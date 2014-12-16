《路透早报》--12月17日

[今日看点]

经济数据：

--英国11月请领失业金人数

--瑞士12月ZEW投资者信心指数

--欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值、第三季劳工成本

--美国11月消费者物价指数(CPI)、第三季经常帐收支、克利夫兰联储11月CPI

--加拿大10月趸售贸易

--新西兰第三季国内生产总值(GDP)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储宣布利率决定，美联储主席叶伦举行记者会

--欧洲央行管理委员会举行会议，无利率宣布计划(至18日)

--英国央行公布12月政策会议记录

--泰国央行举行货币政策委员会会议

以下为12月16日下午5:00至12月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯经济动荡不太可能拖慢美联储迈向升息的脚步

面对全球经济不稳，美联储在10月份却没有改变最终升息的打算。这一周他们可能还是如此，尽管当前全球正笼罩在油价暴跌及俄罗斯可能爆发货币危机的阴影下。

几位美联储官员近期暗示，他们的关注重点仍牢牢地放在美国经济上面。虽然其他地区问题连连，但美国经济一直保持坚挺。此外，能源成本大幅降低也会进一步提振美国经济成长前景。

--OPEC暗示要观望六个月到一年，显示其无意马上干预油市

石油输出国组织(OPEC)核心海湾产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将启稳。这打消了有关OPEC迅速干预油市以止住油价跌势的希望。油价目前已跌穿每桶60美元。

一些OPEC产油国的石油部长表示，没有理由在某一价位采取行动。目前油价较三周前OPEC召开会议时跌了五分之一。

--俄罗斯1998金融危机阴影隐现，升息无力阻挡卢布贬值脚步

卢布兑美元周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。升息也未能阻止卢布跌势，投资者对俄央行的信心崩溃。

卢布兑美元本周以来跌幅接近20%，今年以来的跌幅超过50%。这令人回想起1998年的危机时刻，当时卢布在几天内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。尽管俄罗斯公共财政与储备情况比1998年好得多，但分析师认为该国即将爆发全面的货币危机。

--美国11月房屋开工下跌，但楼市复苏的大趋势不变

美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下降，看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。

商务部公布，美国11月房屋开工下降1.6%，经调整后房屋开工年率为102.8万户。分析师原预计11月房屋开工年率将从10月初值101万户上升至104万户。尽管11月房屋开工下跌，但今年头11个月房屋开工较上年同期增长7.7%。

此外，美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至53.7，触及11个月最低。尽管调查显示制造业活动增长放缓，但制造业产出等所谓的硬数据描绘出制造业欣欣向荣的景象，且无迹象显示，全球经济放缓和油价持续下滑对美国制造业造成影响。

--欧洲央行管委存在广泛共识，赞成采取进一步行动--执委科尔

欧洲央行执委科尔表示，央行管理委员会存在广泛共识，赞成采取进一步行动以帮助经济复苏，预计有关具体政策工具的决定将很快作出。鉴于目前主要利率已经处在0.05%的纪录低位，外界认为大规模购买主权公债(也称为量化宽松)将是提振经济和避免通缩的最后手段。

科尔在接受法国报纸L'Opinion采访时表示。“管委会当中存在广泛共识，认为需要进一步行动，我们正在讨论采用哪些工具。”

--英国11月通胀率降至逾12年最低，央行无加息压力

英国11月通胀率降至逾12年来最低，进一步减轻消费者的压力，使得英国央行无加息压力。英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.0%，为2002年9月以来最低，路透调查预计增幅将回落至1.2%；10月涨幅为1.3%。近几个月英镑走强从而削减进口价格，也帮助压低通胀率。

--德国12月ZEW经济景气判断指数大幅扬升，受益于欧元和油价下跌

调查显示，德国分析师和投资者信心12月连续第二个月升高，因欧元和油价下滑提振德国经济加快增长的期望。此前德国经济在第三季勉强躲过衰退。

德国经济智库ZEW公布，12月ZEW经济景气判断指数从前月的11.5上涨至34.9，创4月以来最高，并远高于路透预估的20.0。12月现况分项指数从3.3升至10.0。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连跌第三日，整日交投震荡，非必需消费品类股和科技股领跌；俄罗斯卢布重挫，加剧对全球经济的忧虑。能源股反弹，令标准普尔500指数和道琼工业指数多数时间在平盘上方，但受尾盘一轮卖盘拖累，股指由升转跌。

道琼工业指数收跌111.97点，或0.65%，至17,068.87点；标准普尔500指数回落16.89点，或0.85%，至1,972.74点；Nasdaq指数下跌57.322点，或1.24%，至4,547.834点。

--欧洲股市尾盘反弹，因俄罗斯卢布兑美元扳回日内大量跌幅，且油价亦上涨。交易商直指美国国务卿克里的讲话，扶助欧股的表现。克里表示，俄罗斯最近几天在降低乌克兰紧张局势方面采取了一些建设性步骤。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升1.8%，报1,314.31点，盘中触及1,273.2点低位。

英国富时100指数收涨2.41%，收报6,331.83点。德股DAX指数劲升2.46%，收报9,563.89点。法国CAC指数急升2.19%，收报4,093.20点。

汇市:

--美元兑主要货币下滑，因预期美联储周三货币政策声明将采取谨慎的基调。而油价下滑，则重创俄罗斯卢布至新低，并提振避险日圆。卢布兑美元暴跌逾11%，创1998年来最大单日跌幅，之后因油价反弹而收复部分失地。美元兑卢布尾盘升3.85%，报68.44卢布。

欧元兑美元升0.6%，报1.2511美元。美元兑日圆大跌1.04%，报116.60日圆，接近日低115.58日圆，为11月17日来最低水准。

债市:

--美国30年期公债收益率跌至逾两年最低，因油市重挫令投资者担忧全球经济，并引发新一波美国公债买盘。

10年期公债收益率盘中跌至两个月低位2.009 %，而后反弹至2.071%，较周一下跌4.5个基点。30年期公债收益率盘中触及2012年9月以来最低2.670%。 尾盘报2.702%，较周一下跌4个基点。

--德国公债收益率触及新低，因俄罗斯金融市场崩盘，刺激投资人慌忙转投最高评等资产；而疲弱的民间数据，则巩固欧洲央行将不得不进一步放宽政策的观点。

10年期德债收益率首次跌穿0.60%，爱尔兰、比利时和奥地利公债收益率也触及新低，其他欧元区公债收益率离低点也不远。

油市:

--布兰特原油期货连续第五日下挫，收在每桶60美元下方；美国原油期货小幅收高，盘中走势震荡，选择权到期扶助美国原油守住55美元水准。

近月布兰特原油期货收低1.20美元或约2%，报59.86美元，日低为58.50美元，为2009年7月来首见。美国近月原油期货微升0.02美元，报每桶55.93美元，日低报53.60美元，为2009年5月来最低。

金属市场:

--金价变动不大，盘中走势反复；金价再度跌穿1,200美元，因美元从日低回升，且交易商担心美联储可能去除距离升息还有“相当长一段时间”的措辞。

2023GMT，现货金升0.1%至每盎司1,193.86美元。美国2月黄金期货跌13.40美元，或1.1%，结算价报每盎司1,194.30美元。

--铝价触及两个月最低，期铜也回落，因全球最大金属消费国--中国制造业数据疲弱，且油价进一步走低。

LME三个月期铝收跌0.81%，报每吨1,906.50美元，稍早触及两个月低位1,900.75美元。三个月期铜盘中跌至12月1日以来最低6,308.50美元，而后缩减跌幅，最后买入价报每吨6,362美元，跌幅为0.59%。(完)

(编译 龚芳；审校 张涛)

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