《路透早报》--12月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值

--香港11月M3货币供应

--澳洲11月民间部门信贷

--美国12月27日当周初请失业金人数、12月芝加哥PMI、12月成屋待完成销售指数

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为12月30日下午5:00至12月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月消费者信心指数上升至92.6

经济谘商会周二公布12月美国消费者信心指数上升，就业前景好转促使信心现况指数升至2008年2月来最高。12月消费者信心指数攀升至92.6，11月消费者信心指数上修为91.0。路透调查预估12月消费者信心指数为93.0。

--美国10月房价涨势进一步放缓，但优于预期

调查显示美国10月独栋房价上升速度放缓，但优于预期，且有迹象显示一些城市房价在年底升势再度加速。标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于10月同比上涨4.5%，增幅为2012年10月来最小。路透调查分析师的预估为增长4.4%。20个大都会地区房价指数经季节调整后较上月上涨0.8%，路透调查分析师预估为上涨0.4%。

--欧元区11月放贷进一步萎缩

欧洲央行公布，欧元区11月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。欧元区11月M3货供额年率为增长3.1%，路透调查预估为增长2.6%。9-11月M3移动平均为成长2.7%，8-10月移动平均成长2.3%。11月对民间部门贷款较上年同期减少0.9%，路透调查预估为减少1.0%。

--美国发布关于可以出口何种原油的首份指南 美国奥巴马政府采取了外界期待已久的两项步骤，可能提高经过加工的轻质原油的出口数量。根据实施了40年的原油出口禁令，经过加工的轻质原油是可以出口的。这是美国政府首次试图澄清困扰能源市场一年多的一个问题。该指南还允许“某些”企业出口经过加工的轻质原油--凝析油，但未透露具体批准了哪些企业的申请。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周二下跌，投资者获利了结，令三大股指从纪录高位回落，年终保持小幅变动和成交量低的趋势。标普10大类股全军覆没，今年表现最好的公用事业股重挫2.1%。道琼工业指数收低55.16点，或0.31%，至17,983.07点；标准普尔500指数下跌10.22点，或0.49%，至2,080.35点；Nasdaq指数微跌29.47点，或0.61%，至4,777.44点。

--欧洲股市收低，今日是本年最后的一个完整交易日。布兰特原油触及五年半低位，拖累能源股下跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1%，收报1,362.85点。但该指数本年迄今上升约4%。德国DAX指数提早收市，下跌1.22%，收报9,805.55点。其他大部份欧洲股市将在周三结束今年交易，泛欧市场将在周五恢复交易。英国富时100指数下跌1.3%，报6,547.00点。法国CAC指数下挫1.68%，收报4,245.54点。

汇市: --美元兑日圆触及一周半低点，交易商对近期创下多年高位的美元获利了结。市场对欧洲央行可能在1月22日政策会议上宣布购买公债的预期升温。在新年假期前，交投清淡。日本市场周三至周五休市，下周一恢复交易。美元兑日圆纽约尾盘跌0.94%，报119.54日圆。欧元兑美元持平，报1.2151美元。美元兑瑞郎跌0.06%，报0.9893瑞郎。美元指数跌0.22%，报89.989。英镑兑美元升0.27%，报1.5553美元。

债市: --美国公债价格上涨，因股市走软，且希腊在欧元区的前景不明朗令投资人保持谨慎基调。指标10年期公债价格升5/32，收益率报2.19%。市场下一焦点将是1月7日美联储发布本月稍早举行的货币政策会议记录。

--德国公债收益率触及纪录新低，并以六年内最大年度下滑结束了2014年，欧洲央行料将出台更多宽松货币举措的预期心理，提振了德债意外的涨势。意大利10年期公债收益率首度跌破1.90%，西班牙10年期公债交投在1.60%下方。

油市: --原油期货微幅收涨，美元走弱带来一些提振。布兰特原油结算上涨0.02美元，报每桶57.90美元。美国原油结算上涨0.51美元，报每桶54.12美元。

金属市场: --金价上涨2%，白银跳涨逾4%，因美元下跌且股市疲软，而西方国家与俄罗斯之间关系紧绷的疑虑，也帮助推升金价升破关键技术水平。现货金1915GMT时，报在1,200.20美元，上涨1.5%。美国期金2月合约结算每盎司上涨18.50美元，或1.6%，报在1,200.40美元。

白银上涨2.9%，报每盎司16.21美元，盘中一度涨4.4%至16.45美元的高点。现货铂金上涨1.9%，至每盎司1,215.24美元。现货钯金跌0.7%至800.30美元。

-- 铜价上涨，投资人因年底结清帐目而回补空仓。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.56%，收在每吨6,325美元。铜价今年仍势将下跌约14%。

期铝最后一笔买单报在每吨1,857美元，下跌0.11%。期铅收高3%，在震荡交投中收报1,887美元。期锌收高2.05%，报每吨2,186美元，期镍收高0.17%，报15,075美元。期锡收涨0.62%，报19,370美元。

(完) (整理 张涛；审校 龚芳)

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