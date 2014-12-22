《路透早报》--12月23日

[今日看点]

经济数据：

--台湾11月工业生产指数

--香港11月CPI数据

--法国第三季GDP修正值、11月PPI和11月消费者支出

--意大利10月零售销售

--英国第三季GDP终值、第三季企业投资终值和第三季经常账收支

--美国第三季GDP终值、第三季企业获利修正值、11月耐久财订单、10月FHFA房价指数、11月个人所得和11月新屋销售

--韩国12月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--巴西央行公布季度通胀报告

[重大数据或新闻]

--沙特油长称无论油价跌到多低，OPEC都不会减产

沙特阿拉伯石油部长欧那密接受中东经济调查(MEES)采访时称，沙特说服了石油输出国组织(OPEC)的其他成员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益。他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。

这是欧那密在油价崩跌以来最强硬的讲话，带动国际油市在周一重拾跌势。之前他在周日已表态，即便非OPEC国家减产，沙特也不会为了支撑油市而减产。

另据路透调查结果显示，原油价格可能在明年上半年继续探低，直至美国页岩油生产放缓，抵消因OPEC决定不减产而加剧的供应过剩问题。分析师预测明年布兰特原油平均价格为每桶74美元，美国原油为68.70美元。

--俄罗斯前财长库德林警告，该国经济可能爆发“全面危机”

俄罗斯前财长库德林周一表示，俄罗斯政府未能迅速解决财政问题，从而将该国推向经济危机。越来越多的迹象显示俄罗斯经济陷入全面困境。

俄罗斯央行称，为防止中型银行Trust Bank破产，将向其最多提供300亿卢布(5.4亿美元)，该银行是当前卢布危机的首个牺牲品。政府还宣布对粮食出口征税以保证国内库存。

路透月度调查显示，预计卢布兑美元将从目前报55. 0卢布下降至明年1月底报60.0卢布，明年底将报50.0卢布。此外，俄罗斯国内生产总值(GDP)明年料萎缩3.6%。分析师还预计，俄罗斯央行将在明年第二季开始下调主要利率。

--美国11月成屋销售年率降至六个月来最低，库存跌至八个月低位

全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率为493万户，低于分析师原本预期的520万户。成屋销售年率在之前两个月强劲增长后，11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。报告促使分析师将其第四季GDP增长预估下调至少0.1个百分点，至年率大约2.6%，因经纪佣金下降。

不过，在就业增长更为普遍、薪资增长开始提速的情况下，首次购房者回到市场。首次购房占11月成交量的31%，为2012年以来最高。待售房库存较上年同期下降6.7%，至209万套。以11月的销售速度计算，消化这些库存需要5.1个月，和10月持平。

--IMF称油价跌势将持续，将有助于推动全球经济增长

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德以及大宗商品研究团队主管Rabah Arezki周一在博客撰文表示，油价近期的下滑情况应会持续，可望帮助提振明年全球经济活动0.3-0.7个百分点。“整体而言，我们认为这可以助全球经济一臂之力，”他们在博客中说，并称期货市场显示油价将持续处于较前几年更低的水平。

--日本政府承诺下财年缩减新债发行规模，以控制公共债务

日本政府周一表示，下个财年新发行的公债将比当前财年计划发行额度“稳步减少”，从而控制日益膨胀的公共债务。在向最高经济委员会提交的预算草案纲要中，日本政府承诺“近全力”在下个财年达成将该国基本预算赤字减半的目标。在草案纲要中，政府再次承诺将在2021年3月止的财年前实现基础预算盈余，并表示将在明年夏季前起草具体计划。

该纲要将在年底前由内阁府批准，凸显首相安倍晋三在振兴经济和控制公共债务之间要达成的微妙平衡。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一连涨第四个交易日，道琼工业指数及标普500指数均收在纪录高位。大型科技股涨势抵销了能源股持续走软。主要股指开盘微升，全天走强，并收在接近日高水准。但交投相当清淡，因有许多市场人士去过圣诞节。

道琼工业指数收高154.64点，或0.87%，至17,959.44点；标准普尔500指数上升7.89点，或0.38%，至2,078.54点；Nasdaq指数攀升16.04点，或0.34%，至4,781.42点。

--欧洲股市收高，连续第五个交易日上涨。希腊总理提出愿延揽赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，希腊股市受此消息提振因而上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.44%，报1,367.00点。希腊主要股指ATG指数上涨0.6%。英国富时100指数收升0.48%，收报6,576.74点。法国CAC指数涨0.3%，收报4,254.43点。德国DAX指数收涨0.81%，收报9,865.76点。

汇市:

--美元纽约尾盘上涨，因美国公债收益率上升令美元相对欧元的优势增强，在节前清淡的交投中，欧元兑美元被压回至两年半低点。

欧元兑美元跌穿上周五所创的两年半低点，触及1.2216美元的两年半新低，当日小跌。美元兑日圆持于两周高位120.08日圆附近，当日升0.45%。英镑兑美元跌0.25%，报1.5629美元，英镑兑欧元跌约0.27%，报0.7845英镑。

债市:

--美国中期公债表现不及长债，因投资人为本周稍后的五年期和七年期新债作准备，今日美国财政部标售的270亿美元两年期新债获得稳健需求。中短期公债对升息最为敏感，本周因圣诞节假期，市场流动性预计也 将降低。10年期美债变动不大，收益率报2.164%。

--希腊公债收益率下跌，此前该国总理称如果议会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。

希腊10年期公债收益率跌9个基点至8.33%，之前触及12日低位8.27%，五年期公债收益率下滑25个基点至8.61%。德国10年期公债收益率持平在0.60%。

油市:

--油价重拾跌势，在上日创逾两年来最大单日升幅后回落，此前沙特阿拉伯石油部长称OPEC不管油价跌到多低都不会减产。

美国近月原油合约收低1.87美元，或3.3%，报每桶55.26美元。布兰特原油期货收跌1.27美元，或2%，报每桶60.11美元。

金属市场:

--金价下跌将近2%，白银下跌3%，在假期前的清淡市况中引发自动卖盘，因油价回落向每桶55美元。1924 GMT，现货金下跌1.8%至每盎司1,174.21美元。2月美国期金结算下跌1.4%，报每盎司1,179.80美元。

--铜价下滑，跟随油价回软，且投资人对主要消费国--中国经济成长的忧虑持续，不过对明年供应过剩的预估降温限制了市场跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.7%，报6,355美元。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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