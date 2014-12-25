《路透早报》--12月26日

[今日看点]

经济数据：

--日本11月工业生产和零售销售/上周资本流动数据(25日2350GMT)

--日本11月加班工资

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行发布最新经济预估

[重大数据或新闻]

--俄罗斯称卢布危机结束，但外汇储备锐减且通胀激升

俄罗斯周四表示卢布危机结束。不过外汇储备锐减而且通胀率升至10%以上，使得正在应对1998年以来最严重经济危机的俄政府面临更多困难。

为阻止卢布跌势并避免通胀率在多年的稳定之后激升，当局已采取数项步骤，包括把利率从10.5%提高至17%、限制粮食出口以及非正式的资本管控。俄罗斯财政部长西卢安诺夫对议会上院表示，“指标利率提高，以稳定外汇市场...我们认为，这个汇市不稳定时期已经结束。卢布正在走强，”他补充称，如果局势保持稳定，央行将会下调利率。

但普京的经济顾问Andrei Belousov周四表示，按同比计算的通胀率为10.4%，月底或将触及11%左右，为2008/09年全球金融危机以来首次超过10%的关键心理关口。俄罗斯央行也表示，截止12月19日该国黄金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。

此外，俄罗斯塔斯社(TASS)周四引述兽医和植物检疫部门(VPSS)主管称，该国粮食出口仍在继续，不过政府实施了一些限制。国际文传电讯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇的话报导称，粮食出口关税将在2015年2月到年中期间实施。

--台湾金管会称大陆研议降低台资QFII资格门槛及投资大陆国债期货

台湾金管会周四表示，两岸证券监管机构已达成共识，将就数项议题进行后续讨论，包括大陆将研议降低台资证券商QFII(合格境外机构投资者)资格门槛，并研究允许QFII投资大陆国债期货。

两岸在北京召开第二次“金证会”，探讨两岸监理合作与金融往来议题。会后双方各有承诺后续研议事项，针对台湾争取台资证券公司申请大陆QFII资格时，所应具备的资产管理规模条件能包括证券公司保管划拨帐户的余额一事，大陆方面表示将进一步研议降低QFII资格门槛，并同时研究允许QFII投资大陆国债期货有关问题。

--台湾金管会称“金银会”达成多项共识，将加速互设机构及业务审批

台湾金管会周四表示，两岸银行监理平台会议“金银会”已达成多项具体共识，包括尽速审批两岸互设分支机构及申办业务申请案、建立两岸金融发展及监理经验的定期交流机制，并拟定两岸银行业危机处理合作方案。

两岸周四在北京召开第四次金银会，就金融业发展现况及两岸金融业互设分支机构情形等进行交流，并就目前审核中的互设营业据点案件及落实ECFA早收清单承诺问题等进行讨论。

[市场摘要]

12月25日(周四)为圣诞节假期，欧美主要金融市场休市。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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