《路透早报》--1月21日

[今日看点]

经济数据：

--英国12月就业报告

--瑞士1月ZEW投资者信心指数

--美国12月房屋开工和建筑许可、一周抵押贷款市场指数

--加拿大11月趸售贸易

--新西兰12月制造业采购经理人指数(PMI)

--澳洲11月HIA新屋销售

重大经济事件及官员讲话：

--世界经济论坛2015年度会议(至1月24日)

--日本央行今日结束货币政策会议

--英国央行公布1月货币政策会议记录(0930GMT)

--英国央行副总裁夏菲克就金融市场发表演说(1200GMT)

--加拿大央行公布指标政策利率与货币政策报告(1500GMT)，央行总裁波洛兹举行记者会(1615GMT)

--美国财政部长杰克卢主持金融稳定监管委员会一项公开会议，美联储主席叶伦将出席

--巴西央行宣布利率决定(2100 GMT)

美国重要企业业绩：美国运通、eBay及Xilinx等。

以下为1月20日下午5:00至1月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行会议料调降新财年通胀预期并扩大贷款计划规模

日本央行周三或许会调降通胀预估，并有可能扩大贷款计划规模以促进放贷，希望藉此避免被外界批评坐视油价暴跌令通胀远离目标水准。

一些分析师认为，若对下一财年的通胀新预估被调低至1%以下，不排除央行会采取更大胆的行动，譬如全面扩大资产购买计划，或调降目前为0.1%的央行超额准备金利率。不过，许多市场人士预期，日本央行会把这些选项留到今年稍后再用，因其积极的资产购买行动已将五年期公债收益率推低至负值，10年期公债收益率也创出0.2%以下的纪录低点。

--德国财长称低通胀及低通胀预期给货币政策带来挑战，敦促区内成员国进行改革

德国财长朔伊布勒称，低通胀率和低通胀预期为货币政策带来挑战；欧元区成员国必须进行必要的改革，法国和意大利正在这样做。他并称，欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行将会继续在欧元区未来的金援中发挥作用；而瑞士央行放弃瑞郎汇价限制是“特殊事件”，应不会对欧元汇率产生长期的影响。

--中国银监会机构改革欲加大民营银行监管力度，首次表态监管网贷

中国银监会周二表示，将对自身监管框架进行调整，加大对民营银行和信托公司的监管力度，并明确将网贷纳入监管框架。银监会新闻稿称，此次机构改革后，将设立城市商业银行监管部，专司对城市商业银行、城市信用社和民营银行的监管职责；此外，将设立信托监督管理部，专司对信托业金融机构的监管职责。

--德国1月ZEW经济景气判断指数升至11个月高位，且好于预期

德国分析师和投资者信心1月连续第三个月大幅升高。德国经济智库ZEW公布，1月ZEW经济景气判断指数从前月的34.9升至48.4，创去年2月以来最高，且高于路透调查预估的40.0，因油价下滑及欧元走软提振德国经济反弹的期望。1月ZEW现况指数从正10.0升至正22.4，亦高于预估的正14.8。

此外，新西兰公布第四季CPI较前季下跌0.2%，按年升幅为18个月来最低。

--上交所总经理称，在研究扩大沪港通投资范围，或伸延至ETF、债券等

上海证券交易所总经理黄红元在亚洲金融论坛上称，中港两地交易所正在研究扩大沪港通的投资范围，可能从股票扩展至ETF（交易所买卖基金）、债券等，亦考虑港股通下内地投资者的融资融券实施方案。港交所行政总裁李小加亦表示，沪港通的升级及深港通的推出有可能作统一考虑，亦会考虑将互联互通的范围由股票二级市场伸延至一级市场、股指期货、商品及固定收益。他表示，预计深港通将于今年内推出，相信深港通的筹备推出时间会比沪港通为短，而深港通的可投资板块有别于沪港通，且深港通可能会吸引深圳和广东省的资金南下，因此认为深港通不会对沪港通构成竞争。

--美国企业业绩：

* 国际商业机器(IBM)第四季业绩及2015年新获利目标均逊于分析师预期，公司疲于应对其服务器和存储产品需求萎缩的局面。公司在截至12月31日的第四季总营收下降近12%，至241.1亿美元；净利降至54.8亿美元，或每股5.51美元；预计2015年营业利润将为每股15.75-16.50美元，略低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的16.53美元。IBM股价在盘后下跌1.8%至154.01美元。

* 摩根士丹利公布扣除特别项目后，固定收益证券、外汇和大宗商品部(FICC)营收下滑13.7%至5.99亿美元。据汤森路透I/B/E/S计算，摩根士丹利经调整的EPS为0.39美元，逊于分析师预估的每股0.48美元。该股收低0.4%至34.75美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘几近持平，此前国际货币基金组织(IMF)下调2015年和2016年经济增长预估，增强对各国央行将采取更激进政策行动以刺激经济的预期。

道琼工业指数微升3.66点，或0.02%，收报17,515.23点；标准普尔500指数涨3.12点，或0.15%，至2,022.54点；Nasdaq指数上涨20.46点，或0.44%，至4,654.85点。

--欧洲股市攀升至七年新高，因数据显示中国经济成长放缓的幅度不及之前担忧的那么严重，且市场愈发认为，欧洲央行本周晚些时候将祭出量化宽松计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，报1,422.79点，盘中触及1,428.22点的七年新高。英国富时100指数上升0.52%，收报6,620.10点。德国DAX指数上扬0.14%，收报10,257.13点；法国CAC 40指数上涨1.16%，收报4,446.02点。

汇市:

--美元兑日圆上升至一周高位，因中国经济增长放慢的程度不如许多人原先担心的严重，且交易商臆测日本央行可能放宽政策，限制对避险日圆的需求。

美元涨1.1%，报118.80日圆，稍早触及118.87日圆。欧元跌0.5%，报1.1548美元，周五触及11年低位1.14595美元。不过，欧元上涨0.43%，报137.19日圆。

债市:

--美国公债价格上扬，30年期公债领涨，因投资者押注欧洲央行将在本周祭出新的量化宽松计划，促使寻求较高收益的投资者买入较长期美国公债。

指标10年期公债价格尾盘上扬11/32，收益率报1.80%，略高于上周五触及近两年低位1.70%。30年期公债价格上涨1-7/32，收益率报2.40%。

--西班牙公债收益率保持在略高于纪录低位的水准，此前西班牙发售90亿欧元10年期新债；在臆测欧洲央行将启动购债计划的背景下，市场对欧元区公债的需求增强，西班牙趁机发债。

西班牙10年期公债收益率上升1个基点，报1.52%，高于1.47%的纪录低位。除了希腊公债外，其他欧元区公债收益率持平至微升，但均接近其低点。希腊10年期公债收益率上扬31个基点，报9.76%，因围绕本周选举结果的不确定性，令投资者保持警惕。

油市:

--油价重挫多达5%，因IMF下调今年全球成长预估，且主要产油国伊朗暗示，石油输出国组织(OPEC)若不采取行动，油价可能跌至每桶25美元。

指标布兰特原油期货收跌0.85美元，或1.8%，报每桶47.99美元，日低为47.78美元。美国原油期货结算价跌2.30美元，或4.7%，报每桶46.39美元，日低为45.89美元。

金属市场:

--金价上涨逾1%，至五个月高位，因有关欧洲央行周四料祭出刺激计划的不确定性，促使投资者买入较低风险的资产。交易商称金价升穿上日高位后，停止单被触动，令买盘加速，最终金价升至每盎司1,296.85美元的日内高位。

1958GMT，现货金上升1.3%，报1,292.54美元；美国2月期金涨1.4%，结算价报每盎司1,296.20美元。

--期铜和其他基本金属上涨，因中国经济增长放缓程度不像许多人担心的那么严重，投资者开始重新审视期铜去年大幅下跌是否合理。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.3%，报每吨5,690美元。三个月期铅急升2.5%，至每吨1,904美元的一个月高位。(完)

(整理 李爽; 审校 龚芳)

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