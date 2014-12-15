《路透早报》--12月16日

图中为美元、瑞士克朗、英镑及欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

--中国国家统计局新闻会介绍第三次全国经济普查结果

--汇丰公布12月中国制造业PMI初值

--中国商务部公布11月份FDI数据

--法国、德国、欧元区12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)

--英国11月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)

--德国12月ZEW经济景气判断指数

--欧元区10月贸易收支

--美国11月房屋开工年率、12月Markit制造业PMI

--加拿大10月制造业销售

--韩国11月PPI

--新西兰第三季经常帐

--日本11月贸易收支

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议

--澳洲央行助理总裁德贝尔在第27届澳洲金融和银行业会议上演说(0015)

--澳洲央行公布12月政策会议记录(0030)

--英国央行公布半年度金融稳定报告(0700)

--英国央行总裁卡尼就银行业压力测试结果和半年度金融稳定报告召开记者会(0900)

--美国商务部长普里茨克和贸易代表弗罗曼共同主持第25届美中商贸联合委员会会议(至12月18日)

--瑞典央行宣布利率决定

以下为12月15日下午5:00至12月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯央行升息至17%，力阻卢布贬值和抑制通胀风险

俄罗斯央行发表声明称，决定把指标利率从10.5%升至17%。该决定从12月16日起生效，旨在阻止卢布贬值势头和抑制通胀风险。[nL3S0TZ5KD]

俄罗斯卢布兑美元周一大跌约10%，创1998年来最大跌幅；俄罗斯资产全线下滑，使得俄罗斯央行的能力受到考验，并给总统普京带来重大挑战。卢布兑美元今年以来腰斩50%，周一首次跌破60关口，触及纪录低位64.44。

--美国制造业产出加速增长，表明经济增长势头强劲

美国11月制造业产出录得九个月来最大增幅，制造业活动全面扩张，直指经济潜在动能强劲。美联储周一公布，美国11月制造业产出较前月增长1.1%；10月为增长0.4%。华尔街原预计11月制造业产出仅增长0.5%。

但12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首见。分析师提醒不应过度解读该数据，指出该数据的波动性较大。

--德国央行可能因油价下跌而下调通胀预估--央行月报

德国央行表示，如果近期油价跌势持续，则将不得不下调2015年通胀预估。在公布最新通胀和经济成长预估后仅10天，德国央行称，布兰特原油价格已较此前预估平均下跌11%。

“原油价格这样的跌势会导致通胀预估向下修正，并向上修正国内生产总值(GDP)成长预估...如果原油价格维持低位，则对未来一年消费者物价调和指数(HICP)(通胀率)的预估将不得不下调0.4个百分点，”德央行称。德国央行最新预估显示，2015年通胀率将为1.1%。

--欧元区量化宽松前景取决于经济状况--ECB管委诺沃特尼

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行决策者并没有提前承诺购买主权债，以提振经济成长和通胀，强调称他们将把整体经济状况纳入考量。

诺沃特尼并称，只有在辅以财政政策的情况下，欧洲央行扩大资产负债表来刺激经济和避免通缩的举措才能奏效。他还称没有进一步下调利率的空间。

--英国电讯拟以196亿美元收购移动运营商EE，回归消费移动市场

英国电讯(BT)开始与英国移动运营商EE的所有者进行排他性谈判，可能以125亿英镑(196亿美元)的价格收购EE，从而在移动以及固话宽带领域独占鳌头。

BT表示，根据排他性谈判协议，目前预期与EE所有者的深入谈判将需要几周时间，才能达成最终协议。如果谈判顺利完成，BT将为EE支付总计大约125亿英镑的现金加股票，二者的比例为50:50。

--悉尼咖啡馆劫持人质事件结束，共造成三人死亡

澳洲警察周二稍早冲进悉尼咖啡馆，解救被劫持的数名人质，结束这场持续16小时的劫持事件。这起事件造成三人死亡，其中包括一名持枪劫持者。

警察未公开这名持枪者的身份，但警方一名消息人士称其为伊朗难民，曾给在阿富汗战死的澳洲士兵家属发恐吓信，去年被指控共谋杀害前妻。人质在悉尼市中心商业区的Lindt咖啡馆被劫持期间，被迫在窗户上挂出伊斯兰旗帜，引发有关是圣战分子袭击的担忧。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一震荡收低，油价跌势加剧对全球需求疲弱的担忧。标普500指数能源分项指数收跌0.7%，公用事业和金融股也是今日跌幅最大的类股之一。

道琼工业指数收跌99.99点，或0.58%，至17,180.84点；标准普尔500指数回落12.70点，或0.63%，至1,989.63点；Nasdaq指数回落48.44点，或1.04%，至4,605.16点。

--欧洲股市下跌，恢复上周的大跌走势。油价下滑拖累能源股，并增强欧元区滑入通缩的忧虑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低2.4%，报1,290.65点，为约两个月来最低。STOXX 600指数大跌2.2%。

英国富时100指数收挫1.87%，收报6,182.72点，为约18个月来最低。德股DAX指数重挫2.72%，收报9,334.01点。法国CAC指数急跌2.52%，收报4,005.38点。

汇市:

--卢布兑美元录得1998年来最大单日跌幅，美元兑日圆下滑；之前油价续跌，引燃对全球经济体质的忧虑。卢布兑美元首次跌破60卢布关口，因油价挫至五年半低位，威胁俄罗斯经济。美元兑卢布上涨13.2%，报65.9卢布。

风险厌恶情绪拉低美元兑日圆。美元兑欧元小升，因投资者押注美联储周三结束为期两天会议后，将在货币政策上采取较强硬的立场。欧元兑美元最新报1.2435美元，下跌0.21%。

债市:

--美国长期公债收益率(殖利率)下滑，因油价挫至五年新低，损及通胀预期，并令长债的吸引力相比短期公债更强。

指标10年期公债收益率报2.120%，较上周五尾盘升1.5个基点，在海外市场一度触及2.071%的两个月低点。30年期公债收益率跌1个基点，报2.745%，五年期/30年期公债收益率差一度触及六年低点117个基点。

--西班牙公债收益率跌至纪录低点，因油价下跌走势支撑有关欧洲央行将很快采取刺激举措的预期，包括央行可能购买主权公债。西班牙10年期公债收益率跌约10个基点，报1.785%的纪录低点，葡萄牙和意大利10年期公债收益率跌4-8个基点。

10年期德国公债收益率升1个基点至0.63%，法国10年期公债收益率小涨至0.91%。

油市:

--原油市场续挫，此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，且阿联酋官员反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。收盘后，美国原油期货跌势延烧，重挫约5%，仅比每桶55美元高0.02美元；指标北海布兰特原油期货大跌逾2%，逼近60美元关口，结算后跌势加剧。

美国原油近月合约结算价下跌1.90美元，或3.3%，报每桶55.91美元，结算后进一步跌至2009年5月来新低55.02美元。布兰特原油期货收低0.79美元或1.3%，报61.06美元，结算后跌至60.20美元，为2009年7月来最低。

金属市场:

--金价跌逾2%至一周低点，创今年以来最大单日跌幅。油价继续下行，及美元在美联储会议前上涨，引发黄金尾盘浮现卖压。

2127GMT，现货金跌2.4%至每盎司1,193.26美元，日低为1,190.59美元。美国2月黄金期货跌1.2%，结算价报每盎司1,207.70美元。现货银跌5.1%至每盎司16.12美元，创今年以来最大单日跌幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属价格下滑，跟随股市和能源市场的跌势，因投资人愈发担心全球其他地区的经济疲弱可能很快会殃及美国。

LME三个月期铜收挫1.4%，报6,400美元。上周三开始的秘鲁产量最大的铜矿Compania Minera Antamina SA的罢工结束，也令铜价承压。(完)

(编译 龚芳；审校 张涛)

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