《路透早报》--12月22日

[今日看点]

经济数据：

--台湾公布11月季调失业率和外销订单

--德国11月进口物价

--意大利11月贸易收支初值

--欧元区12月消费者信心指数初值

--美国11月成屋销售

--新西兰11月贸易收支

[重大数据或新闻]

--中国颁布新外资银行管理条例，放宽准入和经营人民币业务条件

中国周六颁布修改后的外资银行管理条例，适当放宽外资行准入和经营人民币业务的条件，放松了设立分行营运资金，以及人民币业务准入中对开业年限及盈利能力的要求。显示中国正逐步放松对外资行进入中国市场的限制，对外资行管理施行国民待遇。

新华社发布国务院关于修改外资银行管理条例的决定显示，原来条例中要求外商独资银行、中外合资银行在中国境内设立的分行，应当由其总行无偿拨给不少于1亿元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。但新规去掉了该1亿元的具体限制，仅要求无偿拨给营运资金。

--美联储官员就美联储内部升息时机的考虑想法提供了一些线索:

* 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，明年美国通胀率可能仍远低于2%目标，但不会阻碍美联储的升息计划。他认为明年6月看来是考虑何时升息的适当时间。

* 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他支持美联储在本周政策声明中加入“耐心”一词，用于描述利率指引。他表示，虽然通胀率目前低于委员会的2%目标，但联储应该在通胀上升之前升息，而不是之后。

* 费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储本应为自己留出更大的弹性空间，能够在美国经济继续改善的情况下提早升息。他认为，“我相信等得太久才开始缓步升息，可能致使未来需采取更激进的政策，那可能导致不必要的震荡和不稳。”

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则表示，明年升息可能对美国通胀带来“不能接受的”下滑风险。

* 此外芝加哥联邦储备银行的一份研究报告显示，尽管失业率飞速下降，但美国就业市场的疲弱情况或许要比失业率数据所暗示的更严重一些。报告认为有必要继续执行宽松货币政策。

--欧洲央行继续讨论进一步放宽政策的可能性

* 央行官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。不愿具名的官员向路透表示，欧洲央行应该要求希腊或葡萄牙等国央行额外拨备资金或准备金，用于弥补购债可能造成的损失。这反映出这些国家债券的风险性。此举将有助于说服犹豫不决的德国支持购买公债的计划。

* 管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩在周六刊出的访问中称，欧洲央行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。他指出，欧洲央行已经等得太久，而购买政府公债可能是刺激欧元区经济活动、击退通缩压力的一项手段。

* 副总裁冈斯坦西欧在接受一份杂志的采访时表示，预计未来几个月欧元区的通胀率将为负，但如果这只是暂时现象，他觉得这算不上通缩风险。他表示，明年欧洲央行将如何进一步放宽货币政策，这一点还未有定论，央行将在2015年初评估今年所采取措施的效果。

* 执委普雷特称若央行在实现物价稳定目标的能力面临风险，央行将果决行动。

--沙特称不会降低原油产量，即使非OPEC国家减产

沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。这是全球最大石油出口国沙特迄今发出的最强硬信号之一，表明其计划坦然面对数年来最为严重的油价跌势。

他的坚定基调得到了与会的其他阿拉伯国家石油部长的响应：

阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui敦促全球所有产油国明年不要增产，表示油价将很快回稳，但没有详细阐述。

科威特石油部长奥马尔称，OPEC无需减产，也不会在明年6月的下次预定会议前召开紧急会议。

--中国商务部长称卢布波动令两国贸易更多使用人民币结算

中国商务部长高虎城表示，在俄罗斯卢布大幅度波动的情况下，中俄正在扩大货币互换机制，并更多使用人民币进行两国贸易结算，以保证贸易结算的安全可靠。

高虎城并指出，中俄能够实现今年贸易额1,000亿美元的目标，不过两国能源、制造业等大项目的推进，不会因为眼前俄罗斯金融和经济的形势而发生明显改变。

此外，俄罗斯央行称，将12月19日每日外汇互换限额由20亿美元上调至100亿美元，以减轻货币市场卢布短缺的情况。最近几个月央行一直在限制卢布的流动性以支撑汇率，但这导致银行间卢布短缺。

--澳洲总理阿博特改组内阁，侧重就业和民众家庭生活

澳洲总理阿博特(Tony Abbott)为阻止支持度下降势头，周日改组了内阁，提升了移民部长，并抛弃了经常失言的国防部长。

阿博特表示，这次改组是为了侧重就业和民众家庭生活，并强调侧重金融问题。不得民心的紧缩预算给阿博特带来负面影响，促使其采取对策。

[市场摘要]:

美联储对何时升息保持“耐心”的言论在金融市场继续发酵，美国同其他主要央行的货币政策愈发背离，令美元兑主要货币周五触及逾八年半最高位，加上油价反弹推高能源股，令美股升势延续至第三日，美国公债价格持稳至上涨，因股市等风险资产升势放缓带动买盘。

股市:

--美国股市周五连升第三日，标普500指数创下大约两个月来表现最好的一周，因能源股持续反弹。标普能源股指数跳升3.1%，领涨指标股指升势，本周劲扬9.7%，为2011年12月来表现最好的一周。道琼工业指数收高26.65点，或0.15%，至17,804.80点；标准普尔500指数上升9.42点，或0.46%，至2,070.65点；Nasdaq指数攀升16.98点，或0.36%，至4,765.38点。本周，美股道指上涨3%，标普500指数劲升3.4%，Nasdaq指数攀升2.4%。

--欧洲大陆股市小跌，因瑞士制药商罗氏两个关键药物试验失败拖累股价下挫，且意大利银行股因标普下调评等而承压，股市尾盘升势受阻。欧元区绩优股指EuroSTOXX 50指数和瑞士SMI指数均下挫0.4%，所有主要欧洲大陆国家股市均收低。

但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.4%，报1,361.07点，受到英国股市富时100指数大涨所提振。FTSEurofirst 300指数本周收高3%，为一年最大周度升幅。英国富时100指数上涨1.23%，收报6,545.27点。法国CAC指数微跌0.18%，收报4,241.65点。德国DAX指数收低0.25%，收报9,786.96点。

汇市:

--美元兑主要货币触及逾八年半最高位，因美联储同其他主要央行的货币政策愈发背离，且年底前对美元有多头押注。

美元指数在纽约尾盘升0.41%，报89.611，稍早升至2006年4月来最高的89.654。欧元兑美元跌0.5%，报1.2224美元，盘中触及28个月低点1.2221美元。美元兑瑞郎升0.42%，报0.9840瑞郎，略低于周四所创的28个月高位0.9847。美元兑日圆升0.63%，报119.55日圆，之前触及逾一周最高的119.62日圆。美元兑俄罗斯卢布下滑，尾盘重挫5.69%，报58.40卢布。分析师指，部分是因油价反弹。

债市:

--美国公债收益率持稳或下跌，因在股市等风险资产两日升势放缓后，投资人对公债的兴致重燃。10年期美债收益率跌3个基点，报2.171%，30年期公债收益率跌4.6个基点，报2.768%。

--西班牙公债收益率触及记录低点，此前路透报导称，欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。分析师称，此举更加意味着某种形式的量化宽松即将浮现。西班牙10年期公债收益率下跌4个基点，报1.71%。之前曾一度触及1.702%的新低。葡萄牙10年期公债收益率下跌5个基点至2.75%，希腊10年期公债收益率下跌20个基点至8.42%。欧元区指标公债德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.60%。

油市:

--油价跳涨超过5%，空头回补缓解了过去六个月笼罩市场的卖压。假期前低于平常的成交量，放大了攀升走势。近月美国原油合约到期之前的需求给市场增添柴火，帮助美国原油期货创下8月以来最大涨幅。布兰特原油近月合约收涨2.11美元，或3.4%，报每桶61.38美元。结算后升至62.55。美国原油近月合约结算上涨2.41美元，报每桶56.52美元。

金属市场:

--金价小幅下滑，挣扎在每盎司1,200美元下方，因美国升息预期心理激励美元上涨，投资者风险偏好增强。1911 GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,195.06美元，周线料将下跌2.2%。2月美国期金涨0.1%，结算价报每盎司1,196.00美元。白银涨1%，至每盎司16.01美元。铂金跌0.3%，至每盎司1,191.10美元，钯金上涨1.7%，至每盎司801.97美元。

--铜价上升超过1%，带动其他基本金属上扬，投资人受到油市及股市上涨激励的氛围中，近来的大跌也引发一些低接买盘。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高1.3%，至每吨6,400美元，但本周周线仍下跌1.4%。(完)

(整理 利棣儿/郑茵; 审校 李军/孙茉莉)

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