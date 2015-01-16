《路透早报》--1月16日

图为不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据：

--德国12月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值

--法国11月年内迄今预算

--瑞士11月零售销售

--欧元区12月HICP终值

--美国12月CPI、12月工业生产、1月路透/密西根大学消费者信心指数初值、12月克利夫兰联邦储备银行CPI、11月整体净资本流动

重大经济事件及官员讲话：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话，题为“目标导向的货币政策报告”(1350GMT)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个会议上致开幕辞(1600GMT)

--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表演说“释放全球成长力”，聚焦世界经济的结构性转变，实体经济与金融业和政策之间进行互动以促进成长(1715GMT)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1810GMT)。

--欧洲央行管理委员会委员科斯塔在一项以经济调整为主题的会议中发表演说。

--高盛将公布业绩

以下为1月15日下午5:00至1月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--瑞士央行突弃瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场

瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。此举引发了市场对于出口型瑞士经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨，股市下挫。在取消汇价上限后，瑞士央行寻求通过降低指标利率来阻止资金流入瑞郎，将目前已然为负的指标利率再下调0.5个百分点至负0.75%。瑞士央行总裁乔丹表示，取消瑞郎汇价上限并非是“恐慌性反应”，而是因为该政策不具有持续性。

瑞士央行立场突变，推动瑞郎兑欧元几分钟内就跳涨近30%。瑞士股市大跌逾10%，银行股是重灾区。

--美国12月PPI录得逾三年来最大降幅，提醒美联储要三思而行

在目前基础通胀压力温和的情况下，美国12月生产者物价因能源成本骤降而录得逾三年来最大降幅。在美联储考虑下一步货币政策行动之时，该数据提醒其要三思而行。另一项数据显示，美国上周初请失业金人口增至四个月高位。不过，这并未改变就业市场状况逐步改善的大趋势，因在每年的这个时候，对数据进行季节性调整的难度较大。

数据公布后，美国公债价格上扬，指标10年期公债收益率跌至20个月低位。美元兑欧元走强。美国股市小幅走低。

--OPEC月报：市场份额将下降，即便油价下跌放缓页岩油开采

石油输出国组织(OPEC)表示，油价下滑正开始放缓美国的原油产量增速，不过这将不会阻止2015年市场对该组织原油的需求降至10年最低。OPEC在月报中预计，2015年市场对其原油的日需求将降至2,878万桶，将创下2004年以来的最低。OPEC还下调了非OPEC国家的供给成长预估。

--全球经济前景黯淡，尽管油价急剧下跌--IMF总裁

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告，原油价格急剧下跌和美国经济较为强劲，可能不足以改善今年的全球经济成长前景。拉加德表示，虽然原油价格下跌将有利于全球消费者，但在投资与消费疲弱的普遍趋势下，主要经济体中可能只有美国一枝独秀。IMF定于下周发表全球经济成长预测。

--德国2014年经济增长1.5%符合预期，为三年来最强劲表现

德国统计局公布，2014年国内生产总值(GDP)初值增长1.5%，创三年来最强劲增速。2014年开局强劲，但第二季萎缩，第三季仅勉强实现增长。第四季较前季成长约0.25%。

--企业财报：

* 美国晶片巨擘英特尔公布的第一季营收和毛利润率预估令投资者失望，股价在周四盘后下跌约2%。

* 美国以资产计第二大银行--美国银行季度获利下滑14%，因固定收益交易和抵押贷款银行业务营收下滑。股价收盘重挫5.2%，报15.20美元，拖累大盘。

* 花旗第四季勉强实现盈利，因计入了35亿美元法律诉讼和解和业务重组支出。股价收盘跌3.7%，报47.23美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四连跌第五日，因银行业绩令人失望，且投资者担心全球经济疲弱可能对美国企业获利带来影响。标普500指数收在120日移动均线以下，且在一个月以来首次收在2,000点下方，这是一道重要的心理支持位，显示该指数后市可能进一步下跌。

道琼工业指数收跌106.38点，或0.61%，至17,320.71点；标准普尔500指数收挫18.60点，或0.92%，至1,992.67点；Nasdaq指数回落68.498点，或1.48%，收报4,570.824点。

--瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限后，股市急剧波动，瑞士股市狂跌约9%，创至少25年来最大单日百分比跌幅，一名交易商形容瑞士央行的决定是一场市场“大屠杀”。不过，其他主要欧洲股指上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨2.9%，报1,393.41点。英国富时100指数劲升1.73%，收报6,498.78点。德国DAX指数上扬2.2%，收报10,032.61点；法国CAC 40指数劲涨2.37%，收报4,323.20点。

汇市:

--瑞郎兑美元一度飙升近28%。瑞士央行意外取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限1.20，令汇市哗然，重创原本作空瑞郎的交易商。欧元兑瑞郎一度暴跌30%，至0.8500瑞郎的纪录低点，之后反弹。美元兑瑞郎挫至2011年来最低的0.736瑞郎后缩减跌幅。对欧元的忧虑扩大，拖累欧元兑美元跌至11年新低。瑞郎今日波幅创1970年代多数主要货币实行自由浮动机制以来单日最大。

美元兑瑞郎纽约尾盘暴跌14.6%，报0.86970瑞郎。欧元兑瑞郎崩跌15.9%，报1.01060瑞郎。欧元兑美元尾盘跌1.4%，报1.16190美元。美元指数尾盘升0.14%，报92.286，稍早升至2003年11月来最高。

债市:

--美国30年期公债收益率连续第二日触及纪录低位，瑞士央行意外降息并放弃了瑞郎/欧元汇率上限，引发市场对较高收益的美国公债的需求。

30年期公债收益率跌至纪录低位2.375%，尾盘反弹至2.382%，较周三尾盘下挫7个基点。指标10年期公债收益率触及20个月新低1.735%，尾盘报1.741%，较周三尾盘跌9个基点。

--法国和比利时公债表现不及其他欧元区公债。瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，意味该央行买入欧元计价公债的规模将下降。从短期至七年期的瑞士公债收益率在负值区域内进一步下降，因瑞士央行也表示，央行将向银行的瑞郎存款收费。

10年期比利时/德债收益率差升至逾20个基点，脱离七年低位18个基点。10年期法国/德债收益率差从五年低位22个基点反弹。10年期意大利公债收益率小跌，报1.74%，略高于周三所及的纪录低位1.71%。

油市:

--原油价格下滑，因美元上涨和预期需求不断下降，令油价周三大涨可能是在七个月连跌后触底的希望破灭。今日交投震荡，美国原油价格早盘短暂高过布兰特原油。布兰特原油结算价报每桶47.67美元，下跌1.02美元。美国原油结算价报每桶46.25美元，下挫2.23美元。

金属市场:

--金价一度攀升3%，至四个月高位，因瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限，引发全球股市和公债大幅震荡。现货金盘中上扬多达3%，至9月8日以来最高1,266.11美元。1942GMT，劲扬2.3%，报每盎司1,258.21美元。美国2月期金攀升2.5%，收报每盎司1,264.80美元。欧元计价黄金盘中升至每盎司1,093.55欧元，此为2013年5月以来最高。

--伦敦期铜攀升，因为出现低接买盘、空头回补和消费者对冲。上日期铜创逾三年来最大单日跌幅，但预料后市将进一步下跌。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.7%，至每吨5,640美元。周三重挫5.3%，为2011年10月来最大单日跌幅。(完)

(整理 杜明霞；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。