约评等为F1+。

惠誉将法国长期外币和本币发行人违约评级从AA+下调至AA，确认法国短期外币发行人违约评级为F1+，评级上限为AAA。惠誉称，法国经济前景疲弱损及财政整固和公共债务比率企稳的前景。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅走低，指标标普500指数录得2012年5月以来最大单周跌幅，因油价重挫，及中国公布更多疲弱数据促使投资者撤离股市。道琼工业指数跌315.51点，或1.79%，至17,280.83点；标准普尔500指数回落33.00点，或1.62%，至2,002.33点；Nasdaq指数下挫54.57点，或1.16%，至4,653.60点。道琼工业指数本周下跌3.8%，为2011年11月以来最大单周跌幅。标准普尔跌3.5%，为2012年5月以来最大跌幅。Nasdaq指数下滑2.7%。

--欧洲股市大跌，并录得2011年中以来最大周度跌幅；因原油价格直线下跌，打击欧洲能源股板块。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低2.6%，报1,321.73点，2014年全部涨幅几乎回吐。德股DAX指数重挫2.72%，收报9,594.73点。英国富时100指数收挫2.49%，收报6,300.63点；法国CAC指数重挫2.77% ，收报4,108.93点。

汇市:

--美元兑欧元缩减跌幅，兑日圆继续上扬，兑挪威克朗则触及11年高位，因油价下跌及美国经济数据强于预期。美元指数从日低反弹，报88.348，日内仍下跌0.35%。美元兑日圆扳回盘初跌幅，上涨0.04%至118.70日圆。欧元兑美元继续上涨，脱离日高但仍然上涨0.35%，报1.2453美元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)下滑，因油价节节败退殃及股市，且对通胀下滑的担忧，带动对避险美债的需求。指标10年期公债尾盘升16/32，收益率报2.11%，周四尾盘报2.18%。30年期公债大涨1-6/32，收益率由周四尾盘的2.83%降至2.76%。

--欧元区最高评级公债收益率触及纪录低位，因油价直线下跌侵蚀通胀预期，促使市场押注欧洲央行明年年初将必须采取进一步刺激措施。其他欧元区公债收益率也在下跌，因欧元区指标德国10年期公债收益率跌破0.65%，扩大欧洲央行周四向银行提供贷款需求疲软后的跌势。德国10年期公债收益率触及纪录低位0.624%，日内下跌约5个基点。

油市:

--原油市场续挫至少3%，至五年新低，此前国际能源署(IEA)预计明年油价将进一步走软，因需求降低及供应增加。布兰特原油期货收低1.83美元或近3%，报61.85美元，盘中一度触及2009年7月来最低的61.35美元。美国原油近月合约结算价下跌2.14美元，或3.6%，报每桶57.81美元，此前跌至2009年5月以来最低点57.34美元。本周，布兰特原油期货暴跌逾7美元或约11%，美国原油期货重挫逾8美元或12%。

金属市场:

--金价小跌，因部分买家对近期升势获利了结；但本周势将创两个月最大周度升幅，因美元回软、油价下挫殃及风险意愿，打压股市。1829 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,221.86美元，美国12月期金跌0.2%，结算价报每盎司1,222.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜小涨，因在全球最大金属消费国--中国公布工业生产成长放缓较预期严重的数据后，投资人寄望中国将出台更多刺激措施。

LME三个月期铜收高0.46%，报6,490美元，今年迄今大跌超过11%，因预期供应不断增加，导致期铜在LME基本金属中表现最差。LME期锌跌0.18%，报2,191美元，稍早一度下挫约1%。三个月期铝收低0.54%，报1,936美元的八周低点。(完)

(编译 王丽鑫/龚芳；审校 李军/张涛)

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