《路透早报》--12月26日

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
[重大数据或新闻]
--周五为圣诞节后首个交易日，但包括欧洲在内的多个市场仍在休市度假，美国政府部门也放假，所有市场交投都极为淡静。美股在清淡交投中创下新高，美元上涨逼近多年高位，美国公债价格从稍早跌势中反弹。
--俄罗斯财政部长西卢安诺夫周五表示，政府重新计算了2015年国家预算，所依据的油价预估为每桶60美元，赤字料相当于GDP的逾3%。如果平均油价为每桶60美元，2015年GDP或会下降4%，预计卢布兑美元在51。他说，如果平均油价为每桶70美元，政府预算将在2017年实现收支平衡。
[市场摘要]:
股市: --美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。主要股指连升第二周，升势带动标普500指数在过去七个交易日内劲升5.9%。周五标普500指数今年第52次创纪录收盘新高，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。道指连升七个交易日，为去年3月来最长升势。
道琼工业指数收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。这是道指和标普500指数在过去10周内第九周收高。
--欧洲股市休市。
汇市: --美元兑日圆和欧元上涨，成交量稀少，许多市场在圣诞节假期后仍然休市。美元兑日圆迫近七年半峰值，兑欧元进一步接近两年半高位，分析师表示，因预期美国经济增长速度够快，可以让美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑在明年年中结束其近零利率政策。美元兑日圆下滑至120.08日圆后，回升0.2%，报120.38日圆，距离EBS交易系统12月7日触及的七年高位121.86日圆不远。欧元兑美元下跌0.4%，报1.2176美元，跌向周二触及的28个月低位1.2165美元，美元指数上升约0.1%，报90.038，周二触及2006年3月来最高的90.159。
债市: --美国公债价格从本周稍早跌势中反弹，交投非常清淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至六年半最平水准。美国五年期公债收益率比可比德债收益率高172个基点，为1999年来最宽收益率差。五年期美债较30年期公债收益率差周五趋平至105个基点。
--欧洲债市休市。
油市: --油价下滑，因美元走强及主要消费国美国供应过剩，盖过了对利比亚产量减少的担忧。近月布兰特原油跌0.79美元至每桶59.45美元，美国原油近月合约跌1.11美元，结算报每桶54.73美元。
金属市场: --金价创两周半最大升幅，圣诞节后市场交投清淡，一度受油价上扬支撑。但之后随着油价转跌，美元指数上扬，金价也回吐了一些升幅。1927GMT，金价大涨1.9%，报每盎司1,195.11美元，创12月9日来最大单日升幅，盘中一度大涨2.1%，至1,199.00美元日高。本周金价势将收平，跌近1美元，今年全年可能出现小幅下滑。2月美国期金结算升1.9%，报每盎司1,195.30美元。
--伦敦金属交易所休市。(完)
(整理/审校 利棣儿/李军/李婷仪)
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