《路透早报》--12月30日

图为12月29日在纽约证交所内拍摄的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国Nationwide的12月房价指数(0700)

--欧元区11月M3货供额(0900)

--意大利12月企业信心指数(0900)

--意大利11月生产者物价指数(PPI)(1100)

--美国12月消费者信心指数(1500)

--美国达拉斯联邦储备银行公布12月服务业前景调查(1530)

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为12月29日下午5:00至12月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊面临提前选举，股市和债市大跌

希腊议会周一否决了总理萨马拉斯提名的总统候选人，下月将提前大选。刚刚摆脱经济危机的希腊，又陷入政治动荡的泥潭。希腊10年期公债收益率(殖利率)飙至15个月新高，股市挫跌。在第三轮投票中，前欧盟执委会成员迪马斯未能获得当选总统所需的180票，从而导致议会解散。萨马拉斯将议会选举日期定在1月25日。希腊主要股指一度重挫11%，随后削减跌幅，希腊公债收益率跳涨到9%以上。主要银行股指数跌逾11%，随后回升。

--韩国11月经季调经常帐盈余升至七个月高位97.3亿美元

韩国央行周二公布数据显示，11月经季节调整后经常帐盈余升至97.3亿美元，为七个月高位；10月修正后为盈余71.7亿美元。这是自4月创下98.1亿美元纪录高位以来的最大盈余。11月出口经季节调整后小增0.8%至496.0亿美元；进口则降1.6%至411.9亿美元。

--俄罗斯前驻OPEC斡旋人称俄可通过减少出口帮助提振油价

俄罗斯前能源部长兼驻石油输出国组织(OPEC)谈判代表Igor Yusufov对路透表示，俄罗斯或可通过小幅下调出口，帮助OPEC提高全球原油价格。Yusufov目前经营着一家能源投资公司，未在政府担任要职。Yusufov提到，他预期油价不会进一步下跌，2015年将停留在每桶60-80美元区间。

--中国预计今年吸收外资约1,200亿美元，双向投资首次平衡--商务部

中国商务部外资司司长唐文弘周一称，中国对外投资规模持续快速上升，即将迎来双向投资首次平衡，并有超过利用外资的趋势，预计2014年全年中国吸收外资达1,200亿美元左右。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周一在淡静交投中几收平盘，标普500指数再创新高，但能源价格稍早的升势减弱后，股市涨幅受限。道琼工业指数收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数微升0.05点，至4,806.91点。

--欧洲股市涨跌互见，希腊股市重挫殃及其他南欧股市，因此前希腊议会否决了政府提名的总统候选人，希腊将提前举行大选，这可能影响该国的救助计划。泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数升0.15%，报1,376.94点。希腊ATG股指一度暴跌11%，最终收挫3.9%。德国DAX指数升0.05%，报9,927.13点；法国CAC-40指数上扬0.51%，报4,317.93点；英国富时100指数升0.36%，报6,633.51点。

汇市: --美元兑欧元触及约29个月新高，因交易商预计美国将收紧货币政策，同其他国家的货币政策前景迥异，美元没有理由停止今年的升势。欧元兑美元跌至1.2142美元，为约29个月来最低。美元兑欧元稍早下滑，因在希腊未能选出新总统后，交易商对欧元空头仓位获利了结。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.2%，报1.2151美元；美元兑日圆升0.22%，报120.67日圆；美元兑瑞郎升0.21%，报0.9898瑞郎，盘中触及29个月高位0.9907。美元指数尾盘升0.20%，报90.21，盘中创约九年新高90.265。

债市: --美国公债价格上涨，希腊议会拒绝通过总理提名的总统候选人之后，美债出现避险买盘。指标10年期美国公债价格上涨11/32，收益率报在2.209% ，较上周五跌4个基点。五年期和30年期美债收益率之差报106.5个基点 ，高于上周五的105.5个基点。分析师认为美债收益率曲线将在2015年再次出现最近这种趋平的情况。

--希腊公债收益率飙升，此前希腊未能选出新总统，为希腊提早在明年大选铺路。希腊10年期公债收益率急升120个基点，至9.73%，为逾一年来最高。希腊三年期公债收益率大涨205个基点至12.30%，为在金融市场难以为继的借贷水平。短期希腊公债收益率高于长债，显示投资者担心希腊违约。

在希腊议会投票后，意大利和西班牙10年期公债收益率分别触及2.03%和1.73%高位，10年期德债收益率跌至纪录低位0.546%。荷兰、法国、奥地利、芬兰和爱尔兰公债收益率也触及纪录低位。

油市: --原油价格下挫，全球级指标原油在早盘的升势消失，结算时下跌逾1美元，且价格下跌至2009年5月来最低位。利比亚石油基础设施进一步受到损坏的消息引发油价早盘上涨，但升势迅速消散，因市场普遍担心全球供应过剩。

布兰特原油结算下跌1.57美元，报每桶57.88美元。美国原油结算跌1.12美元，报每桶53.61美元。

金属市场:

--金价下滑，银价也走软，因美元强劲及技术信号利空，抵消了希腊提前举行大选的不确定性。1909GMT，现货金跌1.1%，报1,181.16美元。2月美国期金结算价跌13.40美元，报每盎司1,181.90美元。

现货银大跌1.7%，报15.74美元，在跌穿16美元支撑位后扩大跌幅。现货铂金跌1.2%，报每盎司1,196.75美元。现货钯金下滑0.9%，报每盎司807.00美元。

--期铜下跌，触及四年半低位，因在持续担心美元走强和全球最大铜消费国中国经济增长放缓之际，投资者在年底前锁定利润。伦敦金属交易所(LME)三个期铜盘中触及2010年6月10日来最低的6,230美元，收跌0.2%，报每吨6,290美元。

期锡收涨1%，报每吨19,250美元。期铝收盘时未成交，最后一笔买单报在每吨1,859美元，下跌0.1%。期铅下跌1.7%，结算报1,832美元，稍早触及2012年8月来最低的1,834美元。期锌下跌0.6%，结算报2,142美元。期镍收低1.9%，报15,050美元。(完)

(整理 张涛；审校 龚芳)

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