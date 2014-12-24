（更正）《路透早报》--12月24日

（更正：重大数据或新闻中美国GDP一则，有关“GDP同比成长”表述有误，应改成“GDP成长环比年率”）

[今日看点]

经济数据：

--瑞士KOF领先指标

--美国一周初请失业金数据和能源资料协会(EIA)一周石油库存和产出数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布11月政策会议记录(2350)。

--土耳其央行召开货币政策委员会会议

--美国财政部标售七年期公债

[重大数据或新闻]

--美国第三季经济增速为11年来最快，消费者支出上升

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想，之前公布的环比年率为3.9%，分析师原本预期第三季数据上修为4.3%。报告中，美国第三季消费者支出增长3.2%，升速为去年第四季来最快，前值为上升2.2%。企业投资增幅从原先公布的7.1%被上修至8.9%，因企业在设备、知识产权产品和非住宅结构的支出高于之前所想。

第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。不过，第四季经济增长速度可能放缓。美国商务部公布，11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划。

在周二公布的第三份经济报告中，美国商务部表示11月消费者支出较前月增长0.6%，10月为增长0.3%。就业市场迅速增强和汽油价格下跌，提振消费者支出，这应该有助于为美国对受中国和欧洲经济放缓及日本经济衰退冲击提供缓冲。这也确保明年经济有充份动能，促使美联储保持在明年年中升息的轨道之上。

在GDP数据公布后，美股上涨，道指升穿18,000点大关，创下纪录。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币升至八年新高。

--希腊总统选举仍需最后一轮投票，总理希望避免提前大选

希腊总理萨马拉斯周二表示，他希望能够避免明年提前举行大选。此前他提名的总统候选人在议会的第二轮投票中得到更多票数。一如先前预料的那样，希腊议会中支持萨马拉斯提名候选人迪马斯的议员没有达到多数，不过第二轮获得的支持票有所增加，令支持政府的议员在12月29日的最后一轮决定性投票前更加乐观。若他在第三轮投票中不能获得180票，那么就将举行提前大选，并且左翼激进联盟党有可能夺取执政权。该党希望重新协商希腊2,400亿欧元国际救助计划的条款，并取消最近几年实施的撙节政策。

受希腊投票结果影响，希腊公债收益率上升而股市收跌。

--俄罗斯温和版资本管制举措止住卢布跌势，但仍面临降评风险

俄罗斯卢布周二触及两周高点。为了避免1998年金融危机时俄罗斯出现的高通胀和抗议活动再现，当局采取非正式资本管制举措，对卢布形成支撑。

政府对国有出口企业外汇净资产设限；官方和银行消息人士称，俄罗斯央行已派人监督几家大型银行的外汇交易台。分析师称，这些举措实质是比较温和的资本管制，但总统普京要履行承诺，不寻求实行全面管制。

俄总理梅德韦杰夫周二表示，俄罗斯面临陷入深度衰退的风险。债信评级机构标准普尔表示，将俄罗斯主权评等展望调整至负面信贷观察名单，也就是警告可能调降评级。

--英国第三季成长略微放缓，GDP同比增幅下修为2.6%

英国国家统计局周二公布的数据显示，第三季经济复苏再次由家庭支出推动，不过可支配收入以及企业投资增长略低于前值。第三季国内生产总值(GDP)终值较前季增长0.7%，与前值一致，较第二季的增长0.8%略微放缓。第三季GDP终值较上年同期升幅从前值3.0%下修至2.6%，因与前值相比，企业和政府投资减弱，且进口增加。数据显示，消费者开始动用储蓄。第三季扣除税负及通胀影响后的可支配收入较前季减少0.1%，同比仅增1.0%，反映出薪资增速疲弱。这令人担忧经济复苏的可持续性。数据还显示，第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2%。

此外，英国第三季经常账赤字意外高企，为270亿英镑，高于预估的215亿英镑；第三季企业投资终值为较前季下降1.4%，较上年同期增长5.2%。

数据公布后，英镑兑美元周二跌穿1.55美元，为逾一年来首次。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，道琼工业指数首度收高在18,000点上方，标普500指数也创收盘纪录，因此前美国公布意外强劲的经济成长数据。但Nasdaq指数收低，因受生物科技股录得数月最大单日跌幅拖累。在圣诞节假期前市场交投清淡。

道琼工业指数收高64.73点，或0.36%，至18,024.17点；标准普尔500指数上升3.63点，或0.18%，至2,082.17点；Nasdaq指数跌16点，或0.33%，至4,765.42点。

--欧洲股市收高，西班牙央行上调了经济预估，而葡萄牙财赤缩小，扶助整体欧股走强。但希腊股市下滑限制了欧股的升幅，希腊提前大选可能给希腊救助计划带来风险的前景打压了希腊股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,374.80点。今年迄今，该指数上扬了4.4%。不过希腊指标股指ATG表现不及其他欧元区股市，收挫1.7%。英国富时100指数收升0.33%，收报6,598.18点。法国CAC指数涨1.42%，收报4,314.97点。德国DAX指数收涨0.57%，收报9,922.11点。葡萄牙PSI-20股指 上扬1.8%，西班牙IBEX指数也升1%。

汇市:

--美元上涨，因美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修且增幅高过预期，并创下11年来最快增速。尽管美国步步逼近升息，但欧元区和日本料仍还要放宽货币政策，这令美元处于明显的收益率优势，带动美元升至多年高位。

美国GDP数据公布后，美元指数扩大升幅至逾八年最高，纽约尾盘升0.36%，报90.093，为2006年4月来最高。欧元兑美元触及28个月新低1.2164美元，日内跌0.50%。英镑兑美元尾盘报1.5484美元，跌0.65%。美元兑日圆触及两周高位120.82日圆，升0.62%。澳元兑美元创四年半最低的0.8084美元。

债市:

--美国公债收益率上升，此前财政部标售的350亿美元五年期新债需求平平，且美国经济增长数据强于预期，降低公债 买盘且提振股市创新高。五年期公债标售的得标利率为1.739%，较标售前二级市场五年期公债 收益率高大约1个基点。投标倍数为2.39，是年内第二最低。

政府周三将标售290亿美元七年期公债，是本周总计1,040亿美元公债 标售的最后一次公债标售。美国七年期公债价格最新跌16/32，收益率从周一尾盘的1 .98%上升至2.05%。

--希腊公债收益率上涨，因希腊总理萨马拉斯未能在总统选举的第二轮投票中，为他所提名的总统候选人争取到足够当选票数，希腊距离提前进行全国大选又更近了一步。

希腊10年期公债收益率上升20个基点至8.54%，逆转昨日在萨马拉斯提出政治交换之后的跌势。三年期公债收益率上升69个基点至10.34%，显示即使是短天期也很难借到钱。其他欧元区公债收益率在清淡市况中，表现为持平至小幅下滑。指标10年期德国公债收益率下跌一个基点至0.59%。

油市:

--油价一度大涨逾2美元，三日内第二天上涨，因此前数据显示美国经济第三季增幅为11年来最快，巩固了原油需求预期。市场预计上周美国原油库存下降超过200万桶，这对油价也有支撑。

布兰特原油期货收高1.58美元，报每桶61.69美元，结算后升至62.14美元。美国近月原油合约收高1.86美元，报每桶57.12美元，结算后升至57.56美元。

金属市场:

--金价变动不大，在美国公布强劲的经济成长数据提振美元后，金价缩减稍早升幅，预计后市金价易进一步走软，因风险意愿带动股市。

1939 GMT，现货金微升0.02%至每盎司1,174.90美元。日高为1,185美元。2月美国期金结算下跌0.2%，报每盎司1,178美元。

--铜价下滑，延续上日跌势，因美元大涨且对于铜最大消费国中国的需求疑虑挥之不去。美元指数触及近九年高点。且中国人行周一公布的调查显示，认为中国经济第四季正在降温的中国银行人士增加了。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%，收报每吨6,330美元，周一下滑0.7%。

(完) (整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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