《路透早报》--1月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--(0000)韩国汇丰/Markit 12月制造业采购经理人指数(PMI)

--(0845)意大利Markit/ADACI 12月制造业PMI

--(0850)法国Markit 12月制造业PMI

--(0855)德国Markit/BME 12月制造业PMI

--(0900)欧元区Markit 12月制造业PMI终值

--(0928)英国Markit/CIPS 12月制造业PMI

--(0930)英国11月消费者信贷

--(1430)加拿大RBC 12月制造业PMI

--(1445)美国Markit 12月制造业PMI终值

--(1500)美国11月建筑支出

--(1500)美国供应管理协会(ISM)12月制造业PMI

以下为1月1日上午7:00至1月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国12月制造业PMI创18个月低点，非制造业PMI则连升两个月

受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，制造业虽仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。

--美国上周初请失业金人数上升，但劳动市场仍在走强

美国劳工部周三公布，截至12月27日当周，经季节调整的初请失业金人数增加1.7万人至29.8万人。但更能反映劳动市场趋势的初请失业金人数四周均值上周仅上升250人，至29.075万人，连续第16周低于30万。周三公布的其它数据显示，中西部地区制造业活动在12月降温，11月成屋待完成销售数据略有反弹，但这些都不足以改变2014年美国经济稳健收官的看法。

--美联储预测模型显示应立即升息--费城联储总裁

即将退休的费城联邦储备银行总裁普洛瑟撰文称，美联储开发的一个预测工具显示，美国应立即升息以跟上经济改善的步伐。他与费城联储研究部门主管Michael Dotsey合作撰写的报告称，模型显示应在2014年第四季度把接近于零的利率上调至0.5%，并在2015年第二季上调至1.1%。Dotsey有望在普洛瑟3月1日退休之后接任其职位。

--德拉吉称欧洲央行难以稳定物价的风险要高于半年前--报载

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。他表示，欧元区的复苏“脆弱且不平衡”。

--日本央行总裁称再度放松政策时，仍有许多工具可用--报载

日本央行总裁黑田东彦表示，央行若决定再度放松货币政策，还有很多工具可用，其并强调央行在下个财年实现通胀率目标的决心。黑田东彦在日本每日新闻周四刊登的专访中称，“有许多调整货币政策的途径”，并重申日本央行准备在必要时再次扩大刺激举措，以实现2%的通胀率目标。

--俄罗斯加强扶助战略性银行与企业，抵御经济危机

俄罗斯周三宣布对亚马尔(Yamal)液化天然气项目提供国家援助。由于西方制裁导致经济危机加剧，俄罗斯致力于向战略性企业提供支持，同时增强公众对银行系统的信心。俄政府表示已拨款1,500亿卢布(25亿美元)，用于支援亚马尔项目。包括这项援助在内，过去几天以来政府承诺向企业提供的金援总额已经超过50亿美元。此外，俄罗斯还宣布向国家铁路以及两家银行提供支持。西方和中国企业亦有参与亚马尔项目。

--韩国12月出口较上年同期增长3.7%，远超预期

韩国产业通商资源部周四公布12月出口较上年同期增长3.7%，远高于分析师预期的0.8%。当月进口同比下降0.9%，分析师预期为下降3.7%。12月贸易顺差为58亿美元。2014年出口增长2.4%，进口上升2.0%。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周四休市。周三因油价持续弱势而下跌，但标普500指数连续第三年录得双位数百分比升幅。道指2014年全年上涨7.5%，为连续第六年上涨。NASDAQ指数劲升13.4%。

--欧洲股市周四休市。周三反弹收高，2014年全年累计上升3.9%。

汇市: --周四休市。美元兑一篮子主要货币2014年录得约13%涨幅，年度表现为1997年来最为强劲。

债市: --美国债市周四休市。2014年是2011年以来表现最佳的一年。根据巴克莱以周二收盘价计算，2014年美债回报率为4.95%，长债回报率更达惊人的27.23%。

--欧元债市周四休市。

油市: --周四休市。原油期货周三挫至五年半低点，年度跌幅创史上第二大，全球供应过剩令油价自6月以来暴跌一半。

金属市场: --黄金市场周四休市。周三1939GMT，现货金下跌1.5%，报1,182.30美元。2月期金结算价跌1.4%，报1,184.10美元，今年跌1.5%。

--伦敦金属交易所(LME)周四休市。期铜在2014年大跌14%， 创三年最大年度跌幅，因投资人担心明年供应过剩，且中国经济进一步放缓。(完)

(整理 张涛；审校 龚芳)

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