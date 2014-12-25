《路透早报》--12月25日

图为11月5日，在圣彼得堡Sberbank银行一家分支机构的自动取款机前，一名男子手里拿着卢布现钞。 REUTERS/Alexander Demianchuk

[今日看点]

经济数据：

--台湾11月M2货币总计数年增率

--日本11月房屋开工

--日本11月全国CPI/所有家庭支出/失业率(2330GMT)

--日本11月工业生产初值/零售销售(2350GMT)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布11月政策会议记录(24日2350GMT)

--日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话

[重大数据或新闻]

--俄罗斯将向主要出口商提供融资，标普准备把俄降至垃圾级

俄罗斯央行周三表示将在明年帮助主要出口商对海外债务进行再融资。由于西方制裁及油价崩跌，预计明年俄罗斯经济形势将是总统普京上任15年以来最为严峻的一年之一。俄央行表示，将出借美元和欧元给那些愿把海外债务作为担保品的大型企业。此举意谓着国家将为企业承担信用风险。

在这项措施出台之前，评级机构标准普尔就已把俄罗斯主权债展望列入“负面信用观察”，预示最快或许在明年1月就将把俄罗斯降至垃圾级，原因是“俄罗斯货币弹性迅速恶化”。标普、穆迪和惠誉目前给俄罗斯的评级都是较垃圾级高出一个级距。俄罗斯财政部表示在向评级机构解释该国的经济情况。

卢布兑美元上周跌至80卢布后，已回升至55左右，不过年内迄今仍下跌约40%。

--美国上周初请失业金人数降至七周低点，凸显经济力道

美国劳工部周三公布，12月20日止的一周，经季节调整的一周初请失业金人数减少9,000人至28万人，为11月1日以来最低，且是连续第四周下降，预估上周初请失业金人数为29万人。分析师表示，劳动市场益发紧俏。失业的情况都属经济稳健成长中正常的摩擦性失业。

数据公布后，美股上涨，道琼工业指数及标普500指数在上日同创纪录收盘高位之后继续向上推进。美国公债收益率上升至两周高位。美元指数下滑。

--日本政府拟推出290亿美元计划提振地方经济

据路透看到的一份计划草案显示，日本准备通过一个290亿美元的刺激计划迅速提振滞后的地方经济，并向低收入家庭提供补贴、优惠购物券和其他举措，为两年来的刺激通胀努力再增添一些力量。草案还敦促日本央行尽快实现2%的通胀率目标，并承诺在明年4月起的下一个财年尽全力将日本基础预算赤字削减一半，以遏制公债债务膨胀的势头。

安倍内阁预计将在周六批准这项规模在3.5万亿日圆的计划。

--英国第三季生产率实现改善，令英国央行松一口气

英国国家统计局(ONS)周三公布，第三季每小时的劳动产出较之前季度增长0.6%，为去年第二季以来首次实现季度增长，也是三年多来的最快增速；第三季每小时劳动产出较上年同期增长0.3%，为2014年首次实现同比增长。

英国工人生产率实现了期待已久的改善，维持利率在历史低位的英国央行因而受到鼓舞。央行预计，随着经济复苏势头增强，生产率将逐步回升，从而缓解潜在的通胀压力。

--中国经济：进一步盘活财政存量资金，金融加力支持企业“走出去”

中国国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。

中国政府网刊登新闻稿引述会议称，在简化审批手续方面，将境外投资外汇管理由事前到有关部门登记，改为汇兑资金时在银行直接办理。取消境内企业、商业银行在境外发行人民币债券的地域限制。

[市场摘要]

周三为欧美圣诞节前的平安夜，多数市场提前收市，所有市场周四将休市一天。

股市:

--美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。今日美国股市因圣诞节前而提前收市。

道琼工业指数收高6.04点，或0.03%，至18,303.21点；标准普尔500指数跌0.29点，或0.01%，至2,081.88点；Nasdaq指数攀升8.05点，或0.17%，至4,773.47点。道指再创收盘纪录。

--欧洲股市在圣诞节假期前交易时间缩短，交投迟滞，但医疗设备生产商Smith & Nephew受并购臆测带动劲升。

Smith & Nephew跳涨7.7%，此前彭博新闻报导美国同业Stryker计划收购该公司，这带动英国富时100指数收高0.2%，报6,609.93点。法国CAC指数收低0.4%，因数据显示法国失业人口再创新高，打压法股。西班牙IBEX股指收平，德国和意大利股市周三休市。

汇市:

--投资人在圣诞节前的淡静交投中缩减美元仓位，将美元从周二美国公布强劲的经济成长数据后所创的近九年高位拉回。美元指数回落0.13%，报89.943，今年美元指数大涨12.3%，势将创近10年最佳年度表现。

欧元兑美元纽约尾盘报1.2195美元。英镑兑美元升0.28%，报1.5563美元，从周二触及的16个月低点反弹。欧元兑英镑跌0.1%，报0.7832英镑。

债市:

--美国长债价格上涨，收益率曲线再次趋平 ，因投资者押注美联储距离升息时间更靠拢一些。公债收益率曲线是六年来最平，两年期公债收益率升至三年半来最高，中短期公债最近几个月中跌势最猛，而30年期公债获得强劲需求，因投资者寻找更高的收益和担心通缩。政府周三标售290亿美元七年期新债，需求平平。

五年期和30年期公债收益率差走平至106个基点，低于今年年初时的大约220个基点。债市周三在1900 GMT收市，周四将休市。

--周三路透欧元债市报导暂停发送。

油市:

--全球油市在清淡交投中再度下跌，继续一周多以来的震荡格局。交易员思索着市场是否已消化了供应益发过剩的题材。

1730 GMT，美国原油近月合约跌1.28美元，结算报每桶55.84美元。近月布兰特原油跌1.45美元至每桶60.24美元，盘中低点为59.37美元。

金属市场:

--金价跌至近三周低点，因美国又公布了强劲的经济数据，巩固了美联储可能较预期时间提前升息的观点。

1754 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,173.66美元。2月美国期金结算下跌0.4%，报每盎司1,173.50美元。

--期铜下跌，因美元上涨、油价下跌和全球最大铜消费国中国需求前景不断减弱，盖过美国经济持续强劲对期铜的支持。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.44%，报每吨6,302美元，本年迄今下跌14%。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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