《路透早报》--1月20日

图为上海浦东金融区附近天桥上的行人。 REUTERS/Aly Song

[今日看点]

经济数据：

--中国2014年四季度及全年国内生产总值(GDP)，及12月工业、投资、消费和房地产数据

--台湾12月外销订单

--德国12月生产者物价指数、1月ZEW经济景气判断指数

--意大利11月贸易收支

--加拿大11月制造业销售

--全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场指数

--新西兰第四季消费者物价指数(CPI)

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行举行货币政策会议(至1月21日)

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)

--2015中欧与东欧论坛(至1月21日)，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼将与会

--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”

--国际货币基金组织(IMF)发布最新全球经济预测(0130GMT)，IMF首席经济学家布兰查德将主持记者会(0130GMT)

--“如何促进欧洲经济成长？欧洲改革后金融服务业将扮演的角色”的会议在伦敦召开，英国央行副总裁康利夫将与会

--美联储理事鲍威尔与英国金融市场行为监管局局长Martin Wheatley讨论金融市场行为与结构(1500GMT)

重要企业业绩：达美航空、国际商业机器(IBM)、强生、摩根士丹利等。

以下为1月19日下午5:00至1月20日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--德国总理默克尔称，欧洲央行买债计划并不能代替欧元区经济改革

德国总理默克尔周一罕见地就欧洲央行买债计划的辩论公开表态，警告此计划并不能代替欧元区经济改革。默克尔称，不应把欧洲央行购买公债的任何行动当作是将经济改革搁置一旁的理由。她的讲话反映出，德国担心欧洲央行量化宽松政策会鼓励那些支出无度的国家，允许其政府逃避对就业市场和其他市场进行必要的改革。

熟识央行讨论细节的消息人士称，德国央行加大最后斡旋的力度，希望要么降低欧洲央行采取量化宽松政策中承受的风险，要么将量化宽松政策的决定推迟至本周以后公布。

--中国国务院总理李克强称今年经济下行压力依然较大，做好一季度工作十分关键

中国国务院总理李克强表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。中国中央人民广播电台援引李克强的话称，当前世界经济深度调整，复苏艰难，中国发展进入新常态，正处于爬坡过坎攻坚克难的关键时期。做好一季度工作对全年十分关键，各地区各部门要实现良好开局。他并称，要增加公共产品和服务供给，促进大众创业和创新，实现稳增长调结构的平衡和民生持续改善，努力完成全年经济社会发展和十二五规划各项任务，促进经济中高速发展迈向中高端水平。

--日本自民党众议员山本幸三称日本央行无需继续放松政策

日本自民党众议员山本幸三周一对路透称，日本央行今年无需进一步放松货币政策，除非经济遭到严重外部冲击。他指出，包括本周的议息会议在内，日本央行目前不需要再次扩大刺激措施，因为去年10月推出的货币宽松举措应会在今年夏季左右开始提振经济。山本幸三是首相安倍晋三领导的执政党制定财政和货币政策的一位主要专家，也是安倍经济学的设计者之一。

--德国消费者认为正经历2009年来首次通缩--调查

意大利裕信银行(UniCredit)调查显示，德国消费者认为他们正在经历2009年全球金融危机高峰以来的首次通缩，尽管12月生活成本小幅上升。分析师称，这种感知将帮助提振未来几个月的民间消费。

欧元区通胀率已经降至负值，但德国12月消费者物价调和指数(HICP)增长0.1%，不过这仍为逾五年低位。但是裕信银行调查显示，德国人认为继该国11月物价停滞之后，12月物价下滑1.2%。

--中国商务部称，对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式

为促进和规范外国投资，中国商务部周一公布《外国投资法（草案征求意见稿）》，不再将外商投资企业的组织形式和经营活动作为主要规范对象，同时将实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。商务部新闻发言人孙继文就此发表谈话指出，准入前国民待遇加负面清单的管理模式下，禁止和限制外国投资者投资的领域将以清单方式明确列出，清单以外充分开放。商务部公布的说明并指出，《外国投资法》生效后，外资三法将予以废止，该法生效前依法存续的外国投资企业，应当在三年内按照《公司法》等法律法规对企业组织形式和组织机构进行调整。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一适逢马丁路德金纪念日而休市。

--欧洲股市触及七年高位，连涨第三日，因预期意大利银行业将进行公司治理改革，带动该国银行股上升，而瑞士股市则扳回部份上周跌幅。因预期欧洲央行将宣布购买主权债以遏止通缩和重振经济，使欧洲股市的人气普遍受到支撑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,409.92点，盘中触及2008年初来最高水平1,418.11点。英国富时100指数上升0.54%，收报6,585.53点。德国DAX指数上扬0.73%，收报10,242.35点；法国CAC 40指数上涨0.35%，收报4,394.93点。

汇市:

--英镑兑欧元在欧洲时段从七年高位回落，在周四欧洲央行公布是否会祭出量化宽松计划的决定前，欧元小幅反弹。

当日美国金融市场因假期休市，市场交投清淡。周一在电子盘交易中，欧元兑美元收涨0.32%报1.1604，美元兑日圆下滑0.05%报117.55；英镑兑美元跌0.25%报1.5110，欧元兑瑞郎升2.96%报1.0205.

债市:

--美国债市因假期休市。

--投资者押注本周欧洲央行将公布主权债购买计划，遂在市场买入欧元区公债，令许多欧元区公债收益率降至纪录低位。许多市场人士预计欧洲央行将需要出台量化宽松政策以遏止通缩，市场焦点转向计划的运作细节。

10年期意大利和西班牙公债收益率分别触及纪录低位1.62%和1.47%，10年期德国公债收益率下滑3个基点至0.38%，追平周五的低位。

油市:

--布兰特原油价格下跌至每桶49美元以下，美国原油下滑超过1美元，因全球经济前景低迷，且伊拉克称12月原油日产量创纪录。成交清淡，美国原油没有官方结算价，美国油市因马丁路德金纪念日休市。

布兰特原油结算价报每桶48.84美元，下跌1.33美元。美国原油最新下跌1.17美元，报每桶47.52美元。

金属市场:

--金价从四个月高位回软，因投资人对上周大涨获利了结，不过更广泛市场的波动性提升了黄金的避险吸引力，支撑金价。

现货金收低0.24%，每盎司报1,276.70美元；美国2月期金涨1美元，报每盎司1,277.00美元。今年迄今现货金大涨近8%。

--期铜下滑，因油价走软，且在中国公布关键经济成长数据前，投资人担心主要金属消费国--中国经济体质。油价跌穿每桶50美元，令金属市场承压。对欧洲央行周四是否会宣布购债计划的不确定性也打压金属价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报5,672美元，上周挫至五年半最低的5,353.25美元。(完)

(整理 李爽; 审校 龚芳)

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