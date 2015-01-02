《路透早报》--1月2日

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--(0000)韩国汇丰/Markit 12月制造业采购经理人指数(PMI)
--(0845)意大利Markit/ADACI 12月制造业PMI
--(0850)法国Markit 12月制造业PMI
--(0855)德国Markit/BME 12月制造业PMI
--(0900)欧元区Markit 12月制造业PMI终值
--(0928)英国Markit/CIPS 12月制造业PMI
--(0930)英国11月消费者信贷
--(1430)加拿大RBC 12月制造业PMI
--(1445)美国Markit 12月制造业PMI终值
--(1500)美国11月建筑支出
--(1500)美国供应管理协会(ISM)12月制造业PMI
以下为1月1日上午7:00至1月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--中国12月制造业PMI创18个月低点，非制造业PMI则连升两个月
受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，制造业虽仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。
--美国上周初请失业金人数上升，但劳动市场仍在走强
美国劳工部周三公布，截至12月27日当周，经季节调整的初请失业金人数增加1.7万人至29.8万人。但更能反映劳动市场趋势的初请失业金人数四周均值上周仅上升250人，至29.075万人，连续第16周低于30万。周三公布的其它数据显示，中西部地区制造业活动在12月降温，11月成屋待完成销售数据略有反弹，但这些都不足以改变2014年美国经济稳健收官的看法。
--美联储预测模型显示应立即升息--费城联储总裁
即将退休的费城联邦储备银行总裁普洛瑟撰文称，美联储开发的一个预测工具显示，美国应立即升息以跟上经济改善的步伐。他与费城联储研究部门主管Michael Dotsey合作撰写的报告称，模型显示应在2014年第四季度把接近于零的利率上调至0.5%，并在2015年第二季上调至1.1%。Dotsey有望在普洛瑟3月1日退休之后接任其职位。
--德拉吉称欧洲央行难以稳定物价的风险要高于半年前--报载
欧洲央行总裁德拉吉表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。他表示，欧元区的复苏“脆弱且不平衡”。
--日本央行总裁称再度放松政策时，仍有许多工具可用--报载
日本央行总裁黑田东彦表示，央行若决定再度放松货币政策，还有很多工具可用，其并强调央行在下个财年实现通胀率目标的决心。黑田东彦在日本每日新闻周四刊登的专访中称，“有许多调整货币政策的途径”，并重申日本央行准备在必要时再次扩大刺激举措，以实现2%的通胀率目标。
--俄罗斯加强扶助战略性银行与企业，抵御经济危机
俄罗斯周三宣布对亚马尔(Yamal)液化天然气项目提供国家援助。由于西方制裁导致经济危机加剧，俄罗斯致力于向战略性企业提供支持，同时增强公众对银行系统的信心。俄政府表示已拨款1,500亿卢布(25亿美元)，用于支援亚马尔项目。包括这项援助在内，过去几天以来政府承诺向企业提供的金援总额已经超过50亿美元。此外，俄罗斯还宣布向国家铁路以及两家银行提供支持。西方和中国企业亦有参与亚马尔项目。
--韩国12月出口较上年同期增长3.7%，远超预期
韩国产业通商资源部周四公布12月出口较上年同期增长3.7%，远高于分析师预期的0.8%。当月进口同比下降0.9%，分析师预期为下降3.7%。12月贸易顺差为58亿美元。2014年出口增长2.4%，进口上升2.0%。
[市场摘要]:
股市: --美国股市周四休市。周三因油价持续弱势而下跌，但标普500指数连续第三年录得双位数百分比升幅。道指2014年全年上涨7.5%，为连续第六年上涨。NASDAQ指数劲升13.4%。
--欧洲股市周四休市。周三反弹收高，2014年全年累计上升3.9%。
汇市: --周四休市。美元兑一篮子主要货币2014年录得约13%涨幅，年度表现为1997年来最为强劲。
债市: --美国债市周四休市。2014年是2011年以来表现最佳的一年。根据巴克莱以周二收盘价计算，2014年美债回报率为4.95%，长债回报率更达惊人的27.23%。
--欧元债市周四休市。
油市: --周四休市。原油期货周三挫至五年半低点，年度跌幅创史上第二大，全球供应过剩令油价自6月以来暴跌一半。
金属市场: --黄金市场周四休市。周三1939GMT，现货金下跌1.5%，报1,182.30美元。2月期金结算价跌1.4%，报1,184.10美元，今年跌1.5%。
--伦敦金属交易所(LME)周四休市。期铜在2014年大跌14%， 创三年最大年度跌幅，因投资人担心明年供应过剩，且中国经济进一步放缓。(完)
(整理 张涛；审校 龚芳)
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路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
美国商务部长罗斯表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。上述协议是继“习特会”之后于上月开始的美中贸易谈判所取得的首批实质性成果。罗斯对记者表示，双方同意中国最晚于7月16日开始允许进口美国牛肉。美国也将遵守同样的截止期限，签署一份拟议规定，允许中国熟制禽肉进入美国市场。美国还暗示希望增加天然气出口，称中国可与美国供应商就包括长期合约在内的任何形式合约进行协商。这些新协议具体可在多大程度上扩大两国贸易尚不明朗。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，远高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%，创下九个月新低。