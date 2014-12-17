《路透早报》--12月18日

[今日看点]

经济数据：

--香港9-11月失业率

--中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--瑞士11月贸易收支

--德国12月IFO企业景气判断指数

--英国11月零售销售

--美国11月领先指标、一周初请失业金人数、12月Markit服务业PMI、12月费城联储制造业指数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾央行第四季理监事会议决议

--日本央行货币政策会议(至19日)

--欧洲理事会举行会议(至19日)，欧洲央行总裁德拉吉将与会

--金融稳定监管委员会会议(1600)，美国财长杰克卢和美联储主席叶伦将出席

以下为12月17日下午5:00至12月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储对美国经济有信心，升息大门开得更大

美联储周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。主席叶伦把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。

美联储公布的最新预估显示，决策者认为全球大环境虽疲弱，但美国经济仍可保持正轨，但他们并不认为通胀会很快就升至2%的目标。美联储预估2015年美国国内生产总值(GDP)增幅介于2.6-3.0%，与9月时的预估相同。

在美联储对经济抱有信心支撑下，美股上扬，美国公债价格下跌，美元指数跳涨。

--美国11月CPI创近六年最大月度降幅，但美联储仍料在明年升息

美国11月消费者物价指数(CPI)录得近六年最大降幅，因汽油价格大跌，但这并未改变有关美联储将在2015年中升息的看法。11月CPI较前月下降0.3%，为2008年12月来最大降幅；较上年同期上涨1.3%，为九个月来最低升幅。华尔街原预期11月CPI较前月仅下降0.1%，较上年同期增长1.4%。

尽管通胀率趋于下行，但就业增长仍加速，经济中闲置产能的消化速度最近几个月也加快。劳工部报告还显示，11月经通胀调整后的每周平均所得创六年来最大增幅。

--调查：分析师预计中国将在2015年3月降息

路透调查显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。过去一周访问的15名分析师中，有10人认为目前在5.60%的指标贷款利率可能在明年3月下调25个基点。其他人的预期是明年4月或5月。分析师预计贷款利率在2015年12月时料降至5.1%；指标存款利率在2015年12月时料降至2.25%，目前为2.75%；

存款准备金率在2015年底时料从目前的20%降至18.50%。

--俄罗斯卢布大幅翻升，因政府施压出口商且央行采取稳定措施

俄罗斯卢布暴跌两日后在周三大幅升值，因政府施压出口商勿囤积外币获利，且俄罗斯央行宣布稳定金融的新措施。

卢布兑美元在震荡交投中升值约9%。俄罗斯央行的计划旨在减轻俄企外债偿还时间将至的忧虑，并稳定卢布。交易员还发现，出口商有针对性地出售外币，部分因每月的缴税时间将至。1530GMT，莫斯科交易所卢布兑美元上涨9%，报61.50。卢布兑欧元升值约10%，报在76.55。

--希腊政府提名候选人迪马斯未在第一轮投票中获足够当选票数

希腊议会在第一轮投票中未能选出新总统，总理萨马拉斯须设法争取到独立派及小党派的20票，才能避免在明年初提前举行全国大选。在300名议员当中，政府支持的候选人迪马斯仅获160票支持，其他135票反对，五票弃权。他至少要获得200票，才能在第一轮当选总统。

--英国央行官员密切关注油价下跌，认为这将拉低短期通胀--会议记录

英国央行公布的12月会议记录显示，决策官员在本次会议上极其关注油价下跌，且投票赞同维持利率不变的多数派，立场一致程度似乎略有加强。

多数委员认为鉴于通胀前景疲弱，有必要将基准利率维持在0.5%的纪录低位不变。央行官员表示，油价跌幅远大于他们11月时的预期。官员称，12月通胀率可能跌至1%以下，且可能持续低于先前预期。央行的通胀率目标为2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三创下2013年10月以来最佳单日表现。美联储对经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时升息。美股在连跌三日后大涨，亦受标普能源类股上涨4.2%的带动。

道琼工业指数收涨288点，或1.69%，至17,356.87点；标准普尔500指数涨40.15点，或2.04%，至2,012.89点；Nasdaq指数涨96.48点，或2.12%，至4,644.31点。

--欧洲股市尾盘反弹，因能源股回升，且新迹象显示欧洲央行将采取进一步经济刺激行动，带动银行股上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.1%，报1,316.76点。

德国DAX指数则收低0.2%，报9,544.43点。英国富时100指数收升0.07%，报6,336.48点。法国CAC指数升0.46%，收报4,111.91点。

汇市:

--美元指数录得10月初来最大单日涨幅，此前美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号。美元兑欧元和瑞郎触及逾一周高位。美联储周三改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧元兑美元在叶伦讲话后跌至12月9日以来最低1.2320美元。美元兑瑞郎亦升至12月9日以来最高的0.9745瑞郎。不过美元/卢布下跌，因投资者认为卢布崩跌走势可能过头。

美元/日圆最新报118.60日圆，上涨2.19%，盘中一度触及118.89高位。美元兑卢布最新下跌12.08%报60.15卢布。美元指数上涨0.99%至88.995，录得10月3日以来最大单日涨幅。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前美联储称尽管不急于升息，但将留意经济成长和通胀数据，以决定升息的时机。

在叶伦记者会后，指标10年期公债收益率升至2.136%， 较周二尾盘涨6.5个基点，30年期公债收益率升4.1个基点，报2.743%。中短期公债收益率也升4-7个基点。

--欧元区公债收益率逼近纪录低点，因美国公布通胀创六年最大跌幅，投资人也在等待美联储会议结果。

德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.59%，稍早一度追平0.566%的纪录低点。希腊10年期公债收益率大跌25个基点，报8.89%。

油市:

--油价一度急升达6%，收盘脱离日高；数周来几未中断的卖压突然停歇，交易商称油价未能跌穿关键的技术支撑位，暗示长期跌势动能可能正在消竭。

2月布兰特原油期货结算价上涨1.17美元或2%，报61.18美元，盘中一度急升3.39美元或5.6%。美国近月原油期货结算价上涨0.54美元或1%，报每桶56.47美元，稍早高见58.98美元。收盘后市场进一步缩减涨幅，不时触及平盘下方。

金属市场:

--黄金价格下跌，一度攀升至每盎司1,200美元以上。此前美联储政策声明暗示，美国仍在明年升息的轨道之上。

1946 GMT，现货金下跌0.4%，报1,191.45美元。2月美国期金小升0.02%，报1,194.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持稳，因油价从近期触及的五年半低点反弹，且全球股市出现释然性升势。但鉴于越来越多的迹象显示供应增加，铜价升势预计短暂。

三个月期铜最后买入价报每吨6,367美元，微升0.08%。三个月期铝买盘最后升0.76%，报1,921美元，从稍早触及的两个半月低点1,892美元反弹。(完)

(编译 龚芳；审校 张涛)

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