《路透早报》--1月22日

图为瑞士伯尔尼拍摄的一名女性在自动取款机前拿着两张不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Thomas Hodel

[今日看点]

经济数据：

--香港12月消费者物价指数(CPI)

--台湾12月季调失业率

--意大利11月工业订单、工业销售、零售销售

--英国12月公共部门收支短差、英国工业联盟1月总工业订单差值

--欧元区1月消费者信心指数初值

--美国一周初请失业金数据、11月联邦住房金融局房价指数、Markit制造业采购经理人指数(PMI)1月初值、1月堪萨斯联储制造业指数

--新西兰截至11月底政府债务与国内生产总值(GDP)之比

--韩国第四季国内生产总值(GDP)初值

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行总裁李柱烈与外国媒体举行记者会

--英国央行货币政策委员会委员迈尔斯在爱丁堡大学发表演说，题为“货币政策能做什么？”(0900 GMT)

--英国央行官员费希尔在一场活动上发表讲话(0925 GMT)

--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决定(1330 GMT)

美国重要企业业绩：E*TRADE、星巴克(Starbucks)、Verizon Communications等。

以下为1月21日下午5:00至1月22日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--消息人士称欧洲央行执委会提出购债计划，将在周四会议上作出决定

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可自3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。欧洲央行执委会的提议将在央行管理委员会周四会议上讨论，并可能作出修改。若计划从3月开始并持续一年，按每月购买500亿欧元计算，需要的资金总额约为6,000亿欧元。若计划延长至2016年底，购债总规模要超过1万亿欧元。

--加拿大央行因油价下滑意外降息，称必要时准备进一步放松

加拿大央行周三意外将指标利率从1%降至0.75%，该行自2010年9月以来即将利率保持在1%不变。央行此举是为了应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。

加拿大央行总裁波洛兹表示，意外降息是一种保险措施，可防范油价冲击给加拿大带来的风险。央行并将2015年上半年经济成长率预估从2.4%调降至1.5%，意味着经济中的过剩产能将会增加。

央行这波降息出乎市场预料，加元兑美元应声挫跌至近六年低点，多伦多股市指标股指则上涨1.8%。

此外，巴西央行周三亦决议加息50个基点至12.25%，以压制不断加速的通胀，冀望重新赢得市场的信任。

--英国央行会议记录显示两名官员放弃升息主张，1月决议获得一致支持

英国央行在1月会议上一致通过维持利率不变，这是自去年7月以来首次获得一致赞同的决议；在通胀率下滑的情况下，有两位决策官员放弃要求升息的主张。会议记录显示，央行认为通胀在2015年上半年降至零以下的机率有一半。但委员们预计这只是暂时现象，只要油价不进一步下跌的话。中期而言，他们认为物价面临潜在上行压力，因有迹象显示薪资上涨、抵押贷款利率下滑，且名义收入上涨速度高于通胀。

--美国独栋屋开工触及六年半峰值，预示楼市复苏今年加速

美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。商务部称，12月独栋屋开工跳增7.2%，经季节性调整后年率为72.8万户，为2008年3月以来最高；独栋屋在楼市的占比最大。这抵消了波动性较大的多户房屋开工回落0.8%的影响，使上月总体房屋开工增长4.4%，至年率109万户。分析师原预计，12月房屋开工年率增至104万户。

--中国总理李克强称今年经济仍将面临下行压力，人行行长称应保持政策稳定

中国国务院总理李克强在参加达沃斯论坛时称，2015年经济将继续面临下行压力，而中国经济调整是对全球经济状况的反应，中国经济不会出现硬着陆。李克强称，新的经济形势使结构性改革的必要性大大增强，将深化财政和税收改革，以及金融服务和外汇改革，中国将坚持改革开放。

人民银行行长周小川参加论坛时亦表示，尽管中国一些城市的房价下降，但中国央行应该保持货币政策稳定性，因为房地产市场不存在严重的全国性问题。他表示，总体来看，如果中国经济指标平均表现良好，央行就很难出台专门针对房地产市场的政策。

--中国央行进行3,195亿元中期借贷便利，利率与上次操作相同

中国央行周三晚间表示于近日续做了中期借贷便利(MLF)2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。央行称，此次MLF操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行；操作期限三个月,利率为3.5%。央行官网显示，此次MLF操作的利率与去年10月操作利率相同，反映出央行近期未有引导利率下行的意图。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小涨，盘中交投震荡，交易商消化有关欧洲央行将在周四会议上宣布新刺激措施的报导，但IBM股价下挫限制了涨幅。

道琼工业指数收高39.05点，或0.22%，至17,554.28点；标准普尔500指数收升9.57点，或0.47%，至2,032.14点；Nasdaq指数升12.575点，或0.27%，收报4,667.421点。

--欧洲股市连升第五日至七年高位，因有关欧洲央行预计将宣布购买主权债计划规模和时机的臆测升温。周三欧元区消息人士对路透表示，欧洲央行执委会建议自3月起每月购债500亿欧元。

消息发布后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数扭转跌势，收涨0.6%，报1,431.06点，为2008年1月来最高。英国富时100指数上升1.63%，收报6,728.04点。德国DAX指数上扬0.41%，收报10,299.23点；法国CAC 40指数上涨0.87%，收报4,484.82点。

汇市:

--美元/欧元下滑，因在周四欧洲央行政策会议前，一些交易商降低风险，减少作空欧元的头寸。瑞士及加拿大等央行近期行动令投资者紧张，且导致市场保持谨慎态度。

美元/日圆日内触及117.18日圆低位，接近上周所及的一个月低点115.85。美元/瑞郎最新跌1.79%，报0.85995瑞郎。美元指数跌0.29%，报92.783。

加元/美元盘中低见1.2420加元，或0.8052美元，此前加拿大央行宣布减息，令市场大感意外。加元/美元最新大跌1.85%，报1.2339加元。

债市:

--美国公债收益率上涨，因报导称欧洲央行执委会提议每月购债500亿欧元，及加拿大央行意外减息后，投资者出脱仓位。

指标10年期美国公债下跌12/32，收益率从周二尾盘的1. 81%上升至1.84%。30年期公债价格跌25/32，收益率报2.42%，稍早测试纪录低位2.35%。

--德国公债收益率创逾一年最大单日升幅，这表明投资人认为，欧洲央行周四任何放宽政策举措或不及他们的较高预期。在欧洲央行管委诺沃特尼和德国总理默克尔强调欧洲央行行动的局限性后，德债收益率盘初开始上涨。在有新闻报导给出购债计划细节后，走势加快。

德国10年期公债收益率升7个基点，报约0.47%，为2013年12月27日来最大单日升幅。除了希腊公债外，欧元区所有其他公债收益率均上升。

油市:

--全球原油价格结束两日跌势，上涨大约2%，因交易商希望油企削减投资能缓和供应过剩的局面，带动油价反弹。石油输出国组织(OPEC)秘书长和国际能源署(IEA)首席经济学家均表示，他们预期徘徊在2009年4月低位的油价将在今年稍后反弹；这亦提振油价。

布兰特原油上涨1.04美元，结算价报每桶49.03美元，美国原油上升1.31美元，结算价报每桶47.78美元。

金属市场:

--金价削减涨幅，因有关欧洲央行执委会提议每月购买500亿欧元债券的消息公布后，市场出现获利了结卖盘。

现货金早盘一度触及8月15日以来最高1,305美元，1941GMT时上扬0.1%，报每盎司1,294.61美元。美国2月期金微跌0.04%，结算价报每盎司1,293.70美元。

--期铜上涨，因报导称欧洲央行将祭出大规模主权债购买计划以提振欧元区经济，但全球最大买家中国前景不确定，限制期铜升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.42%，报每吨5,771美元。期铜从上周所及的五年半低位5,353.25美元反弹，但今年迄今仍下挫10%。期镍劲升2%，收报每吨15,075美元，在LME金属中升幅最大。(完)

(整理 李爽 审校 龚芳)

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