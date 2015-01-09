《路透早报》--1月10日

图为在圣彼得堡百元面值美钞和10卢布面值的硬币。 REUTERS/Alexander Demianchuk

[重大数据或新闻]

--美国12月就业数据有好有坏，就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。劳工部周五公布，12月美国非农就业岗位增加25.2万个，11月上修为增加35.3万个。失业率下降0.2个百分点，至5.6%，部分因就业参与率降低。12月平均时薪减少0.05美元，几乎抹去11月的全部涨幅，使总体强劲的数据有所失色。

数据预示美国联邦储备委员会(FED/美联储)在升息问题上可以保持耐心。就业数据公布后，投资人对近几周美元的强劲升势获利了结，导致美元周五下跌，但美国公债价格攀升且美股下跌，因投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少和油价续挫。

* 就业数据发布后，路透调查访查20家美国一级交易商，其中13家预计美联储将在2015年6月前上调联邦基金利率。19家受访的美国一级交易商中，16家预计美联储2015年至少升息两次。一级交易商对联邦基金目标水平的预估中值为2015年底为1%，明年底为2.5%。16家受访的美国一级交易商中，12家预计仅油价下跌这一个因素不会阻止美联储升息。

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国就业市场正在取得“很好、很好的进展”，不过他表示，在通胀率仍很低的情况下，美联储在明年以前都不应该加息。

* 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特接受彭博访问时表示，美国就业报告没有改变应在今年年中或之后升息的假设。

* 波士顿联储总裁罗森格伦称，美联储的耐心不仅是在首次升息时间上，后续升息也是如此。

--欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中既涉及买入公债，也包括在欧元区内分担风险，以便回应德国的不安，并将之与各国央行的公债购买分隔开来。知情人士称，这种购买选项，即量化宽松(QE)，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

--惠誉将俄罗斯评等调降至BBB-，展望为负面。俄罗斯的长期发行人违约评等展望为负面；该国的评级上限从BBB调降至BBB-。惠誉称，自2014年中油价和卢布汇价大幅下滑以来，俄罗斯的经济前景已严重恶化。现预计俄罗斯经济2015年将萎缩4%。

* 标准普尔确认德国'AAA/A-1+'评等，展望为稳定。标普指出，德国经济非常多元化，且有很强的竞争力，有能力应对重大经济和金融冲击。

* 惠誉确认荷兰评等为AAA，展望为稳定。

--中国国家外汇管理局周五称，2015年要加快推进资本项目可兑换，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。

--周五欧美公布其他重要的经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国11月趸售库存较前月增长0.8%，为2014年4月以来最大增幅，预估为上升0.3%，10月修正后为增长0.6%，前值为增长0.4%。

* 加拿大统计局公布数据显示，12月就业岗位减少4,300个，全职就业岗位增加数不及兼职岗位减少数。12月失业率持平于11月的6.6%。

* 英国国家统计局公布贸易数据，英国11月全球商品贸易逆差88.48亿英镑，为2014年3月以来最低(路透调查预估为逆差94亿英镑)；10月修正为逆差98.42亿英镑。

* 英国国家统计局称，11月工业生产较前月下降0.1%(预估为上升0.2%)，较上年同期增加1.1%(预估为增长1.6%)。11月制造业产出较前月增长0.7%，为2014年4月以来最大增幅，较上年同期上升2.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在两日上涨后周五收低，因美国就业报告为经济带来好坏不一的讯息，金融股领跌。三大股指本周均小幅下跌，又跌回到去年收盘水准之下。道琼工业指数收跌170.50点，或0.95%，至17,737.37点；标准500指数下滑17.33点，或0.84%，收报2,044.81点；Nasdaq指数收低32.12点，或0.68%，收报4,704.07点。本周，道指下跌0.5%，标准普尔500指数下滑0.6%，NASDAQ指数跌0.5%。下周开始，标普500指数成份股企业将陆续公布第四季业绩。

--欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌，因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团宣布增资和降低股息，周五领跌银行股。美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在尾盘下跌，收低1.7%，报1,345.60点。英国富时100指数收跌1.05%，报6,501.14点；德国DAX指数下跌1.92%，收报9,648.50点；法国CAC 40指数下滑1.9%，收报4,179.07点。

汇市: --美元下滑，投资人对近几周美元的强劲升势获利了结，尽管美国就业数据稳健，令美联储今年稍后开始升息的可能性增加。纽约尾盘在电子交易平台(EBS)下挫0.87%，报118.605日圆，本周收低，在过去三周内首见。欧元兑美元从周四触及的九年低点1.17540美元反弹，尾盘升0.43%，报1.18405美元，为六个交易日内首次上涨，但却连跌第四周。

债市: --美国公债价格攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。美国公债也受到美股下挫带动。30年期公债尾盘升29/32，收益率报2.5514%，指标10年期公债涨14/32，收益率跌穿2%，报1.961%，较短期公债价格也上涨。

--欧元区二线公债收益率上扬，因一路透报导引发市场担忧，欧洲央行未来可能推出的购债举措可能不会是投资者预期的无限量印钞机制。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上扬多至6个基点，分别报1.89%，1.75%和2.67%，表现不及可比德债。10年期德债收益率回落3个基点，报0.48%。因时薪回落令强于预期的美国12月非农就业数据失色，暗示美联储升息的时间可能推迟。

油市: --全球原油价格重拾跌势，布兰特和美国原油触及2009年4月来最低，连续第七周下跌，但在报告显示美国油井钻机数目骤降后，油价缩减跌幅。布兰特原油下跌0.85美元，结算价报每桶50.11美元，稍早跌至48.90低位。美国原油下跌0.43美元，结算价报每桶48.36美元，稍早下跌至47.16美元。本周，布兰特原油下滑11%，美国原油跌8%。

金属市场: --金价上涨，因在美国就业报告好于预期后，美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升，因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。美国就业数据公布后，现货金升至每盎司1,221.30美元日内高位，在1935 GMT，上涨0.8%，报每盎司1,218.40美元。美国2月期金升0.6%，收报每盎司1,216.10美元。黄金本周上涨2.5%。

现货银涨0.5%，报每盎司16.39美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,224.75美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司799.97美元。

--伦敦期铜下滑至四年半新低，因库存上升使人担心供应过剩，但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望，限制了铜价跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至2010年6月来最低的6,073.50美元，之后微幅反弹，收报每吨6,801美元，下跌0.4%。本周将下滑超过2%，势将创11月底来最大周度跌幅。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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