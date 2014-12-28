《路透早报》--12月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港11月出口及进口数字

--瑞银集团(UBS)瑞士11月消费指数(0700)

--意大利12月消费者信心指数(0900)

--美国芝加哥联邦储备银行11月中西部制造业指数(1330)

--美国达拉斯联储12月制造业指数(1530)

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为12月26日下午5:00至12月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--尚未发现失联亚航QZ8501航班上有中国公民--中国外交部

中国外交部发言人华春莹周日下午称，尚未发现失联亚航QZ8501航班上有中国公民。印尼官员稍早称，亚洲航空（AirAsia）从印度尼西亚飞往新加坡载有162人的客机周日失联，之前飞行员因天气恶劣曾要求改变飞行路线。官员称，这架QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与空中交通管制塔台失去联络。

--日本政府批准290亿美元的刺激支出计划，但效果存疑

日本政府周六批准一项规模290亿美元的刺激支出计划，通过补贴、购物券等方式向日本经济成长落后地区和家庭提供帮助，但分析师对此举的刺激效果表示怀疑。日本政府称，预计这项规模3.5万亿日圆(291.2亿美元)的计划会使GDP提高0.7%。考虑到公共财政状况，政府不会为此项计划发行新债，而是依靠此前预算案和税收收入中未动用的资金。

--中国央行明年起将同业存款纳入统计口径，暂无需缴存准--消息

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。路透已就此联络央行，但截至目前尚未获得回应。路透稍早曾分析称，非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

--俄罗斯官员预计2015年经济萎缩4%，通胀率达到两位数

俄罗斯政府官员周五预计，油价下挫将导致2015年经济大幅衰退，通胀率也将达到两位数水准。与此同时，当局加大了救助因卢布危机而受创的首家银行的力度，央行将向银行Trust bank提供逾20亿美元贷款。财长西卢安诺夫表示，如果2015年原油均价保持在每桶60美元，俄经济或将萎缩4%，为2009年首次萎缩。他还称，若明年油价不上涨，预算赤字将超过GDP的3%。西卢安诺夫表示，政府将向第二大银行VTB以及Gazprombank提供额外资本。经济发展部长乌柳卡耶夫预测2015年底通胀率将达到10%。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。主要股指连升第二周，升势带动标普500指数在过去七个交易日内劲升5.9%。周五标普500指数今年第52次创纪录收盘新高，为1995年来之最，并为历史第四佳年份。道指连升七个交易日，为去年3月来最长升势。

道琼工业指数收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。这是道指和标普500指数在过去10周内第九周收高。

--欧洲股市休市。

汇市: --美元兑日圆和欧元上涨，成交量稀少，许多市场在圣诞节假期后仍然休市。美元兑日圆迫近七年半峰值，兑欧元进一步接近两年半高位，分析师表示，因预期美国经济增长速度够快，可以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在明年年中结束其近零利率政策。

美元兑日圆下滑至120.08日圆后，回升0.2%，报120.38日圆，距离EBS交易系统12月7日触及的七年高位121.86日圆不远。欧元兑美元下跌0.4%，报1.2176美元，跌向周二触及的28个月低位1.2165美元。美元指数上升约0.1%，报90.038，周二触及2006年3月来最高的90.159。

债市: --美国公债价格从本周稍早跌势中反弹，交投非常清淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至六年半最平水准。美国五年期公债收益率比可比德债收益率高172个基点，为1999年来最宽收益率差。五年期美债较30年期公债收益率差周五趋平至105个基点。

--欧洲债市休市。

油市: --油价下滑，因美元走强及主要消费国美国供应过剩，盖过了对利比亚产量减少的担忧。近月布兰特原油跌0.79美元至每桶59.45美元，美国原油近月合约跌1.11美元，结算报每桶54.73美元。

金属市场: --金价创两周半最大升幅，圣诞节后市场交投清淡，一度受油价上扬支撑。但之后随着油价转跌，美元指数上扬，金价也回吐了一些升幅。1927GMT，金价大涨1.9%，报每盎司1,195.11美元，创12月9日来最大单日升幅，盘中一度大涨2.1%，至1,199.00美元日高。本周金价势将收平，跌近1美元，今年全年可能出现小幅下滑。2月美国期金结算升1.9%，报每盎司1,195.30美元。

--伦敦金属交易所休市。(完)

(整理 张涛；审校 龚芳)

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