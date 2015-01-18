《路透早报》--1月19日

《路透早报》--5月2日
美国总统特朗普为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件；“显然现在还不具备这些条件”。
[今日看点]
经济数据：
--香港公布10-12月失业率
--澳洲12月新车销售
--日本11月工业生产和产能利用率修正值
--日本12月消费者信心指数
--瑞士12月生产者/进口物价
--欧元区11月经常帐
--日本1月路透短观制造业景气判断指数
重大经济事件及官员讲话：
--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。
--英国央行前总裁金恩将在伦敦政经学院讲话，主题为央行业务(1830GMT)
--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)
以下为1月16日下午5:00至1月19日早上7:00重大新闻与市场摘要
[重大数据或新闻]
--美国消费者物价录得六年来最大降幅，但消费者信心升至11年最高
美国12月消费者物价录得六年来最大月度跌幅，而一项衡量基本通胀的指标持平，这可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在升息时更加谨慎。尽管通胀数据疲弱，但周五公布的其他数据显示，美国经济增长势头仍然稳健，上月制造业产出增长，1月消费者信心触及11年最高水平。
* 美国劳工部周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，为2008年12月以来最大月度降幅。11月下降0.3%。
* 汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值升98.2，为11年来最高，因就业和薪资增长，及汽油价格急跌提振消费者支出。
* 美联储公布的数据显示，美国12月制造业产出较前月增长0.3%，连续第四个月增长。美国12月工业生产较前月下降0.1%(预估为持平)。
--美联储官员称低通胀并不妨碍升息
旧金山联储总裁威廉姆斯称，美联储仍在今年年中可能升息的轨道之上。他表示，美公债收益率走低与“美国经济及联储无关”，主要是因全球成长疲弱。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周五表示，“有时必须要让数据说话，”并用刺激措施，而不是收紧政策，来应对过低的通胀率。但圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥一活动上表达了相反的看法，他说，虽然通胀较低，但没有低到需要维持零利率的地步。
--瑞士央行总裁乔丹称市场对央行放弃瑞郎/欧元上限反应过度
瑞士央行总裁乔丹周五在接受瑞士日报和新苏黎世报访问时称，市场对央行放弃瑞郎/欧元上限的反应过度他还表示，之前已经意识到此举可能对造成重大影响，且市场可能需要一段时间才能找到平衡点。
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，在市场预期欧洲央行将采取实际行动之时，瑞士央行的立场就变得不那么站得住脚了。他说，瑞士央行对瑞士经济有着最美好的愿望，但缺乏以数据为依据的方式来与市场沟通其撤走汇率限制的方式。另外他表示，瑞士央行举措引发的汇市波动对美国经济没有直接影响。业内消息人士称，英国巴克莱银行在周四瑞郎的异常波动中损失“数以千万计”的美元。据彭博报导，瑞士放弃瑞郎/欧元上限后，全球最大外汇交易商花旗的交易部门损失逾1.5亿美元。
--中国央行官员称货币政策应保持审慎稳健，既要防经济惯性下滑也防过度“放水”
中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。[nL4S0UX05U]
--IEA月报指出，油价可能不会很快反弹，尽管美页岩油产量增长料放缓
国际能源署(IEA)指出，油价或许还会再跌，可能需要一时间才能反弹，尽管愈来愈多迹象显示，随着北美供给成长减速，这波油价下行趋势将会结束，时间可能在今年下半年。IEA表示，油价下跌最终将开始抑制产量并推升需求。
--穆迪调降俄罗斯公债评级，标普认为瑞士央行汇率政策调整不会立即影响其评级
穆迪将俄罗斯政府公债的评级从“Baa2”调降至“Baa3”，并警告指出，卢布下跌和近期油价跌势可能打压该国本来就不乐观的增长前景。穆迪还将俄罗斯评级放在进一步调降的观察名单上。评级机构标准普尔周五亦表示，瑞士央行放弃施行三年之久的瑞郎汇率上限的意外决定，不会立即对瑞士的债信评级产生影响。标普称，瑞郎兑欧元飙升或在未来两至三年压制瑞士出口，但预计该国经济能承受住任何冲击。
此外，惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评级为B，展望从稳定下调至负面；并确认德国评等为AAA，展望为稳定。
--美股业绩：
* 高盛集团公布季度获利下滑7%，因投行业务营收下降，以及12月市场一场意外波动打击其债券、货币和商品交易业务的营收。高盛第四季净利降至21.7亿美元，合每股盈余(EPS)4.38美元，上年同期则分别为23.3亿美元和4.60美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师之前的预估是高盛第四季每股盈余4.32美元。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五在连跌五个交易日后反弹，能源股也大幅反弹走强，此前数据显示美国经济增长势头仍然稳健。道琼工业指数收高190.86点，或1.1%，至17,511.57点；标准普尔500指数收升26.75点，或1.34%，至2,019.42点；Nasdaq指数升63.56点，或1.39%，收报4,634.38点。本周，道指跌1.3%，标准普尔500指数下滑1.2%，Nasdaq指数挫跌1.5%。
--瑞士股市续跌6%，延续上日因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限后的跌势，瑞士央行的决定令瑞郎暴涨。瑞士指标股指下挫6%，两日跌幅达到14%。该指数盘中触及2013年12月来低位。不过其他欧洲股市上扬，因对欧洲央行将很快推出量化宽松政策的预期升温。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1%，报1,407.17点。英国富时100指数上升0.79%，收报6,550.27点。德国DAX指数上扬1.35%，收报10,167.77点；法国CAC 40指数上涨1.31%，收报4,379.62点。
汇市:
--美元和欧元兑瑞郎小幅反弹，美元兑欧元也触及多年高位，因预期欧洲央行将放宽政策。纽约尾盘，欧元兑瑞郎报0.99040瑞郎，日内涨幅为1.6%，但仍比瑞士央行宣布前低约18%。欧元兑美元周五跌至11年新低1.14595美元，纽约尾盘跌0.6%，报1.15635美元。
美元兑瑞郎纽约尾盘报0.85670瑞郎，当日升2.1%，但较瑞士央行宣布前低出约16%。美元指数周五纽约尾盘升0.32%，报92.645，连升第五周。
债市:
--美国公债价格下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，引发投资人对近期升势获利了结。指标10年期公债跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4个基点，本月迄今跌幅达到36个基点。30年期公债跌16/32，收益率报2.433%，升2个基点，盘中连续第三日刷新纪录低位2.350%。
--德国公债收益率触及新低，而对希腊银行业的担忧拖累该国借款成本急升，之前瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限的决定，继续冲击市场。10年期指标德债收益率首次跌破0.40%，瑞士10年期公债收益率首次录得负值。荷兰、芬兰、奥地利10年期公债收益率均触及纪录新低。10年期希腊公债收益率暴涨超过50个基点，报9.69%，三年期希腊公债收益率攀升至近12%。
油市:
--美国原油期价在收盘前上扬，本周结束七周连跌攀升0.33美元，受助于合约周二到期前的空头回补。国际能源署(IEA)的报告称，有迹象显示，油价走低开始限制包括北美在内的部分地区的石油产量。油价因此大受提振。美国原油期货结算价涨2.44美元，报每桶48.69美元。3月布兰特原油期货结算价攀升1.90美元，报每桶50.17美元。
金属市场:
--金价升至四个月高位，本周有望上涨4.5%，为2013年8月来最大单周升幅，因瑞士央行周四意外放弃瑞郎/欧元汇价上限引发广泛市场大幅波动，投资者寻求避险。1927 GMT，现货金上涨1.3%，报每盎司1,277.16美元，盘中触及四个月高位1,281.50美元。美国2月期金攀升1%，收报每盎司1,276.90美元。
现货银大涨4.6%，报每盎司17.65美元，此前飙升5.5%，至9月24日来最高的17.81美元。现货铂金升0.6%，报每盎司1,261.80美元。现货钯金下跌1.6%，报每盎司751.00美元。
--期铜上涨，进一步远离五年半低位，因中国国家电网计划增加支出，扶助缓解对需求的担忧，但期铜本周仍录得2011年以来最大单周跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬1.3%，收报每吨5,715美元，连涨第二日。本周期铜累计回落6.2%，年内迄今累计下跌9%。(完)
(整理 李爽 审校 杜明霞)
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美国总统特朗普为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件；“显然现在还不具备这些条件”。
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路透旧金山4月28日 - 在特朗普入主白宫的头100个日子里，美国股市出现一个很有意思的现象：与这位美国总统关系最密切的个股，在美股这波涨势中落后。